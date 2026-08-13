شمار شهدای جنگ در غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای نسلکشی که رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون مرتکب شده است، با شهادت یک فلسطینی در حمله رژیم اشغالگر به شمال نوار غزه طی ۲۴ ساعت گذشته، به ۷۳ هزار و ۳۸۹ نفر افزایش یافته است.
این وزارتخانه در گزارش آماری روزانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد بیمارستانهای نوار غزه طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر یک شهید فلسطینی را که در حملهای به بیتلاهیا به شهادت رسیده بود، به همراه ۷ مجروح دریافت کردند. منابع پزشکی همچنین گزارش دادند که مهند سعده، جوان فلسطینی، در پی یک حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و شماری دیگر نیز زخمی شدند. این حمله که نخستین حمله از این نوع طی یک هفته گذشته بود، گروهی از شهروندان را در نزدیکی میدان غربی شهر بیتلاهیا در شمال نوار غزه هدف قرار داد.
در پی این حادثه، بخش اورژانس و پذیرش بیمارستان شفا در شهر غزه اعلام کرد پیکر شهید و مجروحان به این بیمارستان منتقل شده است. یک شاهد عینی نیز گفت شهید به همراه گروهی از کارگران و تکنسینها در حال بازگشت به خانههای خود بودند؛ آنها پس از پایان تعمیر یک حلقه چاه آب آسیبدیده بر اثر حملات رژیم صهیونیستی در بیتلاهیا، در مسیر بازگشت قرار داشتند که هدف حمله قرار گرفتند.
وزارت بهداشت فلسطین همچنین اعلام کرد مجموع تلفات از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۸۹ شهید و ۱۷۴ هزار و ۲۶۶ مجروح رسیده است. این وزارتخانه افزود شماری از شهدا همچنان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی و دفاع مدنی به دلیل ناتوانی در دسترسی به آنها، امکان خارج کردن پیکرها را ندارند.
با وجود برقراری توافق آتشبس، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان حملات هوایی، تیراندازی و گلولهباران را در مناطق مختلف نوار غزه ادامه میدهد که به شهادت و مجروح شدن فلسطینیان منجر میشود. جنگ نسلکشی، علاوه بر تلفات انسانی، ویرانی گستردهای در نوار غزه بر جای گذاشته و خانهها، تأسیسات و زیرساختهای غیرنظامی را نیز هدف آسیبهای گسترده قرار داده است.
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