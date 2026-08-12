به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استان درعا در جنوب سوریه همچنان با وضعیت نابسامان و کنترل‌نشده سلاح مواجه است. شرایطی که به افزایش خشونت و کشته‌شدن صدها نفر در دوره اخیر منجر شده است.

بر اساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، داده‌های موجود حکایت از آن دارد که در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۴۰۰ نفر در استان درعا سوریه کشته شده‌اند. عوامل این مرگ‌ومیر متنوع بوده و از انتقام‌جویی، اختلافات شخصی و جرایم جنایی گرفته تا قتل‌هایی با پیشینه‌های امنیتی و نظامی را شامل می‌شود. برخی از قربانیان یا افراد دخیل در این حوادث، پیش‌تر در تشکل‌های امنیتی یا نظامی مختلف فعالیت داشته‌اند.

منابع محلی، گسترش سلاح در این استان را به عوامل متعددی نسبت می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به موقعیت مرزی استان و همچنین خلأ امنیتی پس از خروج ارتش پیشین سوریه از برخی مواضع خود اشاره کرد. در پی این وضعیت، مقادیر زیادی از سلاح‌هایی که در اختیار برخی تشکل‌های نظامی قرار داشت از جمله سلاح‌های متعلق به لشکرهای نهم و پنجم در مناطقی مانند صنمین و ازرع، پراکنده شد.

تصرف این انبارها و ذخایر نظامی موجب گسترش سلاح در میان مردم استان درعا شد و حتی برخی گروه‌های سنی پایین نیز به سلاح دسترسی پیدا کردند. این در حالی است که شماری از دارندگان سلاح حاضر به تحویل آن نیستند.

در سال ۲۰۲۶ میلادی بر اساس برآوردهای محلی، ماهانه بین ۹ تا ۱۴ نفر در استان درعا در نتیجه حوادث تیراندازی جان خود را از دست داده‌اند. این حوادث عمدتاً از اختلافات و درگیری‌های لفظی آغاز شده و در مدت کوتاهی به رویارویی مسلحانه تبدیل شده‌اند.

شهر طفس در حومه استان درعا، یکی از مناطقی است که مظاهر رهاشدگی سلاح در آن بیشتر دیده می‌شود. مناطق دیگری مانند شهر جاسم نیز با حوادث مکرر تیراندازی و درگیری‌های مسلحانه روبه‌رو هستند.

دعوت بزرگان عشایر به مهار سلاح

در شرایطی که وضعیت امنیتی استان درعا همچنان متشنج است، شماری از بزرگان عشایر این استان خواستار کاهش گسترش سلاح و کنترل بی‌نظمی امنیتی شده‌اند و نسبت به پیامدهای ادامه حمل سلاح خارج از چارچوب قانون هشدار داده‌اند.

یکی از شیوخ استان درعا در یک پیام صوتی که روزنامه «الاخبار» لبنان به آن دست یافته، از مردم جنوب سوریه خواست از حمل سلاح علیه هموطنان خود خودداری کنند و تأکید کرد که موضع باید در برابر هر فردی که از سلاح در درگیری‌های داخلی استفاده می‌کند، روشن و قاطع باشد.

او تأکید کرد که پایبندی به سرزمین و مخالفت با اشغالگری، منافاتی با ضرورت جلوگیری از درگیری میان مردم یک کشور ندارد.

این شیخ عشیره همچنین خواستار آن شد که سلاح به جای استفاده علیه مردم سوریه در مسیر مقابله با اشغالگری اسرائیل به کار گرفته شود. اقدامی که به گفته او می‌تواند به حفظ وحدت جامعه و صیانت از سرزمین کمک کند.

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