یورش نیروهای اسرائیلی به روستایی در حومه قنیطره

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان قنیطره در جنوب سوریه به شبکه راشاتودی گفتند که نیروهای اسرائیلی امروز وارد روستای الرفید در حومه جنوبی این استان شده و چندین خانه را مورد بازرسی قرار داده اند.

به گفته این منابع، عملیات تفتیش نیروهای اسرائیلی در داخل روستای الرفید، محله غربی این روستا را نیز دربر گرفته و موجب نگرانی و انتظار میان ساکنان شده است. تاکنون گزارشی درباره بازداشت شهروندان در جریان این عملیات منتشر نشده است.

این یورش و عملیات بازرسی در چارچوب تداوم نفوذ و تجاوزهای نیروهای اسرائیلی به مناطق جنوبی سوریه، به‌ویژه استان‌های درعا، قنیطره و حومه دمشق صورت گرفته است؛ اقداماتی که با مواردی از جمله یورش به منازل، بازداشت و ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان، برپایی ایست‌های بازرسی، ایجاد خاکریز، تخریب و زیرورو کردن زمین‌ها و ممانعت از دسترسی کشاورزان به اراضی خود برای برداشت محصولات همراه بوده است.

استان‌های قنیطره و درعا هر از گاهی شاهد نفوذ نیروهای اسرائیلی به داخل خاک سوریه هستند و همزمان حوادث تیراندازی و حملات پراکنده نیز در مناطق مرزی رخ می‌دهد؛ وضعیتی که از تداوم تنش و ناامنی در این منطقه حکایت دارد.

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