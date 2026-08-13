به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) امروز پنجشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری خادمیاران رضوی استان گیلان که همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) در حرم حضرت فاطمه اخری(س) خواهر امام رضا(ع) در رشت برگزار شد، با تأکید بر جایگاه بقاع متبرکه بهعنوان مراکز مهم تبیین معارف دینی، گفت: بقاع متبرکه فرصتهایی ارزشمند برای تبیین معارف هستند و میتوانند یکی از مهمترین مراکز معنوی در هر محله، شهر، استان و کشور باشند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به حضور خادمان رضوی در این بقعه متبرکه در روز شهادت امام رضا(ع)، اظهار کرد: حضور خادمان رضوی در این بارگاه برای عرض ادب به ساحت مقدس امام رضا(ع) و با توجه به نسبت این بارگاه با خاندان اهلبیت(ع)، اهمیت این جلسه را دوچندان کرده است.
وی افزود: این خادمان رضوی یادگاریهای شهید بزرگوار آیتالله رئیسی هستند و خود این موضوع میتواند حامل معنای مهمی باشد. انسانها باید خود را شبیه کسی کنند که میخواهند به او خدمت کنند و هرچه این شباهت بیشتر باشد، تأثیرگذاری آنان نیز بیشتر خواهد بود.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه خادمان رضوی باید مظهر رأفت، مهربانی، ایثار و ازخودگذشتگی باشند، تصریح کرد: همانگونه که امام رضا(ع) و همه ائمه اطهار(ع) مظهر رأفت و مهربانی بودند، این رأفت باید در تکتک خادمان رضوی نیز خود را نشان دهد و جلوهگر باشد.
وی ادامه داد: نوع رفتار، کردار و گفتار خادمان رضوی باید متفاوت باشد؛ چراکه کسانی که در محافل و مجالس اهلبیت(ع) حضور پیدا میکنند نیز باید از این مکتب تأثیر بپذیرند و به اهلبیت(ع) شباهت پیدا کنند.
هرچه ایمان و حسن عمل بیشتر باشد، امتحانها سختتر است
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره ابتلای مؤمنان گفت: در این ایام که با بزرگترین مصیبت عالم اسلام مواجه هستیم، باید به این روایت عمیق توجه کنیم. از پیامبر اکرم(ص) سؤال شد چه کسانی بیش از همه مورد ابتلا و آزمایش قرار میگیرند؟ حضرت فرمودند: انبیا، سپس کسانی که به آنان شباهت بیشتری دارند.
آیتالله رمضانی افزود: هر کسی که شباهتش به انبیا و اولیای الهی بیشتر باشد، امتحان او نیز سختتر خواهد بود. مؤمنان به دو چیز آزمایش میشوند؛ نخست ایمان و دوم حسن عمل. هرچه ایمان انسان بیشتر و حسن عمل او کاملتر باشد، ابتلای او نیز شدیدتر خواهد بود و هرکس ایمان ضعیفتری داشته باشد و عملش نیز آنگونه که شایسته است نیکو نباشد، امتحاناتش نیز سبکتر خواهد بود.
وی یکی از بزرگترین امتحانات الهی برای مؤمن را قرار گرفتن در کنار ولی خدا دانست و گفت: شاید یکی از بزرگترین امتحاناتی که خدای متعال از یک مؤمن میگیرد، در کنار ولی خدا بودن است. در زیارت جامعه کبیره نیز آمده است که مردم به واسطه اهلبیت(ع) مبتلا و آزمایش میشوند و این یکی از سختترین آزمایشهاست.
امامت رکن دین و ایمان است
آیتالله رمضانی با اشاره به نظام امامت در مکتب امام رضا(ع) اظهار کرد: اگر بخواهیم نظام امامت را بهخوبی درک کنیم، باید توجه داشته باشیم که امامت رکن دین و رکن ایمان است. این تعابیر در زیارت جامعه کبیره نیز آمده است.
