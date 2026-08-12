به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی شامگاه چهارشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا(ع) که در مسجد امام رضا(ع) منطقه اسماعیلآباد رشت برگزار شد، با گرامیداشت ایام شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، اظهار کرد: بسیار خرسندم که در این مسجد و در جمع امام جماعت، هیئت امنا و فعالان مسجد حضور پیدا کردم؛ چراکه حفظ و تقویت مسجد بهعنوان یک سنگر فرهنگی و معرفتی، اهمیت فراوانی دارد.
وی با تأکید بر اینکه مسجد باید سنگر معارف، اخلاق و تبیین آموزههای اسلام و اهلبیت(ع) باشد، افزود: مسجد صرفاً محل برگزاری نماز جماعت نیست، بلکه نماز جماعت محصول مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی است که در طول روز و هفته در مسجد انجام میشود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: برگزاری برنامههای فرهنگی و آموزشی برای دانشآموزان، برنامههای ویژه برای بانوان، جلسات پرسش و پاسخ برای نوجوانان و برگزاری اردوهای زیارتی و معرفتی از جمله اقداماتی است که باید در مساجد مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: این فعالیتها در نهایت به حضور مؤمنان در نماز جماعت و برنامههای جمعی منجر میشود و میتواند زمینهساز شکلگیری یک زندگی جمعی مؤمنانه و رسیدن به سعادت اجتماعی باشد؛ چراکه جامعه نیز همانند فرد نیازمند سعادت و خوشبختی است و اصلاح جامعه به حضور و نقشآفرینی تکتک مؤمنان وابسته است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جهان امروز با بنبستهای فکری، معرفتی و اخلاقی مواجه شده است، اظهار کرد: امروز در جهان سبکهای مختلف زندگی مانند لیبرالیسم، سکولاریسم و لائیسیسم معرفی میشود، اما اگر خدا در زندگی انسان حضور نداشته باشد، آن زندگی بیمعنا و ابتر خواهد بود.
وی افزود: زندگی زمانی به نتیجه میرسد که روح توحیدی بر آن حاکم باشد؛ یعنی انسان بداند از کجا آمده و به کجا میرود و حرکت او «از او و به سوی او» باشد. چنین زندگیای میتواند زندگی مبارک باشد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به بعثت پیامبر اکرم(ص) و شرایط جامعه جاهلی آن دوران گفت: پیامبر(ص) در شرایطی مبعوث شد که کرامت انسانی در جامعه مورد توجه نبود، عدالت وجود نداشت و ظلم در حوزههای مختلف قدرت، ثروت و مناسبات اجتماعی حاکم بود.
وی بردهداری را یکی از مظاهر مهم جاهلیت دانست و تصریح کرد: در آن دوران انسانها بهعنوان برده خرید و فروش میشدند و حتی تعداد بردگان برای برخی افراد مایه تفاخر بود. پیامبر اکرم(ص) با این نگاه مقابله کرد و کرامت انسانی را به انسانها بازگرداند.
آیتالله رمضانی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) درباره رابطه انسانها افزود: انسانها یا برادر دینی یکدیگر هستند و یا در آفرینش همانند یکدیگرند. این نگاه، اساس رفتار انسانی با دیگران است و نشان میدهد که انسان صرفنظر از نژاد، رنگ، ثروت و جایگاه اجتماعی، از کرامت برخوردار است.
وی نژادپرستی را یکی دیگر از ویژگیهای جاهلیت دانست و گفت: در جامعه جاهلی، عرب خود را بر عجم برتر میدانست و میان سفید و سیاه و قبایل و گروههای مختلف تفاوت قائل میشدند. پیامبر اکرم(ص) این معیارها را تغییر داد و ملاک ارزش انسان را از نژاد، قومیت، ثروت و قدرت جدا کرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به تداوم نژادپرستی در جهان امروز خاطرنشان کرد: امروز نیز نمونههای مختلف نژادپرستی و تبعیض را در جهان مشاهده میکنیم و جنایتهایی که در طول تاریخ علیه ملتها و اقوام مختلف، از جمله سرخپوستان، صورت گرفته، نشاندهنده استمرار این نگاه است.
وی با اشاره به جایگاه زن در جامعه جاهلی اظهار کرد: در جاهلیت برای زن جایگاه شایستهای قائل نبودند و حتی دختران را زنده به گور میکردند؛ اما پیامبر اکرم(ص) نگاه جامعه به زن و دختر را متحول کرد.
