کویت نقشه داعش برای هدف قرار دادن یک تأسیسات حیاتی را خنثی کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ وزارت کشور کویت اعلام کرد دستگاه‌های امنیتی این کشور موفق شدند یک طرح تروریستی وابسته به گروه تروریستی داعش را که با هدف قرار دادن یکی از تأسیسات حیاتی کویت با استفاده از یک پهپاد طراحی شده بود، خنثی کنند.

بر اساس بیانیه وزارت کشور کویت، نیروهای امنیتی این کشور، با نمایندگی دستگاه امنیت دولتی، پس از انجام عملیات دقیق رصد و پیگیری امنیتی، موفق شدند این طرح تروریستی را پیش از اجرای آن خنثی و یک شهروند کویتی را که به گروه تروریستی داعش پیوسته بود، بازداشت کنند.

در این بیانیه آمده است: تحقیقات نشان داد فرد متهم آموزش‌هایی در زمینه ساخت مواد منفجره و پهپاد دریافت کرده و اقدام به ساخت یک پهپاد با هدف استفاده از آن در اجرای طرح تروریستی و هدف قرار دادن یکی از تأسیسات حیاتی کشور کرده است.

وزارت کشور کویت اعلام کرد اقدامات قانونی لازم درباره این فرد انجام شده و وی برای تکمیل تحقیقات و اتخاذ اقدامات قانونی مقتضی به مرجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

وزارت کشور کویت همچنین بر تداوم اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌های امنیتی برای شناسایی و مقابله با هرگونه فعالیت یا طرحی که امنیت و ثبات این کشور را تهدید کند، تأکید کرد.

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