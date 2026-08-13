صندوق نجات کودکان: یک دهم کودکان زیر پنج سال افغانستان دچار سوءتغذیه حاد هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق نجات کودکان امروز (۲۲ مرداد) در گزارشی از کابل اعلام کرد که نزدیک به یک کودک از هر ۱۰ کودک زیر پنج سال در افغانستان با سوءتغذیه حاد روبه‌رو هستند و کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه دسترسی میلیون‌ها نفر به خدمات بهداشتی را محدود کرده است.

این نهاد با استناد به داده‌های سازمان ملل متحد تأکید کرد که سطح سوءتغذیه در دوسوم استان‌های افغانستان در سه‌ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدتر شده و موارد فعلی عمدتاً ناشی از افزایش بیماری‌های عفونی است.

بر اساس این گزارش، سوءتغذیه حاد در میان کودکان زیر پنج سال طی چهار سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته و اکنون حدود ۳٫۷ میلیون کودک (کمتر و بیشتر از ۵ سال) را تحت تأثیر قرار داده است.

همزمان کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان نزدیک به ۷۰ درصد کاهش یافته و از ۳٫۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به حدود یک میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رسیده است. تا میانه سال ۲۰۲۶ نیز تنها ۴۳۸ میلیون دلار تأمین شده که شکاف بودجه‌ای ۷۴ درصدی را نشان می‌دهد.

در نتیجه نزدیک به ۶۰۰ مرکز بهداشتی تعطیل یا فعالیت آن‌ها متوقف شده و حدود چهار میلیون نفر، نیمی از آن‌ها کودکان، از دسترسی به خدمات ضروری محروم شده‌اند.

سابقه این بحران از سوی نهادهای بین‌المللی دیگر نیز تأیید شده است. طبق تحلیل‌های IPC و گزارش‌های یونیسف، در سال‌های اخیر میلیون‌ها کودک افغان با سوءتغذیه حاد روبه‌رو بوده‌اند و برنامه جهانی غذا نیز بارها نسبت به تأثیر کاهش کمک‌ها بر درمان کودکان هشدار داده است.

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