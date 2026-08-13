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آیت‌الله رمضانی: ایمان و نفع‌رسانی به دیگران، دو خصلت برتر انسان مؤمن است

۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۲
کد مطلب: 1851969
آیت‌الله رمضانی: ایمان و نفع‌رسانی به دیگران، دو خصلت برتر انسان مؤمن است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه ایمان به خدا و نفع‌رساندن به دیگران از برترین خصلت‌های انسان است، گفت: مؤمن باید تلاش کند در مسیر هدایت الهی قرار گیرد و به‌گونه‌ای زندگی کند که خیر و نفع او به دیگران برسد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) امروز پنجشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در مراسم صبح شهادت امام رضا(ع) در بقعه آقا سید محمد آستانه‌اشرفیه، ایمان به خدا و نفع‌رسانی به دیگران را از برترین ویژگی‌های انسان مؤمن دانست و گفت: انسان مؤمن باید تلاش کند خیر او به دیگران برسد و در مسیر هدایت الهی، منشأ خیر و خدمت برای جامعه باشد.

وی با قدردانی از حضور مؤمنان، روحانیون و امام جمعه آستانه‌اشرفیه در این مراسم، اظهار کرد: مجالس عزاداری در ماه‌های محرم و صفر، تنها مجالس سوگواری نیستند، بلکه بستری برای تقویت ایمان، معنویت، آشنایی با معارف اهل‌بیت(ع) و بهره‌گیری از آموزه‌های دینی هستند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با گرامیداشت یاد و خاطره روحانیون و عالمانی که در مسیر ترویج دین و آشنایی مردم با معارف الهی تلاش کردند، افزود: باید یاد همه کسانی را که مردم را به خانه اهل‌بیت(ع) هدایت کردند و برای گسترش فرهنگ دینی تلاش کردند، گرامی بداریم. همچنین شهدایی که برای حفظ اسلام و عزت این ملت جان خود را فدا کردند، حق بزرگی بر گردن همه ما دارند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اهمیت ایمان در آموزه‌های دینی، تصریح کرد: ایمان اساس همه مراتب و مقامات معنوی انسان است و خود ایمان نیز دارای درجات مختلفی است. هر انسانی متناسب با میزان ایمان خود مورد آزمایش قرار می‌گیرد و هرچه ایمان انسان عمیق‌تر باشد، ظرفیت او برای تحمل ابتلائات و دستیابی به مراتب بالاتر نیز افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه ولایت نیز دارای مراتب زبانی، قلبی و عملی است، خاطرنشان کرد: ایمان واقعی زمانی در زندگی انسان آثار خود را نشان می‌دهد که در عمل نیز ظهور پیدا کند. صرف پذیرش زبانی کافی نیست؛ انسان باید باور قلبی خود را در رفتار و سبک زندگی نشان دهد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: شفاعت نیز برای انسانی است که در مسیر اطاعت و عمل قرار گرفته باشد. انسان باید تلاش کند آنچه را پذیرفته است، در زندگی خود به مرحله عمل برساند و به اندازه ایمان و عمل صالح خود رشد کند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به داستان حضرت ابراهیم(ع) و آزمایش‌های بزرگ آن حضرت، گفت: حضرت ابراهیم(ع) پیش از رسیدن به مقام امامت، آزمون‌های بزرگی را پشت سر گذاشت. قرار گرفتن فرزند در سرزمین خشک و بی‌آب، ماجرای قربانی کردن حضرت اسماعیل(ع) و دیگر ابتلائات، نشان می‌دهد که دستیابی به مراتب عالی معنوی بدون امتحان و مجاهدت امکان‌پذیر نیست.

آیت‌الله رمضانی: ایمان و نفع‌رسانی به دیگران، دو خصلت برتر انسان مؤمن است

وی افزود: بسیاری از حقایق دینی نیازمند رشد انسان است تا بتواند آنها را عمیق‌تر درک کند. هر فرد باید ظرفیت و جایگاه خود را بشناسد و بداند که همه انسان‌ها در یک سطح از معرفت و ایمان قرار ندارند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اهمیت شناخت صحیح دنیا، اظهار کرد: دنیا به خودی خود ارزش نهایی ندارد، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن انسان به کمال و آخرت است. همین دنیا می‌تواند برای انسان مؤمن مزرعه آخرت، محل عبادت و تجارت معنوی باشد؛ به شرط آنکه انسان از امکانات و نعمت‌های خود درست استفاده کند.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: انسان نمی‌تواند هم دنیا را به عنوان هدف نهایی دوست داشته باشد و هم محبت الهی را در عالی‌ترین مرتبه در دل خود جای دهد. مسئله اصلی این است که انسان تکلیف خود را با دنیا روشن کند و بداند نعمت‌های مادی برای استفاده صحیح و حرکت به سوی کمال در اختیار او قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به گستردگی نعمت‌های الهی، گفت: انسان حتی توان شمارش نعمت‌هایی را که خداوند در اختیار او قرار داده ندارد. عقل، عاطفه، محبت، ایثار، چشم، گوش، زبان، دست و پا و دیگر توانایی‌های وجودی، سرمایه‌هایی هستند که اگر درست به کار گرفته شوند، انسان را به فضایل اخلاقی و انسانی مانند عفت، شجاعت، عدالت و حکمت می‌رسانند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه انسان برای آزمون و رشد آفریده شده است، افزود: نباید تصور کنیم عبادت تنها به ذکر گفتن محدود می‌شود. انسان باید حقیقت عبادت و ذکر را درک کند و آثار آن را در رفتار خود نشان دهد.

