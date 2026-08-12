بازداشت طولانی مدت علمای دینی نقض آشکار اصول آزادی و عدالت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ کمیته دفاع از حقوق بشر در عربستان بار دیگر با اشاره به نقض حقوق از سوی نهادهای امنیتی این کشور، بر تداوم بازداشت خودسرانه ده‌ها تن از علمای دینی، اندیشمندان و صاحبان دیدگاه در زندان‌های حکومت سعودی تأکید کرد.

این کمیته اعلام کرد ده‌ها تن از علمای دینی و اندیشمندان، تنها به دلیل استفاده از حق طبیعی خود برای بیان دیدگاه‌هایشان، سال‌های طولانی را پشت میله‌های زندان سپری می‌کنند و ادامه بازداشت آنان، نقض آشکار اصول آزادی و عدالت است.

کمیته دفاع از حقوق بشر همچنین تأکید کرد طولانی شدن سال‌های بازداشت و محرومیت از آزادی، نمی‌تواند به این ظلم مشروعیت ببخشد و حقوق قانونی و مشروع بازداشت‌شدگان برای برخورداری از آزادی را از بین نمی‌برد.

این کمیته در مطلب خود دو تصویر از شیخ حسین الراضی که وارد دهمین سال حضور خود در زندان شده و شیخ حسن الخویلدی که سه سال است در بازداشت به سر می‌برد، منتشر کرده است؛ اقدامی که یادآور سیاست‌های سرکوبگرانه مستمر و پافشاری رسمی در پرونده زندانیان و نحوه برخورد با صداهای خواستار اصلاحات در عربستان است.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