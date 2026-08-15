به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سال‌های اخیر، تحولات منطقه و جنگ روایت‌ها، جایگاه رسانه، جهاد تبیین و نقش نخبگان را بیش از گذشته برجسته کرده است. در همین چارچوب، خانم روافد الیاسری، کارشناس عراقی، رئیس سازمان «امت بدون مرز» در نروژ و عضو مؤسس «مجمع صدای مقاومت برای نخبگان فکری و رسانه‌ای» در گفت‌وگو با ابنا از تجربه فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای در غرب، جایگاه مقاومت در معادلات امروز، نقش رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها و مسئولیت زنان در جبهه مقاومت سخن گفت.

از آموزش در اروپا تا فعالیت در جبهه جهاد تبیین

ابنا: برای آغاز گفت‌وگو، لطفاً کمی از پیشینه فعالیت‌های خود و مسیری که تاکنون پیموده‌اید، بگویید.

بسم الله الرحمن الرحیم؛ و درود و سلام بر حضرت محمد(ص) و خاندان پاک و مطهر ایشان. من روافد الیاسری؛ اصالتاً عراقی‌ و بیش از ۳۵ سال است که در اسلو، پایتخت نروژ، زندگی می‌کنم. بخش مهمی از فعالیت‌های من به عرصه فعالیت‌های داوطلبانه اختصاص دارد و ریاست سازمان «امت بدون مرز» از جمله این فعالیت‌هاست. همچنین در جبهه جهاد تبیین و از طریق «مجمع صدای مقاومت برای نخبگان فکری و رسانه‌ای» فعالیت می‌کنیم؛ مجمعی که رسالت خود را گردهم آوردن نخبگان رسانه‌ای و فکری و ارائه الگویی در مسیر جهاد تبیین، از طریق حضور و فعالیت در عرصه‌های مختلف، قرار داده است.

مقاومت؛ تنها راه عزت ملت‌های آزاده

ابنا: با توجه به تحولات جاری منطقه، جریان مقاومت را امروز در چه جایگاهی می‌بینید؟

محور مقاومت، محور عزت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی، سلطه‌گری و ظلم است. امروز مقاومت در اوج انسجام خود قرار دارد؛ از ایران استوار و یمن عزتمند گرفته تا لبنان، عراق و غزه؛ غزه‌ای که مقاومت برای دفاع از آن، دفاع از فلسطین و آزادی این سرزمین از اشغال صهیونیستی شکل گرفت.

این مقاومت بزرگ، امروز تنها گزینه راهبردی پیش روی ملت‌های آزاده است. ما به چیزی جز مقاومت در برابر دشمن رضایت نمی‌دهیم و یقین داریم که شکست دشمن قطعی است. امروز مقاومت، در عین آنکه دشوارترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد، منسجم‌تر از همیشه است.

همه آزادگان جهان به‌خوبی می‌بینند که این جریان، از زمان عملیات «طوفان الاقصی» و حتی پیش از آن، یعنی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کارنامه‌ای درخشان از خود بر جای گذاشته است؛ چراکه امام خمینی(ره) نخستین کسی بود که بنیان این مقاومت را پایه‌گذاری کرد.

این ایستادگی اسطوره‌ای، نه با محاصره، نه با کشتار و نه با ایجاد رعب و وحشت، هرگز متوقف نشده است؛ هرچند دشمن همه ابزارهای قدرت را در اختیار دارد. دلیل این پایداری روشن است؛ زیرا این مقاومت به وعده الهی و پیروزی نهایی ایمان دارد. این جریان، جبهه حق در برابر جبهه باطل است. از همین رو، من به وعده خداوند سبحان ایمان دارم؛ آنجا که می‌فرماید: ﴿وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ﴾

این گروه مؤمن و پاک که در برابر مستکبران ایستاده‌اند، به یاری خداوند پیروز خواهند شد. هرگاه دشمنان آتش جنگ را برافروزند، خداوند آن را خاموش خواهد کرد. این وعده الهی است.

