به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موزه ملی هنر آسیایی در واشنگتن از ۲۶ سپتامبر آینده نمایشگاهی با عنوان «از لوور: شاهکارهای هنر اسلامی» برگزار می‌کند که ۲۶ اثر از مجموعه بخش هنرهای اسلامی موزه لوور را دربر می‌گیرد. این آثار ۱۲ قرن را از قرن هفتم تا نوزدهم میلادی، پوشش می‌دهند و از نظر جغرافیایی گستره‌ای از اندلس تا هند را شامل می‌شوند. این نمایشگاه تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» در میان آثار این نمایشگاه، یک حوض مملوکی متعلق به قرن چهاردهم میلادی قرار دارد که به نام «معمودیه سنت لوئی» شناخته می‌شود. این اثر از برنج ساخته شده و با نقره و طلا تزیین شده است. احتمال می‌رود این حوض در ابتدا برای شست‌وشوی دست‌ها در مراسم و مناسبت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفته، اما بعدها به فرانسه منتقل شد و در سال ۱۶۰۶ میلادی برای غسل تعمید لویی سیزدهم پادشاه فرانسه، مورد استفاده قرار گرفت.

از دیگر آثار شاخص نمایشگاه می‌توان به «شیر مونثون» اشاره کرد. مجسمه‌ای برنزی متعلق به اندلس که به قرن‌های دهم و یازدهم میلادی بازمی‌گردد و در قرن نوزدهم در اسپانیا کشف شد. احتمال می‌رود این مجسمه بخشی از یک سازه آبی بوده باشد.

این نمایشگاه همچنین دو قطعه عاج را به نمایش می‌گذارد که با طلا و فیروزه تزیین شده‌اند و در هندِ گورکانی ساخته شده‌اند. گفته می‌شود جهانگیر امپراتور گورکانی، دستور ساخت این دو اثر را صادر کرده و آنها را به شاه عباس اول و وزیر او هدیه داده است. این دو قطعه بعدها در سال ۱۹۱۲ میلادی توسط لوئی کارتیه خریداری شدند.

در میان آثار نمایشگاه، پرتره فتحعلی‌شاه قاجار نیز دیده می‌شود که بین سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۶ در تهران خلق شده و در قالب یک هدیه دیپلماتیک برای ناپلئون به فرانسه راه یافته است. همچنین یک بشقاب عثمانی ایزنیک با نقش طاووس و یک جام یشمی تزیین‌شده با طلا و یاقوت که زمانی در مجموعه آثار لویی چهاردهم قرار داشته، از دیگر آثار این نمایشگاه هستند.

آثار به نمایش درآمده، طیف متنوعی از هنرها از نقاشی و آثار فلزی گرفته تا سفال، شیشه و عناصر معماری را دربرمی‌گیرند. این مجموعه امکان دنبال کردن سنت‌های هنری شکل‌گرفته در دوره‌ها و مناطق مختلف از دولت اموی در اندلس اسلامی گرفته تا عثمانی‌ها در آناتولی و گورکانیان در جنوب آسیا را فراهم می‌کند.

این نمایشگاه آثار را صرفاً به‌عنوان اشیای هنری معرفی نمی‌کند، بلکه آنها را شاهدانی تاریخی می‌داند. از یک سو، تفاوت سبک‌های هنری در دوره‌های گوناگون بررسی می‌شود و از سوی دیگر، سرگذشت هر اثر از کاربرد اولیه و محل استفاده آن گرفته تا چگونگی جابه‌جایی میان سرزمین‌ها و انتقال به‌عنوان هدیه میان حاکمان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

در نهایت، نمایشگاه مسیر ورود این آثار به دنیای هنر و موزه‌ها را نیز دنبال می‌کند. آثاری که پس از گذر از دست مجموعه‌داران و موزه‌ها، همچنان پیوند خود را با بخش مهمی از تاریخ و هنر اسلامی حفظ کرده‌اند.

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