به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع)_ ابنا _ حجتالاسلام مقصود علی دومکی عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، گفت: فضائل و مناقب آلمحمد(ص) بیحد و حصر است. در دورههای مختلف تاریخ تلاشهایی برای پنهان کردن این فضائل و محدود کردن عظمت اهلبیت(ع) صورت گرفته است، اما جایگاه اهلبیت(ع) در پرتو قرآن و سنت تا روز قیامت روشن و برجسته باقی خواهد ماند.
وی افزود: برخی ناصبیها و دشمنان اهلبیت در شبکههای اجتماعی علیه آلمحمد(ص) تبلیغات میکنند. هدف از قهرمان جلوه دادن دشمنان اهلبیت، دور کردن امت اسلامی از آلمحمد(ص) است.
دومکی بیان کرد: علما و اهلسنت باید توطئههای پلید دشمنان آلمحمد(ص) را خنثی کنند.
وی افزود: اتحاد و وحدت میان کشورهای مسلمان یک ضرورت مهم و مورد نیاز امروز است، اما این اتحاد نباید برای حفظ منافع هیچ قدرت استکباری جهانی، آمریکا یا اسرائیل باشد؛ بلکه باید در راستای آزادی فلسطین و قبله نخست مسلمانان، بیتالمقدس، و حمایت از مردم مظلوم فلسطین شکل بگیرد.
دومکی گفت: در فلسطین، نه هزاران، بلکه صدها هزار انسان به دست اسرائیل و آمریکا کشته شدهاند، اما تأسفبار است که شمار زیادی از حاکمان جهان اسلام به جای ایفای نقش عملی، نظارهگر این وضعیت هستند.
وی تأکید کرد: امت اسلامی باید با احساس مسئولیت، برای مردم مظلوم فلسطین صدایی مؤثر بلند کند.
وی همچنین گفت: فاجعه غزه آزمونی برای وجدان تمام بشریت است. اگر کشورهای مسلمان به معنای واقعی متحد شوند، میتوانند برای حل مسئله فلسطین و آزادی قبله نخست مسلمانان، نقشی مؤثر ایفا کنند.
دومکی افزود: مسلمانان غیرتمند پاکستان از حامیان پرشور آزادی فلسطین و بیتالمقدس هستند و میخواهند کشور پاکستان از سلطه امپریالیسم آمریکا آزاد شود.
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