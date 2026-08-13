مسدودسازی حساب کاربری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در شبکه اجتماعی «ایکس»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه اجتماعی ایکس وابسته به ایلان ماسک، حساب کاربری سرتیپ «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن را به طور کامل از دسترس خارج و تعلیق کرد.
به گزارش الوعل الیمنی، شبکه اجتماعی «ایکس» حساب کاربری سخنگوی نظامی انصار الله یمن را که از سوی ایالات متحده در فهرست گروههای تروریستی قرار گرفته است، حذف کرد.
فعالان فضای مجازی تأکید کردند: حساب کاربری یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصار الله که به دلیل قرائت مداوم بیانیههای نظامی این گروه بهویژه بیانیههای مربوط به حملات علیه اسرائیل و دریای سرخ، شناخته میشد، دیگر در دسترس نیست.
هنوز دلایل رسمی حذف حساب سریع مشخص نشده است، اما به احتمال زیاد این اقدام با درج نام انصار الله در فهرست سازمانهای تروریستی مرتبط بوده و نشاندهنده احتمال حذف دیگر حسابهای متعلق به این جنبش در آینده نزدیک است.
پیش از این نیز پلتفرم ایکس حساب کاربری «محمد البخیتی» از رهبران ارشد انصار الله یمن، چند تن دیگر از چهرههای شاخص این گروه و همچنین حسابهای مرتبط با فعالیتهای رسانهای آنها را مسدود کرده بود.
در همین حال، فعالان و رسانههای انصار الله از حذف حساب سخنگوی خود به شدت ابراز نارضایتی کردند و با محکوم کردن این اقدام، آن را «بستن دهانها» و «سرکوب آزادی بیان» خواندند.
در همین حال برخی منابع رسانه ای اعلام کردند: این اقدام پلتفرم ایکس در پی درخواست مستقیم مقامات عربستان سعودی صورت گرفته است.
حساب کاربری یحیی سریع به عنوان مجرای اصلی انتشار بیانیهها، گزارشهای عملیاتی و مواضع رسمی نیروهای مسلح یمن درباره تحولات نظامی و منطقهای شناخته میشد و بازدیدکنندگان بالایی در میان مخاطبان عربزبان و بینالمللی داشت.
این مسدودسازی که واکنشهای زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشته، در راستای اعمال محدودیت بر اطلاعرسانی رسمی ارتش یمن و اجابت درخواستهای سیاسی ریاض از سوی این شبکه اجتماعی ارزیابی میشود.
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