وی ادامه داد: اگر انسان بخواهد وارد حوزه ایمان و معرفت شود، باید از طریق امام حرکت کند. معرفت درست از طریق امام است، بندگی درست خدا از طریق امام شکل میگیرد و رسیدن به مقام توحید نیز از مسیر امام امکانپذیر است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به تعبیر «وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا» در قرآن کریم، گفت: این باب، امامت است. امام همان کسی است که راه را روشن میکند.
وی با اشاره به سخنان امام رضا(ع) درباره جایگاه امامت، افزود: تعابیری که امام رضا(ع) درباره امامت دارند، بسیار عمیق است. زمام عزت مسلمانان و مؤمنان به برکت امام است.
آیتالله رمضانی با اشاره به حدیث معروف امام رضا(ع) درباره امامت که در اصول کافی و دیگر منابع روایی نقل شده است، اظهار کرد: وقتی امام رضا(ع) وارد مرو شدند، در روز جمعهای درباره امامت مباحث مختلفی مطرح بود و هر کسی سخنی میگفت. این مطالب به محضر امام رضا(ع) رسید و حضرت لبخندی زدند و فرمودند: اینها نمیفهمند که امامت چیست.
وی افزود: در این روایت، آیات متعددی از قرآن کریم مورد استناد قرار گرفته و داستان حضرت ابراهیم(ع)، مسئله «لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» و جایگاه امامت به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است.
مقام امامت، جایگاهی فراتر از نبوت است
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به جایگاه حضرت ابراهیم(ع) گفت: حضرت ابراهیم(ع) در مقام خلیلالله و نبیالله بود، اما هنوز به مقام امامت نرسیده بود. همه انبیای الهی نیز به مقام امامت نرسیدند؛ مقام امامت جایگاه بسیار بلندی است.
وی افزود: از میان ۱۲۴ هزار پیامبر، ۳۱۳ نفر به مقام رسالت رسیدند، اما همه رسولان نیز به مقام امامت نرسیدند. امامت به معنای رهبری جامعه و ورود به عرصهای است که همه ابعاد جامعه را دربرمیگیرد و این مقام برای همه انبیای الهی نبوده است.
آیتالله رمضانی با اشاره به امتحانات حضرت ابراهیم(ع) بیان کرد: قرآن کریم پس از بیان امتحانات سخت حضرت ابراهیم(ع)، از جمله آزمونهای دشواری که در سوره صافات و دیگر سورههای قرآن به آنها اشاره شده است، میفرماید: «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا».
وی با بیان اینکه این امتحانات یکی پس از دیگری سختتر بودند، افزود: یکی از این امتحانات، قرار گرفتن حضرت ابراهیم(ع) و خانوادهاش در سرزمینی بود که در آن زمان مکه به شکل امروز وجود نداشت و حتی چاه زمزم نیز بعدها به برکت اتفاقی که برای حضرت اسماعیل(ع) رخ داد، پدید آمد. امتحان دیگر نیز ماجرای ذبح فرزند بود که در خوابهای شبهای هشتم، نهم و دهم حضرت ابراهیم(ع) مطرح شد.
اگر امامت نبود، چیزی از نظام دینی باقی نمیماند
آیتالله رمضانی با اشاره به حدیث امام رضا(ع) درباره جایگاه امامت گفت: در این حدیث آمده است: «إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّینِ، وَنِظَامُ الْمُسْلِمِینَ، وَصَلَاحُ الدُّنْیَا، وَعِزُّ الْمُؤْمِنِینَ». امامت زمام دین، نظام مسلمانان، صلاح دنیا و عزت مؤمنان است.
وی افزود: اگر خداوند امام را مقرر نمیکرد، در رأس دین چیزی از دین باقی نمیماند و هیچ چیز از نظام دینی باقی نمیماند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: امام رضا(ع) میفرمایند امامت اساس اسلام است و به برکت امامت، صلاح و پاکی انسان کامل میشود. در روابط انسان با خودش، با دیگران، با خدا و حتی با طبیعت، در توسعه و تقویت روابط انسانی، همه این امور به برکت امام معنا پیدا میکند.
وی با اشاره به روایات درباره نقش امام در کامل شدن عبادات اظهار کرد: در برخی روایات تصریح شده است که به برکت لقای امام، حج کامل میشود. امام بهعنوان رهبر دینی باید نماز، روزه، زکات، حج و دیگر اعمال را امضا کند.
