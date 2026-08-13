به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در مراسم شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به سیره تربیتی پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: رسول خدا(ص) تنها معلم اخلاق نبود، بلکه مربی انسان‌ها برای رسیدن به مقام عبودیت و حرکت در مسیر خلافت الهی بود و قرآن کریم مهم‌ترین ابزار این تربیت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حدیث ثقلین افزود: پیامبر اکرم(ص) در واپسین روزهای حیات خود، قرآن و عترت را به عنوان دو میراث گران‌بها برای امت اسلامی معرفی کرده و فرمودند تمسک به این دو، انسان را از گمراهی حفظ می‌کند؛ بنابراین بهره‌گیری صحیح از قرآن نیازمند هدایت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) است.

ماندگاری با بیان اینکه پیامبر(ص) برای ایجاد حیات انسانی در جامعه مبعوث شدند، ادامه داد: امروز برخی قدرت‌های جهان با وجود برخورداری از امکانات فراوان، از حیات انسانی بی‌بهره‌اند و جنایت‌های صورت‌گرفته علیه مردم مظلوم فلسطین نمونه‌ای از این فقدان حیات انسانی است؛ در مقابل، پیامبر اکرم(ص) انسان‌ها را به سوی ایمان، هدایت و زندگی انسانی دعوت می‌کرد.

استاد حوزه با تأکید بر ضرورت تبلیغ پیغمبرگونه خاطرنشان کرد: نخستین رسالت پیروان پیامبر(ص)، رساندن کلام خدا، قرآن و معارف اهل‌بیت(ع) به گوش مردم است و این کار باید با مهربانی، دلسوزی و تلاش برای هدایت افراد انجام شود؛ همان‌گونه که رسول خدا(ص) حتی در برابر کسانی که به ایشان آزار می‌رساندند، از تلاش برای هدایت آنان دست نمی‌کشید.

وی با اشاره به شیوه دعوت پیامبر اکرم(ص) تصریح کرد: در مسیر تبلیغ دین باید جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی داشت و افرادی را که در برخی مسائل با ما هم‌نظر نیستند اما در مسیر مقابله با ظلم و دفاع از حق همراه شده‌اند، طرد نکرد؛ بلکه باید با دعوت و گفت‌وگوی منطقی، آنان را به معارف الهی نزدیک کرد.

ماندگاری در پایان با اشاره به اینکه گسترش معارف اسلامی نیازمند استفاده از ظرفیت‌های مختلف است، گفت: گویندگان، نویسندگان و هنرمندان هرکدام باید با هنر و توان خود معارف دین را که مطابق عقل، فطرت و سعادت انسان است به مخاطبان برسانند؛ چراکه نخستین گام در مسیر پیروی از پیامبر(ص)، شنیدن و شناخت کلام خدا و اهل‌بیت(ع) است.

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