آیتالله رمضانی افزود: پیامبر(ص) به کودکان محبت میکرد، دختران را مورد احترام قرار میداد و با رفتار خود به جامعه میآموخت که دختر و زن دارای کرامت هستند. این رفتار پیامبر(ص) صرفاً یک رفتار عاطفی نبود، بلکه آموزش سبک زندگی و تربیت اجتماعی جامعه بود.
وی با تأکید بر نقش اجتماعی و تربیتی زنان تصریح کرد: زن در تراز اسلام باید هم در خانواده نقش تربیتی خود را ایفا کند و هم در عرصههای اجتماعی نقشآفرین باشد. حضور زنان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و حتی در مناسک عمومی مانند نماز جمعه و راهپیماییها میتواند در تقویت جامعه مؤثر باشد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به جایگاه زنان در تربیت انسانهای بزرگ گفت: بسیاری از انسانهای بزرگ در طول تاریخ، در تربیت خود از نقش زنان بهرهمند بودهاند و حضرت موسی(ع) نیز نمونهای از این مسئله است که مادر، عمه و حضرت آسیه(س) در تربیت او نقش داشتند.
وی با اشاره به رفتار پیامبر اکرم(ص) با حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: پیامبر(ص) با افتخار دست دختر خود را میبوسید، هنگام ورود حضرت فاطمه(س) برای او برمیخاست و برای ایشان احترام ویژه قائل بود. این رفتارها در جامعه آن روز، که برای زن جایگاه شایستهای قائل نبود، یک تحول بزرگ فرهنگی به شمار میرفت.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه قرآن نیز جایگاه زن را به رسمیت شناخته است، گفت: آیات متعددی در قرآن کریم درباره زنان، حقوق و جایگاه آنان نازل شده و زن و مرد در ایمان، عمل صالح و ارزشهای انسانی از کرامت مشترک برخوردارند.
وی در ادامه با اشاره به تلاشهای پیامبر اکرم(ص) برای تحقق عدالت گفت: پیامبر(ص) تنها درباره عدالت سخن نگفت، بلکه برای تحقق آن تلاش کرد. قرآن کریم نیز عدالت را یکی از مأموریتهای اساسی انبیا معرفی میکند و جامعه اسلامی باید این اصل را در همه عرصهها دنبال کند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به دوران سخت رسالت پیامبر(ص) اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) بیش از دیگر پیامبران مورد آزار قرار گرفت و با وجود فشارها و مشکلات فراوان، از مأموریت الهی خود دست نکشید.
وی افزود: حضرت خدیجه(س) و حضرت ابوطالب(ع) دو پشتیبان مهم پیامبر(ص) بودند و رحلت آنان در سال دهم بعثت، فشار سنگینی بر پیامبر وارد کرد؛ اما حتی پس از این حوادث نیز پیامبر(ص) به مسیر خود ادامه داد.
آیتالله رمضانی با اشاره به حمایت حضرت ابوطالب(ع) از پیامبر اکرم(ص) گفت: زمانی که قریش از ابوطالب خواستند پیامبر(ص) را از دعوت خود بازدارد، پیامبر بر ادامه مأموریت الهی خود تأکید کرد و ابوطالب نیز حمایت خود را از ایشان ادامه داد.
وی همچنین با اشاره به تحریم اجتماعی مسلمانان در شعب ابیطالب خاطرنشان کرد: مسلمانان علاوه بر فشار اقتصادی با تحریم اجتماعی نیز مواجه بودند و حتی از ارتباط و معامله با آنان جلوگیری میشد؛ با این حال، مؤمنان با وجود شکنجه و فشار، از ایمان و وظیفه خود دست نکشیدند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به سفر پیامبر(ص) به طائف گفت: پیامبر(ص) در مسیر دعوت الهی حتی در شرایطی که در مکه با مخالفت و آزار مواجه بود، به طائف رفت، اما در آنجا نیز مورد استقبال قرار نگرفت و حتی مورد آزار قرار گرفت؛ با این حال، از رسالت خود عقبنشینی نکرد.
وی افزود: این رفتار پیامبر(ص) نشان میدهد که فعالیت فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی نیازمند صبر، انگیزه و مقاومت است و انسان نباید با نخستین فشار و مخالفت، وظیفه خود را رها کند.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) ادبیات اجتماعی جدیدی را در جامعه ایجاد کرد، گفت: پیامبر(ص) به مردم آموخت که بهترین انسانها کسانی هستند که به خدا ایمان دارند و به دیگران نفع میرسانند و بدترین انسانها کسانی هستند که به دیگران ضرر میرسانند.