آیتالله رمضانی افزود: در بیان امام رضا(ع) آمده است که به برکت امامت، نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، تأمین منابع مالی و صدقات کامل میشود؛ حدود و احکام الهی اجرا میشود و از مرزها و سرزمینهای اسلامی حفاظت میشود.
امام، روشنیبخش راه و میزان حق است
وی با بیان اینکه امام حافظ و مدافع دین خداست، گفت: امام است که حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام میکند، حدود الهی را برپا میدارد، از دین خدا دفاع میکند و بشریت را به سوی پروردگار دعوت میکند؛ آن هم با حکمت، موعظه حسنه و حجت بالغه.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: امام مانند خورشید است؛ همانگونه که اگر خورشید نباشد، تاریکی همه جا را فرا میگیرد، اگر امام نباشد، جامعه نیز در تاریکی قرار میگیرد. امام راه را هموار میکند، کلید راه است، مصباح و روشنایی راه است و میزان است.
وی افزود: در تعابیر امام رضا(ع)، امام به خورشید، ماه درخشان، چراغ آشکار و ستاره هدایتگر تشبیه شده است. هرچند همه مردم به امام دسترسی مستقیم ندارند، اما امام همچون بدر منیر، چراغ روشن و ستاره هدایتگر، راه را برای جامعه روشن میکند.
آیتالله رمضانی با اشاره به دیگر تعابیر امام رضا(ع) درباره امام گفت: امام مانند ابر است؛ ابری که باران زلالش موجب پاکی و طهارت میشود. امام «الأنیس الرفیق» و «الوالد الشفیق» است؛ یعنی بهترین مونس و رفیق، پدر مهربان و برادر دلسوز و همانند مادر دلسوز نسبت به فرزند خردسال است.
وی ادامه داد: امام پناهگاه بندگان است. در روایت آمده است: «الإمام أمین الله فی خلقه، وحجته علی عباده، وخلیفته فی بلاده، والداعی إلی الله والذاب عن حرم الله». امام امین خدا در میان خلق، حجت خدا بر بندگان، خلیفه او در سرزمینها، دعوتکننده به سوی خدا و مدافع حریم الهی است.
امام محور وحدت جامعه اسلامی است
آیتالله رمضانی با اشاره به ویژگیهای امام در روایات گفت: امام از گناه و عیب پاک است، دارای علم مخصوص و حلم و بردباری است و «نظام الدین و عز المسلمین و ذل المنافقین و بوار الکافرین» است.
وی افزود: امام موجب میشود جامعه مسلمان به وحدت برسد و محور وحدت باشد. حضرت فاطمه زهرا(س) نیز درباره فلسفه امامت میفرمایند: «وَالإِمَامَةَ أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَةِ»؛ یعنی امامت موجب امنیت از تفرقه است. «وَطَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ»؛ اطاعت از اهلبیت(ع) موجب نظامیافتگی امت است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه امام نظیر و بدیلی ندارد، گفت: در تعابیر امام رضا(ع)، امام یگانه زمان، دارای فضل کامل و فضیلت کامل معرفی شده است.
غدیر و عاشورا؛ تداوم مسیر امامت
وی با اشاره به جایگاه حقوقی و حقیقی امام اظهار کرد: اگر دین اسلام توسط پیامبر اکرم(ص) معرفی میشد، اما غدیر نبود و امیرالمؤمنین(ع) معرفی نمیشد، و اگر عاشورا که تجسم واقعی غدیر بود، رخ نمیداد، امروز چه چیزی از دین باقی مانده بود؟
آیتالله رمضانی افزود: پیامبر اکرم(ص) پس از ۲۳ سال تلاش، آیا باید دین را رها میکرد و آن را بدون معرفی صاحب و مفسر حقیقیاش به جامعه میسپرد؟ آیا اگر امام معرفی نمیشد، دین صاحب داشت؟ صاحب دین امام است؛ صاحب قرآن و کسی که باید قرآن را برای ما تفسیر و تبیین کند و شبهات آن را برطرف کند، امام است.