همچنین به قدرت رسیدن مستضعفان و مظلومان نیز وعده‌ای الهی است و مقاومت، قدرت خود را از ایمان، حمایت ملت‌های آزاده و وعده تخلف‌ناپذیر خداوند می‌گیرد.

روایت غرب از مقاومت؛ جنگی برای تحریف حقیقت

ابنا: شما سال‌ها در اروپا زندگی کرده‌اید. به نظر شما، رسانه‌های غربی چه روایتی از مقاومت ارائه می‌کنند و چگونه باید با این روایت مواجه شد؟

ما هر روز با رسانه‌هایی روبه‌رو هستیم که تلاش می‌کنند واقعیت‌ها را تحریف و تصویر مقاومت را مخدوش کنند. تحریف حقیقت و معرفی مقاومت با عنوان «تروریسم»، روایت غالب رسانه‌های غربی در مواجهه با محور مقاومت است؛ محوری که جمهوری اسلامی ایران آن را رهبری می‌کند و غزه، لبنان، عراق و یمن با ایستادگی خود در آن نقش‌آفرین هستند.

این رسانه‌ها نیروهای مقاومت را «گروه‌های غیرقانونی» معرفی می‌کنند؛ اما خداوند اراده کرده است که نور خود را کامل گرداند. هر بار که تلاش کرده‌اند این نور را خاموش کنند، خداوند آن را فروزان‌تر ساخته است. امروز ملت‌ها بیش از گذشته حقیقت را درک کرده‌اند و به‌تدریج درمی‌یابند که روایت رسانه‌های غربی، روایتی تحریف‌شده است.

دیگر مانند گذشته، افکار عمومی تحت تأثیر رسانه‌های جریان اصلی قرار نمی‌گیرد؛ زیرا فضای رسانه‌ای امروز با گذشته تفاوت کرده است. امروز مردم با چشمانی بازتر واقعیت‌ها را دنبال می‌کنند و اخبار با سرعت بیشتری منتشر می‌شود. همین مسئله سبب شده است حتی برخی رسانه‌ها نیز ناگزیر شوند بخشی از مظلومیت مردم منطقه را بازتاب دهند.

از همین رو، روایت استکبار جهانی که از طریق رسانه‌های وابسته دنبال می‌شود، به‌تدریج در حال رنگ باختن است؛ زیرا جبهه حق، جبهه مظلومان است و خداوند هرگز مظلوم را بی‌یاور رها نخواهد کرد.

«الگوی سوم زن»؛ روایتی متفاوت از جایگاه زن در گفتمان مقاومت

ابنا: به نقش رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها اشاره کردید. در کنار این موضوع، جایگاه زن در محور مقاومت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به باور من، زن، به‌ویژه در محور مقاومت، نقشی محوری و تعیین‌کننده بر عهده دارد. ما تلاش کرده‌ایم با تبیین جایگاه واقعی زن و افزایش آگاهی نسبت به مسئولیت‌های او، «الگوی سوم زن» را معرفی کنیم؛ الگویی که محور مقاومت آن را ارائه کرده و چارچوب‌های آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، تبیین شده است.

از ما خواسته شده است الگویی را به جهان معرفی کنیم که در برابر دو نگاه افراطی به زن بایستد؛ از یک سو، در برابر نگاهی که زن را به حاشیه می‌راند، او را از ایفای نقش واقعی‌اش بازمی‌داشت و خانه‌نشینی و انزوا را برای او رقم می‌زد؛ و از سوی دیگر، در برابر نگاهی که زن را به کالایی برای بهره‌برداری و معامله تقلیل می‌دهد.

ما هر دو الگو را کنار گذاشتیم و در مقابل، الگوی قرآنی زن را ارائه کردیم؛ زنی پیشرو، زنی زینبی، زنی فاطمی و زنی همچون آسیه و حضرت مریم(س). خداوند این الگو را برای مردان و زنان مؤمن، به‌عنوان نمونه معرفی کرده است و ما نیز کوشیده‌ایم این جایگاه را بار دیگر احیا کنیم؛ به‌ویژه در نبرد سرنوشت‌سازی که امروز در جریان است و زن باید در آن حضوری فعال، آگاهانه و اثرگذار داشته باشد.

