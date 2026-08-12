۵ میلیون زائر سالروز رحلت پیامبر(ص) را گرامی داشتند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حیدر العیساوی، عضو هیئت مدیره آستان مقدس علوی اعلام کرد: ۵ میلیون زائر برای گرامیداشت سالروز رحلت پیامبر اعظم(ص) وارد شهر نجف اشرف و حرم مطهر امیرالمؤمنین امام علی(ع) شدند.

وی افزود: در اطراف آستان مقدس علوی، حدود ۳۰۰ موکب عزاداری و همچنین ۵۰۰ موکب خدماتی حضور داشتند و در طول روزهای برگزاری مراسم به زائران خدمات ارائه کردند.

العیساوی همچنین با اشاره به اقدامات پشتیبانی آستان مقدس علوی گفت: این آستان در راستای حمایت از موکب‌های خدماتی و تأمین نیازهای آنان، ۱۶ هزار قالب یخ میان موکب‌های خدمت‌رسان توزیع کرد.

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