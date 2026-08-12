هشدار حماس نسبت به خطر بستن مسجد ابراهیمی به روی نمازگزاران

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) نسبت به اقدام رژیم صهیونیستی برای بستن مسجد ابراهیمی به روی نمازگزاران هشدار داد و اعلام کرد که این اقدام، تعرض مستقیم به آزادی عبادت و نقض آشکار حرمت مقدسات اسلامی است و در چارچوب رویکرد دولت افراطی و فاشیستی رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن ملت و سرزمین فلسطین و تسریع روند الحاق و یهودیسازی انجام میشود.
حماس تأکید کرد که مسجد ابراهیمی بخش اصیل و جداییناپذیری از هویت دینی، ملی و تاریخی ملت فلسطین و امت اسلامی است و تلاشهای رژیم صهیونیستی برای تحمیل تقسیمبندی و اعمال کنترل بر مقدسات، هیچ حق یا مشروعیتی برای این رژیم در زمینه حاکمیت بر آنها ایجاد نخواهد کرد.
این جنبش از مردم فلسطین در شهر الخلیل و کرانه باختری خواست حضور خود را در اطراف مسجد ابراهیمی تقویت کنند، با سیاستهای محدودکننده و یهودیسازی و هدف قرار دادن مقدسات مقابله کنند و با استفاده از تمامی ابزارهای مقاومت، در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند تا این رژیم از تجاوز به سرزمین و مقدسات فلسطین بازداشته شود.
حماس همچنین از ملتهای عرب و مسلمان، در سطح رسمی و مردمی، خواست مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرند و برای توقف فوری تجاوزات علیه مسجد ابراهیمی، مسجدالاقصی و تمامی مقدسات اسلامی وارد عمل شوند.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما