نیت شوم حمله زمینی به ایران در نطفه خفه شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، ابراهیم عزیزی شامگاه چهارشنبه ۲۱ مرداد در یادواره شهدای دهستان آسپاس شهرستان اقلید با اشاره به اهداف سه گانه تسلیم، تجزیه و براندازی آمریکا در دو جنگ اخیر علیه ایران اظهار کرد: پاسخ کوبنده و دور از انتظار ایران به دشمن، آنها را وادار به آتش‌بس کرد.

وی با اشاره به جنگ رمضان و جنایات وحشیانه دشمن در این جنگ از جمله ترور رهبر انقلاب و حمله به مدرسه میناب و شهر لامرد افزود: آن‌ها با رویکرد شیطانی خود دانش‌آموزان بی‌گناه میناب را قربانی کردند، در لامرد بمب‌های جدید خود را آزمایش و رهبر و فرماندهان ما را نیز شهید کردند تا با این چهره خشن ایران را به تسلیم بکشانند اما موفق نشدند.

عزیزی با اشاره به نیت پلید دشمن در حمله زمینی به ایران اظهار کرد: آن‌ها از غرب کشور، خارک، قشم و... قصد ورود و حمله داشتند اما یگان‌های نظامی قدرتمند ما در کنار نیروهای مردمی با قدرت اهداف دشمن را خنثی و نیت شوم متجاوزان را در نطفه خفه کردند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آتش بس را در جنگ رمضان نیز آمریکایی‌ها التماس کردند، افزود: مردم عزیز ما بدانند که پیروز بزرگ میدان نبرد، ملت رشید ایران بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در پایان خطاب به دشمنان ایران و در راس آن آمریکا اظهار کرد: گریبان آمریکا را تا شکست نهایی خواهیم گرفت و این را بدانند اگر بار دیگر در مورد ایران دچار اشتباه محاسباتی شوند و امنیت مردم ما را به خطر بیندازند، امنیت آن‌ها را در سراسر جهان سلب خواهیم کرد.