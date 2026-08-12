به گزارش منابع خبری، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از جنوب لبنان اعلام کرد که این رژیم قصد ندارد از مناطقی که در این منطقه اشغال کرده است، عقبنشینی کند.
کاتس در بیانیهای که دفتر وی منتشر کرد، گفت:همانطور که من و نخستوزیر بهصراحت گفتهایم، از این منطقه امنیتی عقبنشینی نخواهیم کرد.
وی مدعی شد: ارتش اینجا برای حفاظت از شهرکهای شمال اسرائیل و نیروهایش حضور دارد. ما برای پاکسازی این منطقه اقدام خواهیم کرد و تحت هیچ شرایطی از مناطق امنیتی عقبنشینی نخواهیم کرد؛ نه در لبنان، نه در سوریه و نه در غزه.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که ارتش این رژیم در جنوب لبنان در حال تخریب زیرساختهای زیرزمینی است و تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی به عملیات خود در این منطقه ادامه خواهند داد
کاتس در حالی بر تداوم اشغال و حضور نظامی اسرائیل در لبنان، سوریه و غزه تأکید کرده است که این مناطق همچنان از کانونهای اصلی تنش و درگیری در منطقه غرب آسیا به شمار میروند.
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