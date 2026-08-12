اسرائیل یک خبرنگار فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه یک خبرنگار فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

ایمان شلش، همسر محمد عوض، خبرنگار ۳۸ ساله فلسطینی، اعلام کرد ارتش اسرائیل ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه به منزل آنها در غرب رام‌الله یورش برد و همسرش را بازداشت کرد.

وی افزود: نظامیان اسرائیلی در جریان این عملیات، چشمان محمد عوض را بستند، دست‌های او را با دستبند بستند و او را به یک خودروی نظامی منتقل کردند.

عوض به‌صورت آزاد با چندین رسانه از جمله خبرگزاری فرانسه همکاری می‌کند و پدر سه فرزند است.

ارتش اسرائیل هنوز به پرسش‌های خبرگزاری فرانسه درباره علت بازداشت این خبرنگار واکنشی نشان نداده است. همچنین امکان برقراری ارتباط با محمد عوض نیز فراهم نشده است.

باشگاه اسرای فلسطینی اعلام کرد: پس از بازداشت خبرنگار محمد عوض، شمار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در زندان‌های اسرائیل به حدود ۴۰ نفر افزایش یافته است.

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