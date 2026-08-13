هشدار انصارالله یمن به عربستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، درباره احتمال حمله گسترده عربستان هشدار داد و گفت در صورت چنین حمله‌ای، نیروهای یمنی میادین نفتی، زیرساخت‌های برق، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و فرودگاه‌های عربستان را هدف قرار خواهند داد.

البخیتی در گفت‌وگو با شبکه المیادین تأکید کرد: جنبش انصارالله طی ۱۲ سال گذشته تجربه مقابله با اسرائیل، عربستان، آمریکا و انگلیس را به دست آورده است.

وی اظهار داشت: نیروهای مسلح یمن اهداف خود را با دقت انتخاب می‌کنند و در حال حاضر تنها انبارهای تسلیحات، تجمعات نیروهای سعودی و زیرساخت‌های نظامی را هدف قرار می‌دهند.

البخیتی در ادامه گفت: عربستان خسارت‌های خود، به‌ویژه شمار کشته‌شدگان را پنهان می‌کند و از یمنی‌هایی که در اردوگاه‌های سعودی حضور دارند خواست برای حفظ جان خود از این اردوگاه‌ها خارج شوند و گفت برای افرادی که چنین اقدامی انجام دهند، پاداش در نظر گرفته خواهد شد.

این عضو انصارالله هشدار داد: در صورت آغاز حمله‌ای گسترده از سوی عربستان، نیروهای یمنی میادین نفتی، زیرساخت‌های برق، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و همچنین فرودگاه‌ها را هدف قرار خواهند داد.

وی همچنین از آمادگی برای نبرد در سه جبهه سخن گفت؛ جبهه نخست علیه اسرائیل، آمریکا و انگلیس، جبهه دوم علیه عربستان و جبهه سوم در داخل یمن.

البخیتی تأکید کرد: انصارالله ترجیح می‌دهد هزار بار با اسرائیل و آمریکا وارد نبرد شود تا اینکه این نبرد میان طرف‌های یمنی شکل بگیرد.

وی گفت: عربستان بر نیروهای طارق عفاش فشار وارد می‌کند تا وارد نبرد با صنعا شوند و افزود که گروه‌های سلفی و اخوانی در کنار عربستان و آمریکا می‌جنگند.

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