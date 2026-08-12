به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حسین علی الموسوی، سخنگوی جنبش النجباء عراق، در گفت‌وگو با راشاتودی تأکید کرد که این جنبش سلاح خود را تحویل نخواهد داد.

الموسوی اظهار کرد: مسئله انحصار سلاح تنها سلاح گروه‌های مقاومت را هدف گرفته و این موضوع تحت فشار و دیکته آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

وی همچنین گفت: اطلاعات منتشرشده درباره تلاش برای ترور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روایتی است که آن را باور نمی‌کنیم و هدف از طرح آن، تحریک افکار عمومی علیه گروه‌های مقاومت است.

الموسوی گفت: مسئله توقیف پهپادها که از سوی نهادهای رسمی اعلام شده نیز یک نمایش ساختگی و بی‌اساس است.

سخنگوی النجباء بیان کرد: ۲۵ هزار کُرد با حمایت آمریکا و تحت نظارت رهبران کُرد در اقلیم کردستان مسلح می‌شوند. همچنین ۱۵ هزار نیروی مسلح از حزب کارگران کردستان در سنجار عراق حضور دارند که به سلاح‌های متوسط و سنگین مجهز هستند.

وی افزود: رهبران کُرد از تحویل سلاح نیروهای پیشمرگه خودداری کرده‌اند و حتی حاضر به بحث درباره این موضوع نیز نشده‌اند.

سخنگوی النجباء گفت: چرا هیچ‌کس درباره این سلاح‌ها صحبت نمی‌کند، اما بر سلاح مقاومت اصرار دارند؟

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