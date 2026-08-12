علی الزیدی: عراق از اول سپتامبر هیچ نیروی نظامی خارجی نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی الزیدی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه در دیدار با «چارلز براد کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا(سنتکام) بر پایبندی به جدول زمانی توافق‌شده تأکید کرد. جدولی که بر اساس آن، اول سپتامبر آینده موعد قطعی و نهایی پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق و تکمیل خروج نیروهای آن خواهد بود.

نخست‌وزیر عراق گفت: اول سپتامبر آینده روزی جدید در مسیر دولت عراق خواهد بود. زیرا در این روز عراق از هرگونه حضور نظامی خارجی خالی خواهد شد، حاکمیت ملی خود بر سراسر خاکش را تکمیل خواهد کرد و به تقویت توانمندی‌های امنیتی و نظامی خود ادامه خواهد داد. به‌گونه‌ای که بتواند به‌طور مستقل از امنیت و ثبات خود محافظت کند.

بر اساس بیانیه‌ای که دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق منتشر کرد، زیدی و کوپر بر توافق کامل و نهایی برای پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی مطابق توافقات صورت‌گرفته در جریان سفر نخست‌وزیر عراق به واشنگتن در اواسط ژوئیه گذشته تأکید کردند.

دو طرف همچنین تأکید کردند که روابط عراق و آمریکا پس از پایان مأموریت نظامی ائتلاف به سمت همکاری و شراکت در حوزه‌های اقتصادی، توسعه‌ای و امنیتی حرکت خواهد کرد. همکاری‌ که بر پایه احترام متقابل به حاکمیت دو کشور و منافع مشترک آنها استوار خواهد بود.

تأکید بر انحصار سلاح در دست دولت عراق

الزیدی همچنین تأکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت عراق و در چارچوب قانون از همه مردم این کشور محافظت می‌کند، اقتدار و حاکمیت دولت را تقویت کرده و امنیت و ثبات را تضمین می‌کند.

او افزود که این موضوع یکی از شروط اساسی برای انتقال عراق به مرحله‌ای جدید از توسعه و شکوفایی است.

نخست‌وزیر عراق در همین زمینه خواستار پایبندی به اصول قانون اساسی و مبانی‌ شد که دولت بر اساس آنها شکل گرفته است و بر ضرورت حفظ منافع عالی کشور و هدایت توان و ظرفیت مردم به سمت سازندگی، بازسازی و توسعه تأکید کرد.

الزیدی گفت که عراق امروز برای ساختن اقتصادی قدرتمند، دولتی باثبات و آینده‌ای بهتر برای نسل‌های آینده، به تلاش همه شهروندان خود نیاز دارد.

توافق بغداد و واشنگتن برای پایان مأموریت ائتلاف

در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، واشنگتن و بغداد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که درباره طرحی دو مرحله‌ای برای پایان دادن به مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق به توافق رسیده‌اند.

قرار بود مرحله نخست این طرح تا سپتامبر ۲۰۲۵ تکمیل شود. این مرحله شامل پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی از جمله خروج نیروها و تحویل پایگاه‌ها و حرکت به سمت یک شراکت امنیتی دوجانبه بود.

مرحله دوم تا سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. در این دوره، مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در سوریه ــ که اخیراً به ائتلاف پیوسته است ــ از یک پایگاه در عراق، یعنی یک پایگاه هوایی در شهر اربیل در شمال این کشور، ادامه خواهد یافت.

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