به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حسین علی الموسوی، سخنگوی جنبش النجباء عراق، در گفتوگو با راشاتودی تأکید کرد که این جنبش سلاح خود را تحویل نخواهد داد.
الموسوی اظهار کرد: مسئله انحصار سلاح تنها سلاح گروههای مقاومت را هدف گرفته و این موضوع تحت فشار و دیکته آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
وی همچنین گفت: اطلاعات منتشرشده درباره تلاش برای ترور علی الزیدی، نخستوزیر عراق، روایتی است که آن را باور نمیکنیم و هدف از طرح آن، تحریک افکار عمومی علیه گروههای مقاومت است.
الموسوی گفت: مسئله توقیف پهپادها که از سوی نهادهای رسمی اعلام شده نیز یک نمایش ساختگی و بیاساس است.
سخنگوی النجباء بیان کرد: ۲۵ هزار کُرد با حمایت آمریکا و تحت نظارت رهبران کُرد در اقلیم کردستان مسلح میشوند. همچنین ۱۵ هزار نیروی مسلح از حزب کارگران کردستان در سنجار عراق حضور دارند که به سلاحهای متوسط و سنگین مجهز هستند.
وی افزود: رهبران کُرد از تحویل سلاح نیروهای پیشمرگه خودداری کردهاند و حتی حاضر به بحث درباره این موضوع نیز نشدهاند.
سخنگوی النجباء گفت: چرا هیچکس درباره این سلاحها صحبت نمیکند، اما بر سلاح مقاومت اصرار دارند؟
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