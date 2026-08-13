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دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه ایمان به خدا و نفع‌رساندن به دیگران از برترین خصلت‌های انسان است، گفت: مؤمن باید تلاش کند در مسیر هدایت الهی قرار گیرد و به‌گونه‌ای زندگی کند که خیر و نفع او به دیگران برسد.