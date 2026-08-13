به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز پنجشنبه ۲۲ مرداد در پیامی در شبکه ایکس، خطاب به مقامات آمریکایی نوشت: ایالات متحده مدتهاست که به دلیل ضعف اطلاعاتی، دچار اشتباهات محاسباتی مکرر میشود. جنگ علیه ایران نمونهای روشن از آن است. اکنون نیز در قبال تنگه هرمز، مرتکب اشتباه محاسباتی حتی بزرگتری شده است.
وزیر امور خارجه در ادامه تصریح کرد: بدتر از اخبار جعلی، اطلاعات جعلی است. مراقب باشید.
عراقچی افزود: الله بزرگ است، بزرگتر از هر قدرتی بر روی زمین. ما بر الله توکل داریم.
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