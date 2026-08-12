انتقاد یک نهاد حقوقی از سیاست آمریکا در قبال همکاران افغان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی کمکهای حقوقی و دادخواهی برای پناهندگان (IRAP) از سیاستهای دولت آمریکا در قبال شهروندان افغانستانی که در طول حضور این کشور در افغانستان با نیروها و نهادهای آمریکایی همکاری کردهاند، بهشدت انتقاد کرده است.
این سازمان همزمان با پنجمین سالگرد سقوط نظام جمهوری، بازگشت طالبان به قدرت و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، اعلام کرده است که واشنگتن به بسیاری از همکاران سابق خود که برای این همکاری جانشان را به خطر انداختهاند، پشت کرده است.
IRAP در بیانیهای گفته است که تأخیرهای طولانی در روند صدور ویزای ویژه مهاجرتی آمریکا (SIV) سبب شده است هزاران شهروند افغانستانی همچنان در افغانستان یا کشورهای منطقه در شرایط نامطمئن و پرخطر زندگی کنند.
این نهاد همچنین از محدودیتهای مهاجرتی دولت دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفته است که سیاستهای تازه، دسترسی شمار زیادی از افغانها به مسیرهای قانونی مهاجرت و اسکان در آمریکا را محدود کرده است.
جنیفر پاتوتا، معاون مدیر خدمات حقوقی IRAP، گفته است دولت آمریکا با جلوگیری از ورود برخی شهروندان افغانستان و اعمال محدودیت بر جوامع افغان، تعهد خود برای حفاظت از افرادی را که در طول مأموریت آمریکا در افغانستان با این کشور همکاری کرده بودند، نقض کرده است.
به گفته او، هزاران نفر از همکاران پیشین ارتش، نهادهای دولتی و سازمانهای آمریکایی همچنان منتظر تعیین تکلیف پروندههای ویزای ویژه مهاجرتی خود هستند؛ افرادی که به دلیل سابقه همکاری با آمریکا ممکن است در معرض تهدید قرار داشته باشند.
سازمان جهانی کمکهای حقوقی و دادخواهی برای پناهندگان همچنین دولت آمریکا را به برخورد تبعیضآمیز با پناهجویان افغانستانی متهم کرده و اعلام کرده است که در سال مالی ۲۰۲۶ تنها سه شهروند افغانستان در چارچوب برنامه اسکان پناهندگان وارد آمریکا شدهاند.
این نهاد تأکید کرده است که کاهش شدید پذیرش پناهندگان و ادامه تأخیر در پروندههای ویزای ویژه مهاجرتی، هزاران خانواده افغانستانی را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.
IRAP از دولت آمریکا خواسته است به تعهدات خود در قبال همکاران سابق افغانستانی عمل کند، روند رسیدگی به پروندههای SIV را تسریع بخشد و مسیرهای قانونی و امن برای انتقال افراد در معرض خطر را دوباره فراهم کند.
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