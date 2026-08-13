به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بیانیهای که امروز پنجشنبه، ۲۲ مرداد منتشر شد گفت پنج سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان دورهای از بهبود وضعیت امنیتی را تجربه کرده است. کاهش درگیریها برای بسیاری از افغانها مزایای ملموسی به همراه داشته و فرصتهایی برای تمرکز بر احیا، توسعه و همکاریهای اقتصادی منطقهای ایجاد کرده است.
این نهاد ممنوعیت کشت خشخاش را از جمله اقدامات مثبت پنج سال گذشته دانست.
با این حال، یوناما تأکید کرد که محدودیتهای شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران همچنان هزینههای عمیق اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد و در کوتاهمدت و بلندمدت به مردم افغانستان آسیب میرساند. این محدودیتها مانع اصلی گسترش تعامل و سرمایهگذاری بینالمللی شده و نگرانیهای مرتبط با تروریسم نیز روابط افغانستان با کشورهای همسایه و جامعه جهانی را پیچیدهتر کرده است.
جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و سرپرست یوناما، گفت: «پنج سال گذشته نشان داده است که افغانها پس از دههها جنگ، برای صلح و ثبات ارزش فراوانی قائلاند. اما صلح و رفاه پایدار تنها به نبود جنگ محقق نمیشود. آینده افغانستان به ایجاد جامعهای وابسته است که در آن حقوق و ظرفیتهای همه افغانها تحقق یابد و نهادها پاسخگو و مسئول باشند.»
گانیون افزود برای نزدیکتر شدن به هدف مشترک افغانها، منطقه و جامعه جهانی، مقامهای دِفَکتو باید محدودیتها علیه زنان و دختران را لغو کنند تا آنان بتوانند بهطور کامل در آموزش، اشتغال و زندگی عمومی مشارکت داشته باشند، از حقوق و آزادیهای اساسی محافظت کنند و به نگرانیهای بینالمللی مرتبط با امنیت و تروریسم رسیدگی کنند. اینها انتظارات جامعه جهانی و سرمایهگذاریهای اساسی برای ثبات و رفاه بلندمدت افغانستان است.
یوناما از جامعه جهانی خواست تعامل اصولمحور و عملگرایانه خود را ادامه دهد؛ تعاملی که از خواستههای مردم افغانستان حمایت کند و رویکردی جامع برای بهبود وضعیت، بازسازی و ادغام دوباره افغانستان در جامعه جهانی در بلندمدت پیش ببرد.
این نهاد یادآور شد که سازمان ملل متحد از سال ۲۰۲۱ به تعامل با مقامهای طالبان ادامه داده و از طریق کمکهای بشردوستانه و ارائه خدمات اساسی از مردم افغانستان حمایت کرده است.
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