زن مسلمان؛ از میدان مقاومت تا جهاد تبیین

ابنا: این الگو در عمل چگونه تحقق یافته است؟ آیا می‌توان نمونه‌های عینی آن را در کشورهای محور مقاومت مشاهده کرد؟

بدون تردید؛ کافی است به نقش زنان در جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم. آنان در خیابان‌ها، نهادها و عرصه‌های مختلف حضور یافتند، از انقلاب حمایت کردند و برای ایستادگی در برابر دشمن تلاش کردند.

زنان ایرانی شب و روز در صحنه بودند تا با صدای بلند اعلام کنند که در برابر استکبار تسلیم نخواهند شد. آنان نشان دادند که مادر، همسر و خواهر بودن، هرگز به معنای دور ماندن از مسئولیت‌های اجتماعی نیست؛ بلکه می‌توان در عین ایفای این نقش‌ها، در میدان دفاع از آرمان‌ها نیز حضور داشت.

این زنان، با وجود همه فشارها، محاصره‌ها، ظلم‌ها و سختی‌هایی که تحمل کردند و با وجود شهادت فرزندان، همسران، برادران و عزیزانشان، هرگز از میدان عقب‌نشینی نکردند. همین حقیقت را می‌توان در غزه، یمن، عراق و لبنان نیز مشاهده کرد. به زنان غزه نگاه کنید؛ به زنان یمن، عراق و لبنان؛ زنانی که عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود را در راه آرمان‌هایشان تقدیم کردند، اما همچنان استوار ایستادند.

به اعتقاد من، زن امروز در محور مقاومت، جایگاهی اسطوره‌ای و الهام‌بخش یافته است.

جنگ نرم؛ نبردی برای تغییر هویت زن مسلمان

ابنا: برخی معتقدند یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل امروز، حوزه فرهنگ و هویت است. شما این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دشمنان تصور می‌کردند که می‌توانند از طریق جنگ نرم، زن مسلمان را از هویت خود جدا کنند؛ او را دچار تردید سازند و ارزش‌هایی مانند حجاب و هویت اسلامی را در نگاه او کم‌رنگ جلوه دهند. اما آنچه در عمل رخ داد، متفاوت بود.

زن مسلمان با حفظ هویت دینی خود، در برابر این جریان ایستاد و نشان داد که می‌توان در متن جامعه حضور داشت، اثرگذار بود و در عین حال، به ارزش‌های اسلامی پایبند ماند. حتی بسیاری از کسانی که در مقاطعی تحت تأثیر این جنگ رسانه‌ای و فرهنگی قرار گرفته بودند، پس از مشاهده واقعیت‌های این نبرد، مسیر خود را اصلاح کردند؛ زیرا دریافتند آنچه در جریان است، جنگی ناعادلانه علیه یک ملت یا یک کشور نیست، بلکه تلاشی برای هدف قرار دادن امت مقاومت است. به همین دلیل، معتقدم زن در این نبرد نیز نقشی عزتمندانه و افتخارآفرین ایفا کرده است.

زن؛ معمار نسل مقاومت

ابنا: مهم‌ترین مسئولیت زنان را چه می‌دانید؟

امروز وظیفه ما این است که الگویی را به جهان معرفی کنیم که بتوانیم به آن افتخار کنیم؛ همان الگوی قرآنی که زن را از مدیریت، فعالیت اجتماعی، دفاع و تربیت بازنمی‌دارد.

زن، معمار نسل مقاومت است. اوست که نسلی مقاوم و آگاه تربیت می‌کند؛ همان مادری که فرزند خود را برای دفاع از عزت، کرامت و آرمان‌هایش آماده می‌سازد.

خداوند سبحان جهاد نظامی را بر زنان واجب نکرده است؛ اما زن در جهاد تبیین، یعنی روشنگری و تبیین حقیقت، مسئولیتی بزرگ بر عهده دارد و به باور من، در این عرصه نیز پیشگام بوده است. از همین رو، نقش زن در آینده این امت، نقشی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز خواهد بود.

