به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اطلاعاتی که روزنامه «الاخبار» لبنان به دست آورده، نشان میدهد نیروهای مسلح یمن پس از دریافت اطلاعاتی درباره تدارک عربستان سعودی برای آغاز یک نبرد گسترده در ساحل غربی یمن، حملات به انبارهای تسلیحاتی عربستان در این منطقه را آغاز کردهاند. بر اساس این اطلاعات، عربستان با هماهنگی آمریکا و انگلیس در حال آمادهسازی عملیاتی بوده که از جنوب شهر الحدیده آغاز و تا شمال این شهر ادامه مییافت.
بر اساس این گزارش، قرار بود این عملیات با شعار تأمین امنیت کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ آغاز شود، اما هدف از آن، فراهم کردن زمینهای گسترده برای آمریکا جهت اعمال نفوذ در تنگه بابالمندب و در ادامه، شکستن محاصره اعمالشده از سوی یمن علیه کشتیرانی عربستان عنوان شده است.
افزایش حملات نیروهای صنعا در ساحل غربی
نیروهای مسلح یمن طی روزهای اخیر حملات هوایی خود علیه مواضع گروههای همسو با ریاض در غرب یمن را افزایش دادهاند. موضوعی که درباره دلایل ادامه این حملات برای بیش از یک هفته پرسشهایی ایجاد کرده است. این در حالی است که حملات نیروهای مسلح یمن به «نیروهای اضطراری» وابسته به عربستان در شرق یمن محدودتر بوده است.
منابع میگویند آنچه آمریکا طی مدت گذشته نتوانسته در تنگه هرمز و دریای سرخ به دست آورد، اکنون تلاش دارد از طریق عربستان به آن دست یابد. کشوری که از ابتدای سال جاری میلادی کنترل تصمیمگیری نظامی در استانهای یمنی خارج از کنترل جنبش «انصارالله» را در دست گرفته است.
پس از آنکه سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، شامگاه دو روز پیش برای دومین بار اعلام کرد که نیروهای سعودی را با دهها فروند موشک و پهپاد هدف قرار دادهاند، عملیات هوایی همچنان ادامه یافته است.
این حملات، انبارهای تسلیحاتی و تجهیزات و نیروهای تقویتی را نیز دربر گرفته و یک کشتی به نام «تهامه» را که حامل سلاح و تجهیزات نظامی بود، در سواحل شهر المخا در غرب استان تعز هدف قرار داده است.
صنعا: طرح عربستان برای جبهه حدیده ناکام ماند
منابع میدانی در شهر المخا تأکید کردهاند که عملیات هوایی متوقف نشده است. بر اساس اطلاعات موجود، نیروهای مسلح یمن معتقد هستند که توانستهاند طرح عربستان برای گشودن جبههای در حدیده را ناکام بگذارند.
در مقابل، دولت عدن مدعی شده است حملاتی که نیروهای مسلح یمن مسئولیت آنها را بر عهده گرفتهاند، با هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام شدهاند. این ادعا با روایت عربستان درباره حملات اخیر یمن نیز مطابقت دارد. حملاتی که مواضع نیروهای همسو با ریاض در مناطق «العبر»، «الوریوک» و «الثنیه» و همچنین مرکز عملیات نیروهای ائتلاف سعودی در اردوگاه «تداوین» در غرب شهر مأرب را هدف قرار دادهاند.
سه جبهه؛ جوف، مأرب و ساحل غربی
به گفته شماری از ناظران، نسبت دادن عملیات نظامی نیروهای مسلح یمن به سپاه پاسداران ایران نشاندهنده اصرار عربستان بر فرار از اجرای مطالبات یمنیها است.
این ناظران میگویند ریاض برای شعلهور کردن سه جبهه در داخل یمن شامل جوف، مأرب و ساحل غربی، برنامهریزی کرده است.
اما منابعی که با روزنامه «الاخبار» لبنان گفتوگو کردهاند، معتقدند هدف عربستان از فعال کردن این جبههها تنها بهبود موقعیت خود در مذاکرات با دولت یمن نبوده، بلکه ریاض تلاش کرده اجرای سریعتر طرحی آمریکایی ـ انگلیسی را نیز فراهم کند طرحی که هدف آن تلاش برای بازپسگیری کنترل دریای سرخ و تنگه بابالمندب عنوان شده است.
بر اساس این منابع، این موضوع طی ماههای گذشته بهطور گسترده میان «استیون فاجن» سفیر پیشین آمریکا در یمن و فرماندهان گروههای نظامی مستقر وابسته به ائتلاف سعودی در ساحل غربی یمن مورد بحث قرار گرفته است.
آمادگی نیروهای مسلح یمن از دو سال پیش
همین اطلاعات نشان میدهد برنامهریزی عربستان برای تشدید تنش در ساحل غربی یمن، ماهها پیش از آغاز تشدید حملات دریایی نیروهای مسلح یمن علیه کشتیهای سعودی آغاز شده بود.
بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح یمن نیز از مدتها قبل خود را برای ناکام گذاشتن این سناریوها آماده کرده بودند و طی بیش از دو سال گذشته، مواضع دفاعی خود را در خطوط تماس در مناطق «حیس»، «الحیمه» و «الخوخه» در جنوب الحدیده تقویت کردهاند.
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