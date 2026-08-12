هشدار درباره تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آندری گروازین، رئیس بخش آسیای مرکزی در اندیشکده کشورهای همسود، گفته است که خطرات ناشی از احتمال نفوذ گروههای مسلح و سازمانهای تروریستی بینالمللی از خاک افغانستان همچنان پابرجاست.
گروازین در گفتوگو با روزنامه روسی «ایزوستیا» با اشاره به رزمایش مشترک روسیه و قرقیزستان گفت سطح تهدیدهای امنیتی در آسیای مرکزی همچنان بالا ارزیابی میشود و بخش مهمی از تمرینهای نظامی کشورهای منطقه با هدف آمادگی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی از سمت افغانستان برگزار میشود.
به گفته او، این رزمایشها در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و همچنین همکاریهای دوجانبه میان کشورهای منطقه انجام میشود.
این پژوهشگر روس با اشاره به درگیریهای باتکن در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ میلادی یادآور شد که در آن دوره، نیروهای جنبش اسلامی ازبکستان و گروههای مستقر در افغانستان تلاش کردند از مسیر قرقیزستان وارد ازبکستان شوند.
گروازین گفت با وجود شمار محدود مهاجمان، این گروهها توانستند خسارات قابلتوجهی به نیروهای محلی وارد کنند و قرقیزستان برای مقابله با آنان از کمک نظامی روسیه، ازبکستان و قزاقستان استفاده کرد.
به باور او، تجربه حوادث باتکن سبب شده است که کشورهای آسیای مرکزی همچنان احتمال تکرار سناریوهای مشابه از مبدأ افغانستان را جدی بگیرند.
این اظهارات همزمان با برگزاری رزمایش مشترک نیروهای روسیه و قرقیزستان مطرح شده است. این تمرین نظامی از ۱۱ اوت در مناطق کوهستانی و صعبالعبور آغاز شده و تا ۱۷ اوت ادامه خواهد داشت.
در این رزمایش، نیروهای دو کشور عملیات مسدودسازی مرزها، شناسایی و مقابله با گروههای مسلح غیرقانونی فرضی و استفاده از پهپادها را تمرین میکنند.
اندیشکده کشورهای همسود در مسکو مستقر است و تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی و حوزه کشورهای مستقل مشترکالمنافع را بررسی میکند.
در مقابل، مقامهای طالبان بارها تأکید کردهاند که افغانستان تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست و اجازه نخواهند داد هیچ فرد یا گروهی از خاک این کشور برای انجام فعالیتهای مسلحانه علیه همسایگان استفاده کند.
طالبان همچنین مدعیاند که پس از بازگشت این گروه به قدرت، امنیت سراسری در افغانستان برقرار شده است؛ با این حال، نگرانی کشورهای آسیای مرکزی درباره فعالیت گروههای مسلح در مناطق شمالی افغانستان همچنان ادامه دارد.
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