وی ادامه داد: اگر امام نبود، هر کسی برداشت محدود، غلط، منحرف یا معوج خود را از دین ارائه میکرد و هر چیزی را میتوانستند به دین نسبت دهند. امام آمده است تا دین را به معنای درست کلمه به جامعه بشری معرفی کند و جلوی هر نوع انحراف را بگیرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) گفت: اگر غدیر نبود، از اسلام ناب و اسلام غدیری؛ اسلامی که از مظلوم دفاع کند و مقاومت را درست تبیین کند، خبری نبود.
بزرگترین ایستگاه امتحان، امامت است
آیتالله رمضانی با بیان اینکه جامعه دینی به واسطه امام آزمایش میشود، اظهار کرد: همانگونه که انسان با نماز، ایمان، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف، عفاف و دیگر احکام الهی آزمایش میشود، بزرگترین ایستگاهی که برای انسان قرار داده شده، ایستگاه امام و امامت است؛ زیرا امامت کلید همه این احکام است.
وی افزود: جامعه مؤمن با جامعه غیرمؤمن تفاوت دارد. جامعهای که مظهر شرک، کفر و نفاق است با جامعهای که مظهر ایمان است تفاوت دارد. کسی که زکات میدهد با کسی که نمیدهد متفاوت است، کسی که خمس میدهد با کسی که نمیدهد متفاوت است، کسی که جهاد میرود با کسی که نمیرود متفاوت است و کسی که امر به معروف میکند با کسی که این کار را انجام نمیدهد متفاوت است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: انسان با قرآن نیز آزمایش میشود. همین قرآن در روز قیامت حقیقت خود را نشان میدهد و در روایات آمده است که قرآن برای کسانی که به آن عمل کردهاند دعا و برای کسانی که آن را ضایع کردهاند نفرین میکند. نماز نیز چنین است و همه احکام اسلام در آنجا حقیقت خود را نشان خواهند داد.
وی با اشاره به روایاتی درباره ظهور حقیقت اعمال در قیامت گفت: وقتی مؤمن وارد میشود، انوار مختلفی اطراف او را فرا میگیرد. از یکی پرسیده میشود تو چه هستی؟ میگوید نماز تو هستم؛ دیگری میگوید زکات تو هستم و دیگری میگوید حج تو هستم. اما نوری برتر از همه این نورها وارد میشود و وقتی از او سؤال میشود تو چه هستی، میگوید من ولایت و محبت علی بن ابیطالب(ع) هستم.
ولایت فقط محبت نیست؛ پذیرش ولایت، ورود به میدان امتحان است
آیتالله رمضانی با اشاره به جایگاه ولایت در مکتب اهلبیت(ع) گفت: ولایت فقط به معنای دوست داشتن نیست. اگر انسان ولی را بپذیرد، پذیرش ولی همان قرار گرفتن در میدانهای بزرگ امتحان است و در این صورت امتحانها نیز بسیار سخت و سنگین میشوند.
وی با اشاره به حدیث امام باقر(ع) درباره پایههای اسلام اظهار کرد: امام باقر(ع) فرمودند: «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ: عَلَی الصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوَلَایَةِ» و در ادامه ولایت را مهمتر از سایر موارد و کلید آنها معرفی کردند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به بحث اصول کلی قرآن که از سوی استادش در مسجد کرامت مشهد مطرح شده بود، گفت: اصول کلی قرآن بر چهار محور مطرح شده است؛ ایمان، توحید، نبوت و ولایت. البته ولایت باید بهصورت مفصل معنا شود و نباید آن را صرفاً به معنای دوست داشتن دانست.
وی افزود: اگر انسان ولی را بپذیرد، وارد میدانهای بزرگ امتحان میشود و نمونههای این امتحانها را در کربلا و در ماجرای امام حسن مجتبی(ع) میتوان مشاهده کرد.
بدون معرفت صحیح به امام، انحراف شکل میگیرد
آیتالله رمضانی بر ضرورت شناخت صحیح امام تأکید کرد و گفت: نخست باید معرفت نسبت به امام بهصورت درست حاصل شود؛ اگر این معرفت درست شکل نگیرد، ممکن است برای خود فرد انحراف ایجاد شود.