وی در ادامه با اشاره به سختی‌هایی که پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) متحمل شدند، اظهار کرد: بیشترین ابتلائات متوجه کسانی است که در ایمان و معنویت در مرتبه بالاتری قرار دارند. پیامبر اکرم(ص) در مسیر دعوت الهی با سخت‌ترین آزارها مواجه شد، اما حتی در برابر کسانی که او را آزار می‌دادند، از مسیر رحمت و هدایت خارج نشد و برای هدایت آنان دعا می‌کرد.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر ضرورت اخلاق نیکو میان مؤمنان گفت: بحث امروز درباره روابط مؤمنان با یکدیگر است. چرا باید میان مؤمنان تهمت، غیبت، بی‌احترامی و بی‌ادبی وجود داشته باشد؟ اگر قرار است جامعه دینی شکل بگیرد، باید اخلاق، بردباری، انصاف و نیکی به خویشاوندان در رفتار مؤمنان دیده شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی انسان مؤمن افزود: خوش‌اخلاقی، بردباری، مدارا با مردم، نیکی به خویشاوندان و رعایت انصاف از نشانه‌های ایمان است. انسان ممکن است در شرایط مختلف خشمگین یا خوشحال شود، اما مؤمن واقعی کسی است که حتی در شرایط مختلف نیز انصاف را رعایت کند.

آیت‌الله رمضانی: ایمان و نفع‌رسانی به دیگران، دو خصلت برتر انسان مؤمن است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اینکه میزان ابتلای انسان با ایمان و عمل او ارتباط دارد، تصریح کرد: هرچه ایمان و عمل صالح انسان بیشتر باشد، ظرفیت او برای رشد و تحمل آزمون‌های الهی نیز بیشتر می‌شود. بنابراین مؤمن نباید از اصل ابتلا و دشواری‌های زندگی شگفت‌زده شود؛ بلکه باید از آنها برای رشد خود استفاده کند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به سیره امام حسین(ع) در سخت‌ترین لحظات عاشورا گفت: یکی از درس‌های بزرگ اهل‌بیت(ع) این است که انسان در شرایط سخت نیز رابطه خود را با خداوند حفظ کند. امام حسین(ع) حتی در سخت‌ترین لحظات، ارتباط خود با خداوند را از دست نداد و رضایت الهی را بر همه چیز مقدم دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از امام رضا(ع)، سه ویژگی را از نشانه‌های ایمان حقیقی دانست و اظهار کرد: مؤمن واقعی باید در رفتار خود به سه سیره توجه داشته باشد؛ سیره الهی، سیره پیامبر اکرم(ص) و سیره ولی خدا.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) توضیح داد: از ویژگی‌های الهی، پوشاندن عیوب بندگان و پرده‌پوشی است و انسان نیز باید از آشکار کردن عیوب دیگران پرهیز کند. از سیره پیامبر اکرم(ص)، مدارا با مردم است و انسان باید در خانواده و جامعه اهل مدارا باشد.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اهمیت مدارا در خانواده گفت: با همسر، فرزندان و به‌ویژه کودکان باید با مدارا رفتار کرد. نباید انتظار داشته باشیم همه افراد دقیقاً مانند ما فکر کنند یا به همان اندازه که ما می‌دانیم، بدانند. هر انسان متناسب با فهم، ایمان و ظرفیت خود مورد آزمون قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در تربیت فرزندان نباید سخت‌گیری بی‌جا کرد. باید با آنان دوست شد، حرف زد، به سخنان و دغدغه‌هایشان گوش داد، با آنها مشورت کرد و برای شخصیتشان ارزش قائل شد. اگر این ارتباط درست شکل بگیرد، خانه می‌تواند به محیطی سرشار از آرامش و معنویت تبدیل شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه حضور خدا و اهل‌بیت(ع) در زندگی به آن معنا می‌بخشد، اظهار کرد: اگر ایمان و معنویت در خانواده حضور نداشته باشد، خانه می‌تواند به محل اختلاف و رنج تبدیل شود؛ اما اگر خداوند و معارف اهل‌بیت(ع) در زندگی انسان حضور داشته باشند، خانواده به محیطی آرام و معنوی تبدیل خواهد شد.

آیت‌الله رمضانی سومین ویژگی را مقاومت و سپردن خود به ولایت الهی دانست و افزود: کسی که می‌خواهد در مسیر امام و ولایت حرکت کند، باید اهل مقاومت باشد و خود را به راهنمای الهی بسپارد. ولایت در منظومه معارف اهل‌بیت(ع) جایگاه اساسی دارد و یکی از ارکان ایمان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین(ع) در منظومه ایمان گفت: اهل‌بیت(ع) در فرهنگ دینی، هم کلید راه هستند، هم چراغ هدایت و هم معیار و میزان. انسان باید اعمال و رفتار خود را با سیره و عملکرد آنان بسنجد و فاصله میان رفتار خود و آن الگوهای الهی را بشناسد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان با اشاره به حالات معنوی امیرالمؤمنین(ع) هنگام عبادت خاطرنشان کرد: عبادت اولیای الهی از سر معرفت و حضور قلب بود و آنان در برابر عظمت خداوند، خود را نمی‌دیدند. این حالات نشان می‌دهد که ایمان حقیقی تنها در گفتار خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به معرفت، عمل، اخلاق و ارتباط عمیق با خداوند منتهی شود.

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