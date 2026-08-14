راز همزمانی غم انگیز؛ درسی از تداوم مظلومیت در تاریخ

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)ـ ابنا: بیستوهشتم صفر، برگهای تقویم تاریخ اسلام را به سوگ مینشاند. این روز، نهتنها سالروز وداع با پیامبری است که ۲۳ سال برای هدایت انسانها طاقت فرسود، بلکه یادآور شهادت مظلومانه سبط اکبر او، امام حسن مجتبی(ع) نیز هست . همزمانی این دو مصیبت، فراتر از یک تصادف تاریخی، رازی را در دل خود نهفته دارد؛ رازی که با واکاوی آن، به درسی عمیق از «تداوم مظلومیت» و استمرار مسیر حق در طول تاریخ میرسیم.(۱)
مظلومیت؛ سنتی الهی در مسیر هدایت
مظلومیت، هرچند واژهای تلخ است، اما در منطق قرآن و تاریخ، نشانه حقانیت و سنتی الهی برای تداوم راه انبیاست. این همزمانی، نشان میدهد که مسیر پیامبر و امام، در هدف و دشمن، یکی است و هر دو با سلاح «صبر» و «ایستادگی» در برابر طوفانهای تاریخ، راه خود را ادامه دادند .(۲)
خداوند در قرآن، سنت خود را بر این قرار داده که پیامبران و اولیای او در راه رسالتشان با سختیها و دشمنیها مواجه شوند:
«وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِکَ فَحَاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ» [۳]
«و قطعاً پیامبرانی که پیش از تو بودند، مورد استهزا قرار گرفتند؛ پس آنچه را که مسخره میکردند، به استهزاکنندگان فرود آمد.»
این آیه، این حقیقت را آشکار میسازد که مظلومیت، جداییناپذیر از جایگاه هدایتگری است. رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن(ع)، هر دو در بستر مظلومیت رخ دادند؛ یکی در بستر بیماری ناشی از زهر و دیگری نیز با جام زهر به شهادت رسید . این شباهت در نوع وفات، گویای این است که دشمنی با جریان حق، پس از پیامبر نیز بهقوت خود باقی ماند و امام مجتبی(ع) نیز از این قاعده مستثنی نبود.(۴)
امام حسن(ع)؛ جلوهای از جمال و سیرت نبوی
برای درک عمق این همزمانی، باید به شخصیت امام حسن(ع) نگاه کرد. روایات فراوانی بر شباهت ایشان به پیامبر(ص) در «خَلق و خُلق» تأکید دارند . انس بن مالک نقل میکند: «هیچکس را شبیهتر از حسن و حسین به پیامبر(ص) ندیدم» . این شباهت، تنها به چهره ظاهری محدود نبود، بلکه در اخلاق، کرامت و بزرگواری ایشان تجلی یافته بود .(۵)
این شباهت عمیق، پیام مهمی برای جامعه اسلامی دارد: «امام حسن(ع) ادامهدهنده راه و سیره جدّ بزرگوار خود بود.» لذا همزمانی رحلت پیامبر(ص) با شهادت ایشان، این حقیقت را تداعی میکند که «خورشید نبوت» در وجود «ماهتاب امامت» ادامه یافت و جامعه اسلامی در یک برهه خاص، هر دو را از دست داد.
قرآن نیز بر این تداوم و پیوند ناگسستنی میان پیامبر و اهل بیت(ع) تأکید دارد:
«قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ» [۶]
«بگو: من هیچ پاداشی از شما بر این رسالت نمیخواهم، جز دوستداشتگان نزدیکانم.»
این آیه، مودت اهل بیت(ع) را به عنوان اجر رسالت معرفی میکند و نشان میدهد که محبت و تبعیت از آنان، ادامهدهنده راه پیامبر(ص) است. شهادت امام حسن(ع) در روز رحلت پیامبر(ص)، این پیوند را عینیتر میسازد و نشان میدهد که دشمنان، با این همزمانی غمانگیز، درصدد بریدن این ریشه و پیوند بودند، اما با ناکامی مواجه شدند.
درسهای ماندگار همزمانی برای امروز
این همزمانی، درسهای ارزشمندی برای جامعه امروز دارد:
صبر و حلم: امام حسن(ع) در سختترین شرایط، با حلم و صبر مثالزدنی خود، الگویی برای مدیریت بحران و خویشتنداری هستند .[۷]
مبارزه با تحریف: همزمانی این دو واقعه، فرصتی است تا روایتهای صحیح را از تحریفهای تاریخی جدا کنیم و مظلومیت واقعی این دو بزرگوار را بازگو کنیم.
در پایان، به یاد داشته باشیم که هدف از بزرگداشت این ایام، صرفاً سوگواری نیست، بلکه بازخوانی درسهایی است که میتواند چراغ راه ما در مسیر حق و حقیقت باشد. همانگونه که امام حسن(ع) با صلحنامه خود، چهره واقعی بنیامیه را افشا کرد، ما نیز باید با بصیرت، حق را از باطل تشخیص دهیم و در مسیر تداوم این راه، استوار بمانیم.
پی نوشت:
۱.پایگاه خبری تابناک، گزارش ۲۸ صفر
۲.خبرگزاری ایکنا، گزارش رحلت پیامبر و شهادت امام حسن
۳.سوره انعام/آیه ۱۰
۴.پایگاه خبری تابناک، گزارش ۲۸ صفر
۵.وبسایت عرفان، مقاله شبیهترین به پیامبر
۶. سوره شوری/ آیه ۲۳
۷.خبرگزاری ایکنا، گزارش رحلت پیامبر و شهادت امام حسن
فیروزه دلداری(پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)
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