وی افزود: یکی از دعاهای روزانه ما باید این باشد: «اللهم عرّفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی»؛ خدایا حجت خود را به من بشناسان، زیرا اگر حجتت را نشناسم، در دین خود گمراه میشوم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) به امیرالمؤمنین(ع) نگاه کردند و فرمودند کسی که نسبت به تو بغض داشته باشد، خداوند او را به مرگ جاهلیت میمیراند. مرگ جاهلیت بدترین نوع مرگ و بدترین شکل انحراف جامعه انسانی از هدف است.
وی ادامه داد: به برکت امام و امامت است که انسان از جاهلیت خارج میشود. اگر امامت باشد، انسان از جاهلیت نجات پیدا میکند و اگر امامت نباشد، جاهلیت و سلطه شیطان جامعه انسانی را فرا میگیرد.
امام، جامعه را از جهل و جاهلیت نجات میدهد
آیتالله رمضانی با اشاره به تفاوت نقش معلم و امام گفت: برای رفع جهل، انسان دست به دامن معلم میشود و از او میخواهد که به او تعلیم دهد تا راه را بشناسد. بسیاری از دشمنیها نیز به واسطه جهل از بین میرود؛ چراکه به تعبیر معروف، «الناس أعداء ما جهلوا».
وی افزود: در حوزه تربیت و تهذیب نفس نیز انسان میتواند دست به دامن معلم اخلاق شود و در محضر بزرگان قرار بگیرد تا از جهالت بیرون بیاید. خارج شدن از جهالت یعنی نفسشناسی، تهذیب نفس، آدم شدن و انسان شدن؛ یعنی حرکت از انسان حسی به انسان عقلی و از انسان عقلی به انسان شهودی.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به سخن امیرالمؤمنین(ع) گفت: امیرالمؤمنین(ع) میفرماید: «مَنْ لَمْ یُهَذِّبْ نَفْسَهُ لَمْ یَنْتَفِعْ بِعَقْلِهِ»؛ کسی که نفس خود را تهذیب نکند، از عقل خود بهره نمیبرد.
وی تأکید کرد: اما خلاصی از نظام جاهلیت بسیار دشوار است و به همین دلیل امتحانها نیز بسیار سخت هستند.
مؤمن باید سه ویژگی داشته باشد
آیتالله رمضانی با اشاره به یکی از سخنان امام رضا(ع) درباره ویژگیهای مؤمن اظهار کرد: امام رضا(ع) میفرمایند مؤمن، مؤمن نمیشود مگر اینکه سه ویژگی داشته باشد: «سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ، وَسُنَّةٌ مِنْ نَبِیِّهِ، وَسُنَّةٌ مِنْ وَلِیِّهِ».
وی افزود: سنتی از پروردگار، یعنی کتمان سر، صبر، حلم، پوشاندن عیوب، دستگیری، زیر پا خالی نکردن، کمک کردن، هدایت و حمایت کردن؛ همانگونه که خداوند متعال حمایت میکند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: سنتی از پیامبر، یعنی مدارا با مردم. مدارات با مردم بحث مهمی است و باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به ویژگی سوم گفت: سنتی از ولی خدا نیز «الصبر فی البأساء» است؛ یعنی در کنار ولی خدا باید مقاومت کرد، صبر داشت و تابآوری را افزایش داد.
پیروزی امت در گرو افزایش تابآوری است
آیتالله رمضانی بیان کرد: اگر تابآوری انسان در میدانهای سخت افزایش پیدا کند، پیروزی نصیب او خواهد شد؛ اما اگر تابآوری قوی نباشد، در این میدانها به حسب ظاهر شکست میخورد.
وی با اشاره به ماجرای امام حسن مجتبی(ع) گفت: ببینید چه کسی با خنجر به پای مبارک امام حسن(ع) زد؛ کسی که میگفت من امامت را قبول دارم، اما فهم عمیقی از امامت نداشت. همین افراد تندرو بودند که چنین برخوردی با امام کردند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: تندروهایی که در زمان امیرالمؤمنین(ع) بودند، امیرالمؤمنین را کافر میدانستند. همین جهل، جهالت و نادانی بود که موجب شد قرآن پس از ۳۰ سال بر سر نیزه قرار گیرد و زمینه انحراف فراهم شود.
