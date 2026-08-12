به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و طرح نظریه «نظام انقلابی» در این بیانیه، اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب در بیانیه گام دوم، اصطلاح و عنوانی به نام «نظریه نظام انقلابی» مطرح کردهاند که همه مردم بارها آن را شنیدهاند. نظام انقلابی دارای سه رکن است: «خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی».
وی افزود: رسیدن به تمدن بدون جامعهپردازی امکانپذیر نیست و جامعهپردازی نیز بدون خودسازی امکان تحقق ندارد. فلسفه بعثت همه انبیا، خودسازی بوده است و البته جامعهپردازی و به دنبال آن تمدنسازی نیز در امتداد همین مسیر قرار دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: وقتی آیات قرآن را بررسی میکنیم، میبینیم که نزاع حق و باطل همواره در تاریخ بشریت وجود داشته است؛ از نزاع آدم و شیطان و شیطان علیه آدم گرفته تا نزاع قابیل و هابیل، ابراهیم و نمرود و سایر نزاعهای حق و باطلی که در قرآن کریم شاهد آن هستیم.
وی ادامه داد: قرآن ریشه همه این نزاعها را بیان کرده است. هنگامی که انسانی سراغ باطل میرود و گرفتار «أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَی» میشود، دچار استکبار شده است. نمرود استکبار ورزید و در برابر حقانیت و حضرت ابراهیم(ع) ایستاد. فرعون و هامان نیز در برابر جریان حق قرار گرفتند. حتی افرادی مانند بلعم باعورا که عالمی بودند و در جریان حق قرار داشتند، هنگامی که به سمت باطل رفتند، گرفتار همین انحراف شدند.
حجتالاسلام خسروپناه تصریح کرد: ریشه این مسائل در استکبار است. انبیا آمدند تا استکبار را از انسان بگیرند؛ زیرا هنگامی که استکبار در جان انسان ریشه بدواند، فساد و انحراف پدید میآید و به دنبال آن جنایت شکل میگیرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر انسان معاصر به آموزههای پیامبران الهی گفت: برخی میگویند اکنون ۱۴۰۰ سال از وفات پیامبر اعظم(ص) گذشته است و چه نیازی به پیامبر وجود دارد؛ در حالی که امروز بیش از گذشته به پیام پیامبر نیاز داریم. شما دنیای امروز را میبینید؛ این همه جنایت و جنگ برای چیست؟ سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. نهادهای بینالمللی متعددی نیز با عناوینی همچون حقوق انسان، حیوان، کودک، خانواده و محیط زیست شکل گرفتهاند و درباره این موضوعات سخن میگویند، اما با وجود این، فساد و انحراف امروز حتی بیش از دورههای جنگ جهانی اول و دوم مشاهده میشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ریشه این مشکلات همان استکبار است. پیامبر اعظم(ص) آمد تا این استکبار را از وجود ما بگیرد و ما را بنده خدا کند. به همین دلیل هنگامی که شهادت میدهیم، میگوییم «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». اگر پیامبر اعظم(ص) بنده خدا نبود، رسول خدا نیز نمیشد.
وی خاطرنشان کرد: تمام مشکلات ما در دنیا از اینجا ناشی میشود که بندگی نمیکنیم و استکبار میورزیم. ممکن است استکبار یک انسان در منزل و در برابر همسر و خانوادهاش باشد؛ به جای اینکه به خانواده خود خدمت و محبت کند، به آنها زور بگوید، ستم کند، کتک بزند، توهین و فحاشی کند.
حجتالاسلام خسروپناه ادامه داد: ممکن است استکبار یک فرد در محیط کارش باشد. اربابرجوعی با گرفتاری مراجعه میکند و کاری که در ۱۰ دقیقه قابل حل است، یک ماه، دو ماه یا سه ماه طول میکشد. این نیز نوعی استکبار است. گاهی استکبار در حکمرانی و امور بینالمللی ظهور پیدا میکند. امروز در رأس این جریانهای استکباری، انسانهایی مانند ترامپ و نتانیاهو قرار دارند؛ همانگونه که در گذشته افرادی مانند یزید مظهر چنین استکباری بودند.
وی با بیان اینکه استکبار جامعه و انسان را نابود میکند، اظهار داشت: پیامبر اعظم(ص)، ائمه اطهار(ع) و بزرگانی همچون امام حسن مجتبی(ع) که تمام وجودش ادب، اخلاق، حلم و صبر بود، آمدند تا این آداب و اخلاق و خلقیات مربوط به خودسازی را به ما آموزش دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به یکی از روایات پیامبر اکرم(ص) درباره ایمان گفت: پیامبر اسلام(ص) درباره ایمان میفرمایند: «لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ»؛ کسی که امانتدار نیست، ایمان ندارد.
وی افزود: ممکن است انسان به خدا ایمان داشته باشد و شهادتین را جاری کند، اما اگر امانتدار نباشد، پیامبر(ص) میفرماید «لا ایمان». امانت نیز تنها به این معنا نیست که فردی مبلغی را به من و شما بسپارد تا نگهداری کنیم و سپس به او تحویل دهیم؛ بلکه مسئولیتی که بر دوش انسان قرار گرفته نیز امانت الهی است.
خسروپناه تصریح کرد: پزشکی که طبابت میکند، مسئولیت پزشکی او امانت است؛ معلمی که تدریس میکند، مسئولیت معلمی او امانت است و پدر و مادری نیز نسبت به فرزندان خود امانت الهی دارند. هر کسی هر موقعیت و جایگاهی دارد، امانتی به او سپرده شده است و اگر آن را درست انجام ندهد، مشمول این سخن پیامبر اکرم(ص) خواهد بود.
وی تصریح کرد: پیامبر اعظم(ص) مبعوث شد تا هم تعلیم کتاب دهد و هم تعلیم حکمت؛ یعنی علم ما را حکیمانه، رفتار ما را حکیمانه، بینش ما را حکیمانه، کنش ما را حکیمانه، مدیریت ما را حکیمانه و حکمرانی ما را حکیمانه کند. این یکی از نیازهای اساسی دنیای امروز است.
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