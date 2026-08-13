حاج حمید مقیمی، مسئول موکب انصارالحسین(ع) در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا در فارس، با بیان اینکه امسال هفدهمین سال فعالیت این هیئت است، اظهار داشت: شروع کار ما با چهار ماشین بود؛ بچهها همراه مرحوم حاج شهباز نیازی برای زیارت آمدند و همانجا بهصورت خودجوش هیئتی شکل گرفت و سینهزنی آغاز شد. از همان سال نیت کردیم این مسیر را ادامه دهیم و سال بعد تعداد ماشینها به ده دستگاه رسید و امروز به لطف خدا این حرکت به یک هیئت باشکوه و منظم تبدیل شده است.
وی با اشاره به بازتاب گسترده فعالیت هیئت سپیدان در فضای مجازی، افزود: امسال سومین سالی است که موکب را نیز اضافه کردهایم و الحمدلله موکب بهصورت ویژه و منظم خدمترسانی میکند؛ بهگونهای که واقعاً در آن نفس کشیدن هم سخت است از شدت فعالیت.
برپایی نماز جماعت و استمرار برنامهها
مقیمی با بیان اینکه اولین موکب و آخرین موکبی هستیم که در مشهد مقدس نماز جماعت ظهر و شب را از روز اول تا پایان برنامه برقرار میکنیم»، گفت: «امسال به همت حجتالاسلام والمسلمین سعید جاویدی، امام جمعه محترم سپیدان، میدانداری هیئت نیز آغاز شد و این بزرگوار حقیقتاً مایه خیر و برکت برای مجموعه هستند.
اسکان خادمان و توزیع گسترده نذری
مسئول موکب انصارالحسین(ع) درباره خدمات موکب توضیح داد: امسال پنج محل اسکان برای بچهها فراهم شد و همه خادمان در هتل مستقر شدند. روزانه بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ پرس غذا در ظهر و همین تعداد در شب توزیع میکنیم؛ علاوه بر آن، برای بچههای شهرستان نیز غذا جداگانه پخته و ارائه میشود.
وی افزود: صبحانه امسال دو مدل بود؛ هم گرم و هم سرد. نانحلوا، حلوای شکری، عدسی و املت در برنامه صبحانه قرار داشت. ناهار و شام نیز بهصورت مداوم در موکب و محل اسکان تهیه و توزیع میشود.
حرکت هیئت و مسیر زنجیرزنی
مقیمی درباره برنامه زنجیرزنی گفت: هیئت از مقابل موکب در بینالحرمین امام رضا(ع) از سیزده تا پانزده حرکت میکند و مسیر تا میدان آب و بابالجواد ادامه دارد. الحمدلله برنامهها تا امروز بسیار خوب پیش رفته و بچهها با نظم و شور خاصی حضور دارند.
هدف اصلی: نوکری اهلبیت(ع)
وی با تأکید بر اینکه هدف اول و آخر ما نوکری اهلبیت(ع) و خدمت به زائران است»، اظهار داشت: «هر عزیزی که آمده با سر و جان آمده و تا جایی که دیدم، همه دستپر برگشتند. خدا را شکر میکنیم که این توفیق شامل حالمان شده.
قدردانی از همراهان مشهد
مقیمی در پایان با قدردانی از همراهان مشهد گفت: از آقای آزاد و آقای سعیدی که چندین سال کنار ما هستند تشکر میکنم؛ واقعاً از دست ما در عذاباند اما به روی خودشان نمیآورند. خدا خیرشان بدهد و اجرشان را امام رضا(ع) بدهد.
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