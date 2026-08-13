ولایتمداری باید در همه ابعاد زندگی انسان جریان داشته باشد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در سخنرانی حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه ولایت در مکتب قرآن و اهلبیت(ع)، اظهار داشت: خداوند برای تربیت انسان، پیامبران و پس از آنان اهلبیت(ع) را به عنوان مربیان الهی قرار داده است و در عصر غیبت نیز فقها و علمای دین وظیفه هدایت و تربیت جامعه را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم ولایت خدا، رسول اکرم(ص) و اولیالامر را مطرح کرده است افزود: ولایتمداری تنها به پذیرش زبانی محدود نمیشود، بلکه انسان باید در اندیشه و عمل، ولایت الهی و راهنمایی اولیای دین را بپذیرد و پیش از اقدام در امور مهم، از اهل معرفت و هدایت پرسش کند.
ماندگاری نخستین مرحله ولایتمداری را ولایتمداری فکری دانست و ادامه داد: انسان باید باور داشته باشد اولیای خدا و راهنمایان الهی در شناخت مسیر سعادت، آگاهی و بصیرت بیشتری دارند؛ اگر انسان از این مسیر فاصله بگیرد، ممکن است دچار انحراف فکری شود و تصور کند راه درست را انتخاب کرده، در حالی که از مسیر هدایت فاصله گرفته است.
سخنران حرم مطهر پس از اعتقاد و باور فکری به ولایت، ولایتمداری عملی به معنای اطاعت و عمل به دستورات خدا و ولی خدا را مرحله دوم ولایتمداری دانست و تصریح کرد: ولایتمداری باید در عرصههای مختلف زندگی از جمله اقتصاد، مصرف، مدیریت دارایی و مسئولیتهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از اسراف، توجه به حقوق الهی و کمک به نیازمندان از جمله نمونههای عمل به این آموزههاست.
وی با بیان اینکه استقامت، لازمه ولایتمداری و حفظ دستاوردهای دینی و اجتماعی است، خاطرنشان کرد: مؤمنان باید در اطاعت از ولایت، حضور در صحنه، حفظ اتحاد، کمک به آسیبدیدگان و بیاعتنایی به تهدیدهای دشمنان استقامت داشته باشند و اختلافافکنی و سخنان تفرقهانگیز را کنار بگذارند.
ماندگاری در پایان با اشاره به آثار ولایتمداری گفت: قرار گرفتن در مسیر ولایت، انسان را از اضطراب، انحراف و سقوط معنوی دور میکند و زمینه آرامش و رشد حقیقی را فراهم میسازد؛ ازاینرو جامعه مؤمن باید با تمسک به قرآن و اهلبیت(ع)، حفظ اتحاد و استمرار حضور در میدان، مسیر هدایت و استقامت را دنبال کند.
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