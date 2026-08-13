صدور احکام حبس ۱۵ سال تا حبس ابد برای شماری از شهروندان شیعه بحرین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه‌های رژیم آل خلیفه برای شماری از شهروندان شیعه به اتهام‌های ساختگی احکام حبس صادر کردند که مدت آنها از ۱۵ سال زندان تا حبس ابد متغیر است.

در یکی از پرونده‌های ناعادلانه، دو شهروند به حبس ابد محکوم شدند که یکی از آنها خارج از بحرین است. اتهام مطرح‌شده علیه این دو نفر جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران عنوان شده و ادعا شده است که آنها برای این نهاد فعالیت کرده و در اقدامات خصمانه و تروریستی علیه بحرین و آسیب زدن به منافع آن با آن همکاری کرده‌اند.

دادستانی وابسته به خاندان آل خلیفه نیز مدعی شده بود که گزارشی از اداره مبارزه با جرایم سایبری دریافت کرده که بر اساس آن، حسابی در شبکه‌های اجتماعی رصد شده است که از حملات تروریستی ایران علیه بحرین حمایت و تمجید می‌کرد. پس از انجام تحقیقات، هویت گرداننده حساب شناسایی و وی بازداشت شد. به ادعای دادستانی، این فرد به مدیریت حساب و ارتباط با یک متهم فراری در خارج از کشور و ارائه مختصات و موقعیت‌هایی در داخل بحرین اعتراف کرده است.

همچنین سه شهروند دیگر در دو پرونده جداگانه، به اتهام عضویت در یک گروه تروریستی و فعالیت در راستای منافع آن برای ارتکاب اقدامات خصمانه و تروریستی علیه بحرین و آسیب زدن به منافع این کشور، به ۱۵ سال زندان محکوم شدند. دو نفر از آنان نیز به پرداخت دو هزار دینار جریمه و ضبط اموال و اقلام کشف‌شده محکوم شدند.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