وی ادامه داد: پس از ۵۰ سال نیز قرآن ناطق، یعنی امام حسین(ع)، به شهادت رسید و سر بریده ایشان در شام قرار گرفت و مردم با تبلیغات کذایی جشن گرفتند و شهر را زینت کردند. این همان جاهلیت است؛ همان نادانی و نفهمیدن حقیقت امامت.
آیتالله رمضانی با اشاره به گفتوگوی امام سجاد(ع) با پیرمردی در شام اظهار کرد: امام زینالعابدین(ع) از پیرمردی پرسیدند چرا چنین سخن میگویی و چرا به ما بیادبی میکنی؟ پیرمرد گفت: مگر شما چه کسانی هستید؟ امام پرسیدند آیا قرآن خواندهای؟ گفت: بله. حضرت پرسیدند آیا آیه مودت و آیه ذیالقربی را خواندهای؟ گفت: بله. سپس حضرت فرمودند میدانی اینان چه کسانی هستند؟ و آن پیرمرد فهمید که سر بریدهای که بالای نیزه است، سر امام حسین(ع)، نوه پیامبر خدا(ص) است.
وی گفت: این عدم شناخت باعث شده بود که انسان حقیقت را وارونه ببیند. اگر نظام امامت بهخوبی در جامعه جا نیفتد، جامعه وارونه میشود؛ آنکه فاسد است حاکم جامعه میشود و کار به جایی میرسد که او را امیرالمؤمنین خطاب میکنند.
جامعه بدون امامت، گرفتار وارونگی ارزشها میشود
آیتالله رمضانی با اشاره به روایت «مَن ماتَ و لم یَعرِف إمامَ زمانِه ماتَ میتةً جاهلیة» اظهار کرد: ما همواره در مسیر امتحان هستیم. متأسفانه در طول تاریخ، بسیاری از مردم در امتحان امامت مردود شدند، برخی مشروط شدند و برخی مقبول شدند و در مسیر قرار گرفتند.
وی افزود: کسانی که شناخت کافی نسبت به امام پیدا کردند، در مسیر قرار گرفتند و کسانی که معرفت نداشتند، دچار انحراف شدند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: امروز نیز جلوهای از امامت را میبینیم که در مقابل نظام جاهلیت قرار گرفته است. مقابله با نظام جاهلیت بدون امام و حضور امام، آنگونه که امام رضا(ع) فرمودند، ممکن نیست. تنها به برکت نظام امامت و حضور امام است که میتوانیم از جاهلیت رهایی پیدا کنیم.
وی جاهلیت را دارای جلوههای مختلف دانست و گفت: جاهلیت یعنی بردهداری، جاهلیت یعنی نژادپرستی و جاهلیت یعنی وارونه شدن ملاکهای ارزشی؛ بهجای اینکه گفته شود حق با مظلوم است، گفته میشود حق با غالب است. در حالی که قرآن کریم میفرماید آن کسی که مظلوم واقع شده است، باید مورد حمایت قرار گیرد.
آیتالله رمضانی تصریح کرد: در جاهلیت، همه چیز وارونه میشود؛ هم در حوزه معرفت و هم در حوزه اخلاق، هیچ چیز در جای خودش قرار نمیگیرد.
مقاومت و جهاد، بخشی از اسلام رحمانی است
وی با اشاره به مفهوم جاهلیت جدید اظهار کرد: جاهلیت امروز نیز جلوههایی دارد که باید با آنها مقابله کرد. اخیراً مقالهای مطالعه میکردم که در آن گفته شده بود اسلام یک اسلام رحمانی است و باید رحمت اسلام را به جامعه بشری معرفی کنیم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: ما قبول داریم اسلام، اسلام رحمانی است و پیامبر، پیامبر رحمت است. پیامبر اکرم(ص) نیز میفرمایند برای رحمت مبعوث شدهام؛ اما در قرآن کریم آیات فراوانی درباره مقاومت و جهاد وجود دارد.
