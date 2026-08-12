 تشدید فشارهای مقامات بحرین علیه علمای شیعه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ مقامات بحرین، شیخ جعفر الامجدی، خطیب حسینی و استاد حوزه علمیه را برای بازجویی احضار کردند. اقدامی جدید که ادامه رویکرد امنیتی در پیگیری و تحت فشار قرار دادن شخصیتهای دینی و اجتماعی در بحرین را نشان میدهد.
این احضار در چارچوب سیاست هدف قرار دادن و اعمال محدودیتهای سیستماتیک مقامات بحرین علیه اکثریت شیعه و علمای آن صورت گرفته است، سیاستی که از طریق ادامه کارزارهای بازداشت، پیگرد و محدود کردن آزادی بیان و انجام وظایف دینی دنبال میشود.
روند سرکوب و فشارهای امنیتی علیه جامعه شیعه و علمای دینی در بحرین همزمان با تحولات اخیر منطقه و تشدید تنشهای ناشی از تجاوز آمریکا به ایران، به شکل محسوسی افزایش یافته است، بهگونهای که مقامات بحرین از شرایط منطقهای برای تشدید محدودیتهای امنیتی و سختتر کردن فضای حاکم بر آزادیهای دینی و سیاسی در داخل کشور استفاده میکنند.
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