فراخوان نوزدهمین سوگواره بین المللی "مهر محرم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نوزدهمین سوگواره بین المللی "مهرمحرم" در قالب موضوعات و محورهای اصلی قائد شهید امت و مقاومت حسینی، هیئات خانگی و تربیت حسینی، مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی، ایران صحن امام رضا (ع) و منتظران حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی با هدف جلب مشارکت عموم مردم برای تولید و نشر محتوای عاشورایی برگزار می شود.

سیدرسول موسوی نژادیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اعلام این خبر گفت : زیر موضوعات این سوگواره در موضوع قائد شهید امت و مقاومت حسینی (مِثلی لا یبایع مِثله) شامل: رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (ره) به عنوان پرچمدار مبارزه با ظلم و استکبار جهانی، (سبک زندگی و اندیشه های امام شهید انقلاب، انتقام وخونخواهی رهبر شهید، بدرقه و تشییع امام شهید) ... و شهدای ایران اسلامی در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان (سرداران و فرماندهان شهید، دانشمندان و عموم مردم شهید بویژه شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب)، اتحاد مقدس ملت مبعوث شده ایران در استقامت و تاب آوری در برابر دشمنان (تجمع های مردمی اقتدار، بیعت با رهبر انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای (مدظله العالی)) ... و مادران شهداء به تأسی از حضرت زینب سلام الله علیها به عنون طلیه داران عفاف، حیا و ولایتمداری، دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت و ایثار (جانبازان، آزادگان و ایثارگران)، مدافعین حرم بویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی (جمهوری اسلامی حرم است؛ ما ملت امام حسینیم)، جبهه مقاومت در ایران، فلسطین، لبنان، عراق، یمن و ... (وحدت ساحات) است.

همچنین در موضوع هیئات خانگی و تربیت حسینی (هر خانه یک حسینیه) نیز محورهایی از جمله آئین ها و نمادهای هیئات خانگی، حسینیه ها و روضه های خانگی، پرچم های محرم و سیاهپوش نمودن فضا، نوحه سرایی کودکان، نوجوانان، مداحان و ...، تعزیه خوانی و روایت هنری از قیام عاشورا و در موضوع محرم، صفر و پایگاه های اجتماعی عزاداران حسینی نیز مواردی از جمله هیئت ها و تکایای مذهبی، هیئت های کودکان و نوجوانان، موسسات قرآن و عترت، کانون های فرهنگی هنری مساجد، هیئت ها و خیمه های مجازی، آئین ها و سنت های عزاداری حسینی در ماه های محرم و صفر در اقصی نقاط جهان اسلام و ایده های نو و خلاقانه عزاداری در ماه های محرم و صفر مورد تاکید است.

در بخش کمک مومنانه و همدلی حسینی (ایران همدل) شرکت کنندگان باید موضوعاتی شامل همدلی، مواسات و فعالیت های یکپارچه کمک های مومنانه (ایران همدل)، نذورات و خیرات عزاداران حسینی (شیوه های نوین نذری ، نذر فرهنگی و ...)، فعالیت های جهادی (روایت جهاد)، خادمین حسینی (پیرغالمان و ...)، فعالیت موکب های حسینی، فعالیت های بشر دوستانه و امدادی جمعیت هالل احمر در ایام جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم را مورد توجه قرار دهند.

در موضوع عاشورا، معرفت و بصیر (عبرت های عاشورا)، نیز قرآن و عترت در حماسه عاشورا، نماز و عاشورا (نماز ظهر عاشورا)، دشمن شناسی و عاشورا (عبرت های عاشورا)، سواد رسانه ای و عاشورا (آسیب شناسی تحریفات عاشورا)، درس های عاشورا برای نسل امروز (پیوند بین نسل ها و انتقال مفاهیم مذهبی)، تأثیر فرهنگ عاشورایی در پیروزی انقالب اسلامی و تربیت شهدای انقلاب اسلامی و نیز امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید است.

نوزدهمین سوگواره بین المللی "مهر محرم" در محور اصلی ایران صحن امام رضا علیه السلام و منتظران حسینی (روایت رضوی) به موضوعاتی شامل مشهدالرضا ، میزبان رهبر شهید انقلاب (دارالذکر)، هویت و انسجام ملی زیر سایه بابرکت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام (ایران امام رضا)، پیاده روی شهادت امام رضا علیه السلام (زائران پیاده رضوی) روایت خدمت زائران، مواکب، خادمان و خادمیاران رضوی (روایت رضوی)، زیارت امام رضا علیه السلام جلوه های ناب فرهنگ و هنر رضوی مانند آثار هنری استاد محمود فرشچیان (هنر رضوی)، نهضت مهدوی امتداد نهضت حسینی ( منتظران حسینی) و در بخش راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی (روایت اربعین)، راهپیمایی اربعین در عراق و کشورهای مختلف جهان، راهپیمایی اربعین دلدادگان حسینی (جاماندگان) در ایران و روایت جلوه های ناب هنری و رسانه ای از این حماسه بین المللی (روایت اربعین) توجه و تاکید دارد.

میثم قدس پور دبیر اجرایی سوگواره با بیان اینکه دوره نوزدهم مهرمحرم در بخش های عمومی و حرفه ای برگزار می شود گفت: در بخش عمومی (کنشگری عاشورایی در فضای مجازی) علاقمندان پس از انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی با هشتگ های #مثلی_لا_یبایع_مثله و #باید_برخاست نسبت به درج لینک محتوا در سایت MehreMoharram.ir اقدام می نمایند که در این بخش همه قالب های متنی ، صوتی ، گرافیکی و ویدئویی پذیرفته می شود.

وی درباره بخش حرفه ای گفت : این بخش شامل تک عکس و مجموعه عکس و نیز فیلم کوتاه داستانی کوتاه، مستند کوتاه، پویانمایی، موشن گرافیک و نماهنگ است.

آخرین مهلت شرکت در نوزدهمین سوگواره بین المللی " مهرمحرم" ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ می باشد و علاقمندان جهت مطالعه کامل فراخوان ، اطلاع از جوایز و نحوه شرکت در سوگواره به سایت MehreMoharram.ir مراجعه نمایند.

زمان و مکان برگزاری آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان آبان ۱۴۰۵ در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تالار تئاتر شهر سمنان پیش بینی شده و نیز دبیرخانه این سوگواره در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان واقع در سمنان، بلوار قدس با تلفن ۰۲۳۳۳۳۳۲۵۱۱ و شماره فضای مجازی دبیرخانه ۰۹۳۹۳۳۱۳۷۱۱ با پست الکترونیکی: Mehremoharram@gmail.com می باشد.

نوزدهمین سوگواره بین المللی " مهرمحرم" به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و با حمایت مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همکاری جمعی از نهادهای ملی و بین المللی از جمله بنیاد بین المللی عاشورا برگزار می شود.

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