وی گفت: امروز در غرب، جهاد و مقاومت بهعنوان امری خشن معرفی میشود، در حالی که از نظر ما جهاد و مقاومت امری مقدس است. جهاد در برابر چه کسی؟ مقاومت در برابر چه کسی؟ در جایی که مشرک، کافر، دشمن ستمگر یا دشمنی وجود دارد که به دنبال سلطه، تهدید، تحقیر و تسلیم جامعه است، آیا باید در برابر چنین دشمنی فقط با رحمت برخورد کرد؟
آیتالله رمضانی ادامه داد: دشمنی که درصدد نابودی نسل بشر است، دشمنی که کرامت انسانی را به سخره گرفته، عدالت را به سخره گرفته و حقوق انسانها را نادیده میگیرد، چگونه باید با او مواجه شد؟
جنایات غزه و سکوت مدعیان حقوق بشر
وی با اشاره به تحولات غزه گفت: امروز بهراحتی میلیونها انسان را آواره میکنند و سازمانهای بینالمللی از این وضعیت صرفاً ابراز نگرانی میکنند، اما وارد میدان نمیشوند. جلوی قلدرها، باجگیرها و سارقان بینالمللی را نمیگیرند و در برابر کسانی که جنایت میکنند و صحنههای دردناک در جهان ایجاد میکنند، اقدامی انجام نمیدهند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: کسانی که امام و رهبر ما، پدر امت اسلام و مصلح بزرگ، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای را به شهادت رساندند، با چه واکنشی از سوی آنان مواجه شدند؟ آیا در برابر چنین اقداماتی باید صرفاً مذاکره کرد؟
وی اظهار کرد: مذاکره در نگاه این افراد به این معناست که باید با قدرت امامت مقابله کرد؛ در حالی که جلوه قدرت امامت را در ولایت فقیه میبینیم و امام کبیر ما، امام شهید ما و امروز رهبر امت اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، این مسیر را به ما آموزش میدهند.
ایران اسلامی باید بهعنوان یک قدرت جهانی پذیرفته شود
آیتالله رمضانی تأکید کرد: ما باید تولید ادبیات جدید داشته باشیم. این تولید ادبیات یعنی اینکه جهان باید ایران اسلامی را بهعنوان یک قدرت جهانی بپذیرد. نباید با ایران اسلامی اینگونه برخورد شود که گویی کشوری ضعیف است.
وی گفت: ایران اسلامی، ایران قوی و مقتدر است. ایران اسلامی در طول تاریخ جایگاه مهمی داشته و امروز نیز تنها نظام مقتدر دینی در جهان را تجربه میکنیم و باید این واقعیت را پذیرفت و درک کرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: این اقتدار به برکت نظام امامت است و امام رضا(ع) این حقیقت را به ما آموزش میدهد. این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
محرم، یادآور انحراف از مسیر امامت است
وی با اشاره به اهمیت عزاداری برای امام حسین(ع) گفت: چرا امام رضا(ع) در ماه محرم روضه میخواند و به «ریان بن شبیب» میفرماید اگر برای چیزی گریه میکنی، برای حسین بن علی(ع) گریه کن؟ برای اینکه بدانند این جنایت بزرگ به سبب انحراف از مسیر امامت رخ داد.
آیتالله رمضانی ادامه داد: نگذاشتند دین اسلام به معنای جامع و عمیق کلمه در جامعه انسانی و بشری پیاده شود. امروز نیز امالقرای جهان اسلام، یعنی ایران اسلامی، به برکت همین نظام امامت به این اقتدار رسیده است.
وی تصریح کرد: همین اقتدار باید انشاءالله مقدمه یک حرکت بزرگ و ظهور بزرگ باشد تا جامعه جهانی طعم کرامت و عدالت را در جهان بچشد.
قدرت شکستناپذیر در گرو همراهی امت با امام است
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه قدرت امت در گرو همراهی با امام است، گفت: این قدرت، قدرت شکستناپذیر است؛ اگر امت در کنار امام بماند، اگر امت معرفت خود را تقویت کند و اگر تابآوری خود را افزایش دهد.
