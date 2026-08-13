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روایت مسئول موکب انصارالحسین(ع) سپیدان از ۱۷ سال خدمت‌رسانی به زائران امام رضا(ع)

۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۵
کد مطلب: 1852062
روایت مسئول موکب انصارالحسین(ع) سپیدان از ۱۷ سال خدمت‌رسانی به زائران امام رضا(ع)

مسئول موکب انصارالحسین(ع) مشهدالرضا، با اشاره به سابقه ۱۷ ساله فعالیت هیئت سپیدان در مسیر خدمت به زائران امام رضا(ع)، از گسترش برنامه‌ها، افزایش ظرفیت موکب، برپایی نماز جماعت، اسکان خادمان و توزیع روزانه دو هزار وعده غذا خبر داد و تأکید کرد که «هدف اول و آخر، نوکری اهل‌بیت(ع) و خدمت خالصانه به زائران است».

حاج حمید مقیمی، مسئول موکب انصارالحسین(ع) در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا در فارس، با بیان اینکه امسال هفدهمین سال فعالیت این هیئت است، اظهار داشت: شروع کار ما با چهار ماشین بود؛ بچه‌ها همراه مرحوم حاج شهباز نیازی برای زیارت آمدند و همان‌جا به‌صورت خودجوش هیئتی شکل گرفت و سینه‌زنی آغاز شد. از همان سال نیت کردیم این مسیر را ادامه دهیم و سال بعد تعداد ماشین‌ها به ده دستگاه رسید و امروز به لطف خدا این حرکت به یک هیئت باشکوه و منظم تبدیل شده است.

وی با اشاره به بازتاب گسترده فعالیت هیئت سپیدان در فضای مجازی، افزود: امسال سومین سالی است که موکب را نیز اضافه کرده‌ایم و الحمدلله موکب به‌صورت ویژه و منظم خدمت‌رسانی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که واقعاً در آن نفس کشیدن هم سخت است از شدت فعالیت.

برپایی نماز جماعت و استمرار برنامه‌ها

مقیمی با بیان اینکه اولین موکب و آخرین موکبی هستیم که در مشهد مقدس نماز جماعت ظهر و شب را از روز اول تا پایان برنامه برقرار می‌کنیم»، گفت: «امسال به همت حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جاویدی، امام جمعه محترم سپیدان، میدان‌داری هیئت نیز آغاز شد و این بزرگوار حقیقتاً مایه خیر و برکت برای مجموعه هستند.

اسکان خادمان و توزیع گسترده نذری

مسئول موکب انصارالحسین(ع) درباره خدمات موکب توضیح داد: امسال پنج محل اسکان برای بچه‌ها فراهم شد و همه خادمان در هتل مستقر شدند. روزانه بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ پرس غذا در ظهر و همین تعداد در شب توزیع می‌کنیم؛ علاوه بر آن، برای بچه‌های شهرستان نیز غذا جداگانه پخته و ارائه می‌شود.

وی افزود: صبحانه امسال دو مدل بود؛ هم گرم و هم سرد. نان‌حلوا، حلوای شکری، عدسی و املت در برنامه صبحانه قرار داشت. ناهار و شام نیز به‌صورت مداوم در موکب و محل اسکان تهیه و توزیع می‌شود.

حرکت هیئت و مسیر زنجیرزنی

مقیمی درباره برنامه زنجیرزنی گفت: هیئت از مقابل موکب در بین‌الحرمین امام رضا(ع) از سیزده تا پانزده حرکت می‌کند و مسیر تا میدان آب و باب‌الجواد ادامه دارد. الحمدلله برنامه‌ها تا امروز بسیار خوب پیش رفته و بچه‌ها با نظم و شور خاصی حضور دارند.

هدف اصلی: نوکری اهل‌بیت(ع)

وی با تأکید بر اینکه هدف اول و آخر ما نوکری اهل‌بیت(ع) و خدمت به زائران است»، اظهار داشت: «هر عزیزی که آمده با سر و جان آمده و تا جایی که دیدم، همه دست‌پر برگشتند. خدا را شکر می‌کنیم که این توفیق شامل حالمان شده.

قدردانی از همراهان مشهد

مقیمی در پایان با قدردانی از همراهان مشهد گفت: از آقای آزاد و آقای سعیدی که چندین سال کنار ما هستند تشکر می‌کنم؛ واقعاً از دست ما در عذاب‌اند اما به روی خودشان نمی‌آورند. خدا خیرشان بدهد و اجرشان را امام رضا(ع) بدهد.

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پایان پیام

حجت کهیاری

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