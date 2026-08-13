صدها هزار نفر از اهالی مشهد در سنتی زیارتی پیاده به حرم امام رضا(ع) مشرف شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ در شب و روز شهادت امام رضا(ع)، صدها هزار نفر از اهالی مشهدالرضا از تمامی محلات این شهر در شمال و جنوب و شرق و غرب با پای پیاده از منازل خود راهی حرم ثامن الحجج(ع) شدند.
در این حرکت مردمی و برآمده از پیوندهای عمیق مردم مشهد با امام رضا(ع)، بیش از هر چیز حضور جوانان خودنمایی میکند به گونهای که جمعیت غالب در این راهپیمایی معنوی به سمت حرم مطهر را آنان تشکیل میدهند. دستههای کوچک و بزرگ و جمعهای دوستانه از جلوههای جذاب راهپیمایی جوانان مشهدی تا حرم مطهر است. در این میان دختران و پسران با کولهها و پرچمهای سیاه عزاء و سرخ انتقام همراه با پرچم ایران به نشانه امتداد بعثت مردم ایران و به نیابت از آنان، برای عرض ارادت به محضر امام مهربان خود گام بر میدارند.
در بخشیها میانی مسیرهای پیادهروی مردم مشهد به سمت حرم، جمعیت به رودخانهای به هم پیوسته، پرامتداد و متراکم از زائران تبدیل میشوند که توجه و اعجاب خود ساکنین مشهد را نیز در پی دارد. زیبایی این رودخانه هر ساله تعداد بیشتری را مشتاق خود میسازد و چهره شهر مشهد را در شب و روز شهادت امام رئوف تغییر میدهد.
در این میان بخش دیگری از اهالی مشهد با برپایی موکبهای خانوادگی مشارکت خود در این زیارت را با پذیرایی از زائران تعریف کردهاند. فاصله برخی نقاط مشهد تا حرم مطهر رضوی بالغ نزدیک به 30 کیلومتر است اما از تمامی این نقاط در دورترین فاصلهها در شهر، دستههای کوچک و بزرگ، فردی یا جمعی، مردمان مشهد رهسپار حرم محبوب خود میشوند.
از نقاط قوت حرکت پیادهروی مردم مشهد در شب و روز شهادت امام رضا(ع) به سوی حرم مطهر آن حضرت، جوشیدن آن از دل امر زیارت و فرهنگ رضوی است و در طول دو دهه اخیر بدون هیچ تبلیغ و دعوت و برنامهریزی سازمانی، هر ساله ابعاد گستردهتری از لحاظ مشارکت یافته است و کوچکترین هزینهای برای هیچ نهاد و ارگانی در پی نداشته است.
شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی مردم ایران و قطب زیارتی جهان تشیع غالبا مورد حسد و کینه بدخواهان و در معرض تخریب دشمنان قرار داشته و دارد تا آنجا که رئیس جمهور آمریکا نیز از حوادث و اغتشاشات سال گذشته در این شهر ابراز خشنودی نمود و آن را سقوط دومین شهر ایران نامید اما در حال حاضر تنها جمعیت جوانان مشهدی حاضر در پیادهروی زیارت امام رضا(ع) از تمامی جمعیت آشوبطلب و بعضا معترض سال گذشته بیشتر است.
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