وی افزود: هرچه تابآوری ما بیشتر باشد، پشتوانه محکمتری برای رزمندگان و حتی نظام دیپلماسی کشور خواهیم بود. نظام دیپلماسی، دولت و مجلس باید از این مردم و اراده آنها خط بگیرند؛ زیرا این مردم خط خود را از نظام امامت گرفتهاند.
آیتالله رمضانی تصریح کرد: این بزرگترین قدرتی است که دشمن از آن هراس دارد. آنان درصدد بودند پس از شهادت امام و رهبر ما، کشور را در مدت کوتاهی تجزیه کنند و آن را به کشورهای متعدد تبدیل کنند و سپس رهبری را تغییر دهند، اما خبرگان رهبری در جلسات خود حضور پیدا کردند و رهبری را که مناسبترین فرد بود انتخاب کردند و قدرت امامت و رهبری را که جلوهای از قدرت امامت است، به رخ کشیدند.
وی گفت: دشمن از این ملت میترسد. هرجا تهدید کردند، مردم در میدان بودند؛ اما امروز وحدت باید حفظ شود. وحدت میان مسئولان، یک نوع نگاه و نگرش مشترک در حوزه مقاومت و توجه به همه این مسائل ضروری است.
تابآوری مردم باید افزایش یابد
آیتالله رمضانی با تأکید بر ضرورت افزایش تابآوری مردم اظهار کرد: امروز میخواهم این را عرض کنم و حجت را بر خود و دیگران تمام کنم؛ همه این مسائل به تابآوری ما مربوط میشود. تابآوری ما باید افزایش پیدا کند و نباید خسته شویم.
وی افزود: در برابر دشمنانی که به هیچ قانون و ضابطهای پایبند نیستند و به دنبال ارتکاب بزرگترین جنایتها در جهان هستند، باید ایستادگی کرد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پایان با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران اسلامی به این جایگاه رسیده است که وقتی ناو آمریکایی وارد منطقه میشود، باید پرسید شما چهکاره عالم هستید که وارد این منطقه شدهاید؟ بروید مشکلات کشور خودتان را حل کنید.
وی افزود: آنها آمدند و زدند، اما ضربه خوردند؛ یک ضربه زدند و دو ضربه خوردند. هرجا ناو آمریکایی میرفت، پرچم سفید را بالا میبردند و تسلیم میشدند. ما تسلیم نشدیم؛ بلکه مقتدرتر و قویتر شدیم و در برابر جنایتکارانی که به هیچ قانون بینالمللی پایبند نیستند، ایستادگی کردیم.
آیتالله رمضانی با اشاره به خاطرهای از استاد خود، آیتالله جوادی آملی، اظهار کرد: استاد ما، علامه جوادی آملی، جمله بزرگی داشتند. ایشان میفرمودند زمانی که برای ادامه تحصیل به قم هجرت کردم، همان روز اسرائیل به مصر حمله کرده بود. در خیابان قدم میزدم و فکر میکردم آیا آیتالله العظمی آقای بروجردی برای حمایت از مسلمانان مصر مجلس دعا برگزار میکند یا نه. برای آن زمان، همین که مجلس دعا برگزار شود، اتفاق بزرگی بود.
وی ادامه داد: اما امروز شرایط متفاوت است؛ آنها حمله کردند و ما حمله کردیم، آنها تجاوز کردند و ما دفاع کردیم. امروز به برکت همین دفاع، شرایط تغییر کرده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) گفت: کسانی که از اسلام رحمانی سخن میگویند، باید بدانند دوره پروژه حمله، تجاوز، آتشبس و مذاکره به پایان رسیده است. اگر احیاناً میخواهند وارد میدان شوند، باید همان مواردی که تعریف شده و مقام معظم رهبری بر آنها تأکید کردهاند، اجرا شود و آنان باید شکست خود را در برابر اراده ملتها بپذیرند.
وی در پایان تأکید کرد: آنچه امروز عامل پیروزی در دنیای اسلام و دنیای مستضعفان است، تقویت و تثبیت اراده ملتهای عالم است.
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