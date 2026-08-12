به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کویت امروز چهارشنبه از بازداشت یک شهروند این کشور که عضو گروه داعش بوده، پیش از اجرای آنچه مقامهای کویتی طرح تروریستی توصیف کردهاند، خبر داد. این طرح، هدف قرار دادن یکی از تأسیسات حیاتی کشور کویت را دنبال میکرد.
وزارت کشور کویت در بیانیهای اعلام کرد: این شهروند پس از عملیات دقیق رصد و پیگیری امنیتی بازداشت شد. چراکه تحقیقات نیروهای امنیتی بهویژه دستگاه امنیت کشور، نشان داد که متهم آموزشهایی در زمینه ساخت مواد منفجره و پهپاد دریافت کرده است.
این وزارتخانه افزود که متهم یک پهپاد نیز ساخته بود تا از آن در اجرای طرح تروریستی خود و هدف قرار دادن یکی از تأسیسات حیاتی کشور کویت استفاده کند.
این خبر تنها ۲۴ ساعت پس از بیانیه مشابه وزارت کشور کویت در روز سهشنبه منتشر شد. در آن بیانیه اعلام شده بود که دو نوجوان به دلیل ارتباط با عناصر وابسته به گروه داعش بازداشت شدهاند.
وزارت کشور کویت اعلام کرده بود که این دو نفر آموزشهایی در زمینه ساخت مواد منفجره دریافت کرده بودند و قصد داشتند با استفاده از آن، یکی از اماکن عبادی متعلق به یکی از مذاهب موجود در این کشور را هدف قرار دهند.
وزارت کشور کویت تأکید کرد که بازداشت این دو نفر نیز در چارچوب عملیات رصد، تحقیق و پیگیریهای امنیتی انجام شده است.
این وزارتخانه همچنین بر ادامه تلاشهای خود برای رصد و پیگیری هر اقدامی که بتواند امنیت و سلامت جامعه را تهدید کند» تأکید کرد و افزود که با هرگونه اقدام مغایر با قانون، مطابق رویههای قانونی موجود برخورد خواهد کرد.
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