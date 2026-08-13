به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) - ابنا - در سالروز شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)، به همت محققان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور)، ویژه‌نامه اینترنتی شهادت امام رضا(ع) در قالب 12 محور و ارائه بیش از 120 مطلب مفید و خواندنی پیرامون سیره علمی و عملی حضرت در پایگاه حوزه‌نت، به‌روزرسانی شد.

از محورهای اصلی این دانشنامه می توان به ؛«شناسنامه امام رضا(ع)»،«دوران امامت امام رضا(ع)»، «هجرت امام رضا(ع) به ایران»،«شهادت امام رضا(ع)»، «تابلوهای از سبک زندگی رضوی»، «گوهرهایی از کلمات نورانی امام رضا(ع)»، «کراماتی از امام رضا(ع)»، «زیارت امام رضا(ع)»، «امام رضا(ع) در آینه شعر و ادب»، «کتابشناسی»، «نگارخانه» و«لینک های مرتبط» اشاره کرد.

این گزارش می افزاید:«امام رضا (ع) و خلافت»، «امام(ع) و مامون»، «انگیزه های مامون»، «ولایتعهدی امام از نگاه شهید مطهری»، «ضرورت های سیاسی در دعوت امام رضا (ع) به خراسان»، «برجسته ترین دوره تاریخ امامت»، «برجسته ترین دوره تاریخ امامت»، «سبک زندگی سیاسی امام رضا(ع) در برخورد با حاکمان»، «سیره سیاسی امام رضا(ع) در برخورد با حکومت جور»، «حیات سیاسی امام رضا(ع)»، «جلوه هایی از شجاعت امام علی بن موسی الرضا(ع)»، «(جهاد تبیین) در سیره امام رضا(ع)»، «کتابهای منسوب به امام رضا(ع)»، «شاگردان مکتب امام رضا(ع)»، «روش شناسی تفسیری امام رضا(ع)»، «طرح اندیشه مهدویت در کلام امام رضا(ع)» و «نقش و آثار مدیریت فرهنگی امام رضا (ع) بر جامعه شیعی» و ...از جمله دیگر مطالب خواندنی این ویژه نامه مناسبتی است.

علاقه‌مندان جهت بهره‌مندی از ویژه‌نامه شهادت امام رضا(ع)، به نشانی زیر مراجعه کنند:

https://hawzah.net/fa/Occation/View/70165

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