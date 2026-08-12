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هشدار حماس نسبت به خطر بستن مسجد ابراهیمی به روی نمازگزاران

۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۱۴
کد مطلب: 1851952
هشدار حماس نسبت به خطر بستن مسجد ابراهیمی به روی نمازگزاران

جنبش حماس لا هشدار نسبت به اقدام رژیم صهیونیستی برای بستن مسجد ابراهیمی به روی نمازگزاران اعلام کرد که این اقدام، تعرض مستقیم به آزادی عبادت و نقض آشکار حرمت مقدسات اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) نسبت به اقدام رژیم صهیونیستی برای بستن مسجد ابراهیمی به روی نمازگزاران هشدار داد و اعلام کرد که این اقدام، تعرض مستقیم به آزادی عبادت و نقض آشکار حرمت مقدسات اسلامی است و در چارچوب رویکرد دولت افراطی و فاشیستی رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن ملت و سرزمین فلسطین و تسریع روند الحاق و یهودی‌سازی انجام می‌شود.

حماس تأکید کرد که مسجد ابراهیمی بخش اصیل و جدایی‌ناپذیری از هویت دینی، ملی و تاریخی ملت فلسطین و امت اسلامی است و تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تحمیل تقسیم‌بندی و اعمال کنترل بر مقدسات، هیچ حق یا مشروعیتی برای این رژیم در زمینه حاکمیت بر آنها ایجاد نخواهد کرد.

این جنبش از مردم فلسطین در شهر الخلیل و کرانه باختری خواست حضور خود را در اطراف مسجد ابراهیمی تقویت کنند، با سیاست‌های محدودکننده و یهودی‌سازی و هدف قرار دادن مقدسات مقابله کنند و با استفاده از تمامی ابزارهای مقاومت، در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند تا این رژیم از تجاوز به سرزمین و مقدسات فلسطین بازداشته شود.

حماس همچنین از ملت‌های عرب و مسلمان، در سطح رسمی و مردمی، خواست مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و برای توقف فوری تجاوزات علیه مسجد ابراهیمی، مسجدالاقصی و تمامی مقدسات اسلامی وارد عمل شوند.

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