رهبری؛ محور انسجام و استمرار جبهه مقاومت

ابنا: شما در بخش‌های مختلف سخنانتان بر نقش رهبری در پیشبرد محور مقاومت تأکید کردید. این جایگاه را چگونه تبیین می‌کنید؟

به باور من، یکی از مهم‌ترین عوامل انسجام محور مقاومت، مسئله رهبری است؛ رهبری‌ای که این جریان را در طول سال‌های گذشته هدایت کرده و مسیر آن را روشن نگه داشته است. امام خمینی(ره) برای ما تنها یک رهبر سیاسی نبود؛ ایشان پدر معنوی ما بودند و با پایه‌گذاری انقلاب اسلامی، مسیر تازه‌ای را پیش روی امت اسلامی گشودند.

من شخصاً بیش از ۳۵ سال است که در کشورهای غربی زندگی می‌کنم و در تمام این سال‌ها، اندیشه‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را دنبال کرده‌ام. از سخنان و رهنمودهای ایشان الهام گرفته‌ام و بخش مهمی از توان، انگیزه و فعالیت خود در عرصه جهاد تبیین را وامدار همین اندیشه‌ها می‌دانم. به همین دلیل معتقدم جنگی که امروز بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است، جنگی ناعادلانه است.

خداوند سبحان در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ ۖ وَعَسَیٰ أَن تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَعَسَیٰ أَن تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمْ ۗ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ من با الهام از همین آیات، به رهبر معظم انقلاب اسلامی عرض می‌کنم که خداوند این مسئولیت بزرگ را بر عهده شما نهاده است و بی‌تردید، حکمت‌های الهی فراتر از آن چیزی است که ما می‌دانیم.

ما بر عهد خود ایستاده‌ایم

ابنا: اگر بخواهید در پایان این گفت‌وگو، پیامی خطاب به رهبر معظم انقلاب و ملت‌های محور مقاومت بیان کنید، چه خواهید گفت؟

به رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، عرض می‌کنم: ای سرور ما، ما بر عهد خود ایستاده‌ایم و تا پایان این مسیر، در کنار شما خواهیم ماند.

ما الگوی نخست را در وجود امام روح‌الله الموسوی خمینی(ره) دیدیم؛ رهبری که مسیر عزت و استقلال را برای امت اسلامی گشود. پس از ایشان نیز رهبری را دیدیم که با صلابت در برابر استکبار ایستاد، امید را در دل ملت‌ها زنده نگه داشت و به ما آموخت که رسیدن به قله، بدون عبور از مسیرهای دشوار ممکن نیست.

ما آموخته‌ایم که هرچه راه سخت‌تر باشد، ارزش مقصد نیز بیشتر خواهد بود و یقین داریم که به اذن الهی، پیروزی از آنِ جبهه حق است.

همچنین از مجاهدت‌های شهید امت، سپهبد شهید قاسم سلیمانی، درس‌های بزرگی آموختیم؛ شخصیتی که اخلاص، فداکاری و ایستادگی او برای همه ما الهام‌بخش بود.امروز نیز همان عهد و همان باور همچنان پابرجاست. ما در برابر ظلم و استکبار، در کنار شما ایستاده‌ایم؛ در کنار شما و نه در کنار دشمنانتان. ای سرور ما، با توکل بر خداوند، این مسیر را ادامه دهید؛ چراکه خداوند بهترین نگهبان و یاور است. آینده از آنِ جبهه حق است.

ابنا: و سخن پایانی؟

امروز ما، مادران، خواهران، دختران و همسران، در کنار این مسیر ایستاده‌ایم و باور داریم که جمهوری اسلامی ایران پیروز خواهد بود و جبهه حق نیز به پیروزی خواهد رسید. این وعده‌ای است که خداوند به بندگان مؤمن خود داده است. همان‌گونه که در قرآن کریم آمده است: ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ﴾

ما به این وعده الهی ایمان داریم و یقین داریم که آینده از آنِ حق خواهد بود. بار دیگر تأکید می‌کنم که ما در کنار شما هستیم؛ در کنار شما، نه در کنار دشمنانتان.

گفت‌وگو: زکیه منصوری

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