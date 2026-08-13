شمار موارد خودکشی سربازان در ارتش اسرائیل افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیری آفرامی، متخصص مددکاری اجتماعی، با اشاره به موارد خودکشی در ارتش اسرائیل، در مقاله‌ای در روزنامه «هاآرتص» نوشت: نمی‌توان این موضوع را انکار کرد؛ خودکشی سربازان در دوران خدمت، پس از خدمت و به دلیل شرایط ناشی از خدمت، با روندی فزاینده در حال وقوع است؛ این در حالی است که در دهه پیش از جنگ، روندی کاهشی در شمار خودکشی‌ها مشاهده می‌شد که به گفته او، این کاهش حاصل تلاش‌های مسئولان ارتش بود.

وی افزود: ماه گذشته، چهار سرباز در حال خدمت و یک سرباز ترخیص‌شده به زندگی خود پایان دادند. در ماه جاری نیز دو سرباز و یک سرباز ترخیص‌شده دیگر خودکشی کرده‌اند؛ موضوعی که بار دیگر یادآوری می‌کند ارتش تلاش می‌کند ابعاد این پدیده و گاهی حتی اصل وجود آن را پنهان کند یا ارتباط میان خودکشی و خدمت نظامی را انکار کند. باید درباره موارد خودکشی، از جمله خودکشی سربازان، و راه‌های پیشگیری از آن صحبت کرد؛ زیرا پیشگیری امکان‌پذیر است و نیازمند آگاهی از نشانه‌های پریشانی و شیوه‌های مقابله با آن است. برخلاف تصور رایج، صحبت کردن درباره خودکشی موجب افزایش موارد آن نمی‌شود، بلکه برعکس، به شرط آنکه موضوع به شکل حرفه‌ای و مسئولانه مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند به پیشگیری کمک کند.

شیری آفرامی ادامه داد: همچنین باید درباره این واقعیت صحبت کرد که سرباز ترخیص‌شده‌ای که این ماه خودکشی کرد، در دوران خدمت خود یک سرباز تنها بود؛ یعنی فردی که بدون خانواده‌اش مهاجرت کرده و به ارتش پیوسته بود. حتی در شرایط عادی نیز خدمت یک سرباز تنها بسیار دشوار است؛ زیرا علاوه بر سختی‌های خدمت، سه سال را در شرایطی سپری می‌کند که پس از بازگشت به خانه، تنهاست؛ نه پدر و مادری دارد که با یک غذای گرم یا آغوش از او استقبال کنند، نه کسی که برایش خرید کند، از وضعیتش بپرسد یا از او حمایت کند. این شرایط حتی برای سربازانی که از چنین حمایت‌هایی برخوردارند نیز دشوار است، اما درباره سربازان تنها، با سه سال سختی غیرقابل تصور مواجه هستیم. به همه این موارد باید جنگ را نیز اضافه کرد و هنگامی که دسترسی آسان به سلاح نیز به این شرایط افزوده شود، نتیجه می‌تواند مرگبار باشد.

وی افزود: بر اساس داده‌های ارتش اسرائیل، از سال ۲۰۱۹، با وجود اینکه سربازان تنها تنها ۲ درصد از مجموع سربازان را تشکیل می‌دهند، سهم خودکشی در میان آنها بسیار بیشتر است؛ به‌گونه‌ای که ۱۰ درصد از مجموع موارد خودکشی در ارتش مربوط به این گروه بوده است؛ یعنی پنج برابر سهم آنها در میان سربازان.

آفرامی ادامه داد: در سال‌های اخیر، این موضوع بیش از پیش مورد پذیرش قرار گرفته است که یکی از عوامل خطر خودکشی، دسترسی آسان به ابزارهای مرگبار است و سربازان به بیشترین و مرگبارترین ابزارها دسترسی دارند. در کنار آموزش برای شناسایی نشانه‌های پریشانی و نحوه واکنش به آنها، کاهش دسترسی به ابزارهای مرگبار نیز می‌تواند به پیشگیری از خودکشی کمک کند و این اقدام در میان سربازان نیز امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد که برخلاف روزهای نبرد شدید، شرایط کنونی دیگر حمل سلاح در تمام ساعات و همه مکان‌ها را ضروری نمی‌کند. او نوشت: اگر در ماه‌های پس از ۷ اکتبر عادت کرده بودیم جوانان مسلح را در هر گوشه‌ای ببینیم، شرایط امنیتی کنونی اجازه می‌دهد حضور سلاح در فضای عمومی غیرنظامی و همچنین در خانه سربازانی که در معرض خطر قرار دارند، کاهش یابد. حتی در داخل پایگاه‌ها نیز سختگیری در زمینه حفاظت و نگهداری از سلاح و مهمات، حتی در شرایطی که در برخی مسائل دیگر انضباط کاهش یافته است، می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد.

آفرامی در پایان گفت: بر اساس تجربه من، خودکشی، از جمله خودکشی سربازان، مانند سنگی است که در آب انداخته می‌شود و دایره‌های تأثیر آن در گستره‌ای وسیع منتشر می‌شود. کارکنان حوزه سلامت روان در ارتش نیز زیر بار سنگین جنگی قرار دارند که نیازهای ناشی از آن پایانی ندارد و آنها نیز به کمک و گوش شنوا نیاز دارند. به این ترتیب می‌توان از خودکشی بعدی جلوگیری کرد.

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