وی افزود: پیامبر(ص) حتی آداب اجتماعی را اصلاح کرد؛ از نحوه خطاب کردن پیامبر و رعایت ادب در محضر ایشان گرفته تا شیوه معاشرت، احترام به دیگران، نشستن در کنار فقرا و توجه به انسانهایی که در نظام جاهلی جایگاه اجتماعی نداشتند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به مفهوم مقاومت در برابر جاهلیت گفت: در نظام جاهلی، زور و قدرت معیار حق بود، اما پیامبر(ص) این معیار را تغییر داد و حق را در کنار مظلوم قرار داد. این آموزه امروز نیز اهمیت فراوانی دارد، زیرا نظام سلطه تلاش میکند حق و باطل را براساس قدرت خود تعریف کند.
وی ادامه داد: امروز نیز با نوعی جاهلیت مواجه هستیم که در آن برخی ارزشها ضد ارزش و برخی ضد ارزشها به عنوان ارزش معرفی میشوند. پیامبر(ص) هشدار داده بود زمانی فرا میرسد که معروف منکر و منکر معروف شود و امر به منکر و نهی از معروف صورت گیرد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: یکی از عرصههایی که امروز مورد هدف دشمن قرار گرفته، دین، عفاف، حجاب و پوشش است. ملت ایران از نظر عفاف و غیرت، ملتی ریشهدار است و دشمن تلاش میکند این ارزشها را در جامعه تضعیف کند.
وی تأکید کرد: مسئله امروز تنها بدحجابی نیست، بلکه در برخی جوامع اسلامی شاهد ترویج برهنگی و تلاش برای تغییر نظام ارزشی هستیم و باید نسبت به این مسئله هوشیار بود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه اسلام دین رحمت است، گفت: رحمت پیامبر(ص) تنها در رفتارهای عاطفی خلاصه نمیشود؛ مبارزه با شرک، کفر، ظلم، نژادپرستی، بردهداری و نظامهایی که کرامت انسان را از بین میبرند نیز رحمت است، زیرا هدف همه این اقدامات نجات انسان و بازگرداندن کرامت اوست.
وی با اشاره به تلاش قدرتهای استکباری برای خارج کردن دین از عرصه زندگی افزود: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی درصدد هستند دین را از صفحه زندگی مردم خارج کنند، در حالی که امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، دین را وارد میدان زندگی و حکمرانی کردند و نشان دادند دین میتواند در عرصه اجتماعی و سیاسی نقشآفرین باشد.
آیتالله رمضانی جمهوری اسلامی ایران را نمونهای از این تحول دانست و تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت تبدیل شده و در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی میکند. این قدرت نتیجه شکلگیری یک نسل تربیتشده در مکتب انقلاب اسلامی و اهلبیت(ع) است.
وی با اشاره به شرایط کشورهای اسلامی اظهار کرد: بسیاری از کشورهای اسلامی همچنان تحت تأثیر و وابستگی قدرتهای خارجی قرار دارند و نمونههایی از این وابستگی را در کشورهای منطقه و آفریقا میتوان مشاهده کرد؛ در حالی که ملتهای مسلمان از ظرفیتهای فراوان انسانی و اقتصادی برخوردارند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به ظرفیت منابع کشورهای اسلامی افزود: قدرتهای سلطهگر در طول تاریخ تلاش کردهاند منابع کشورهای اسلامی و آفریقایی را در اختیار بگیرند و مانع استقلال واقعی این کشورها شوند. امروز نیز استقلال و بهرهگیری ملتها از ظرفیتهای خود، یکی از مسائل مهم جهان اسلام است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سبک زندگی پیامبر اکرم(ص) خاطرنشان کرد: راه نجات بشر از جاهلیت مدرن، بازگشت به سبک زندگی پیامبر(ص) و آموزههای اهلبیت(ع) است؛ سبکی که در آن کرامت انسان، عدالت، مقابله با نژادپرستی، حفظ حقوق زنان، مبارزه با ظلم و توجه به سعادت فردی و اجتماعی انسان مورد توجه قرار دارد.
آیتالله رمضانی با تأکید بر ضرورت تقویت تابآوری جامعه اسلامی گفت: همانگونه که پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) در مسیر حق و مقابله با ظلم دارای صبر و تابآوری بودند، پیروان آنان نیز باید این ویژگی را تقویت کنند تا بتوانند در برابر فشارها و جنایتهای نظام سلطه ایستادگی کنند.
وی افزود: امروز فرصت مهمی برای حاکمیت، روحانیت، استادان، مصلحان و فعالان فرهنگی فراهم شده است تا از ظرفیت جمهوری اسلامی و گفتمان اهلبیت(ع) برای تقویت اقتدار نظام اسلامی و افزایش عزت و قدرت مسلمانان در جهان استفاده کنند.
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