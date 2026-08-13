به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تأکید کرد که ارتش این رژیم تا زمانی که سلاح حزب‌الله در جنوب لبنان خلع نشود، از منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد و مدعی شد که نیروهای این رژیم بر ۷۰۰ کیلومتر مربع از این منطقه کنترل دارند.

یسرائیل کاتس در سخنرانی خود در مراسم بازگشایی شهرک گانیم در کرانه باختری گفت که روز گذشته از منطقه امنیتی در لبنان بازدید کرده و با فرماندهان و نظامیان دیدار داشته است.

وی مدعی شد که در جریان این بازدید، قلعه شقیف را مشاهده کرده که به ادعای او نیروهای تیپ گولانی پس از ۴۴ سال آن را بازپس گرفته‌اند و پرچم‌های رژیم صهیونیستی و تیپ گولانی را بر فراز آن برافراشته‌اند.

کاتس همچنین از تونل‌های منتسب به حزب‌الله بازدید کرد و آنها را ویرانگر و هراس‌آور توصیف کرد. وی مدعی شد این تونل‌ها چند روز پیش با استفاده از ۷۰۰ تن مواد منفجره منفجر شده‌اند و اکنون تنها اثری محو از آنها در دامنه کوه باقی مانده است. به ادعای کاتس، این تونل‌ها شهرک‌های صهیونیستی در منطقه الجلیل را تهدید می‌کردند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که ده‌ها روستای مرزی لبنان که آنها را پایگاه‌های حزب‌الله خواند، تخریب و با خاک یکسان شده و به ویرانه تبدیل شده‌اند.

وی مدعی شد ارتش رژیم صهیونیستی این تهدید را برای همیشه از بین برده است و منطقه امنیتی از دریای مدیترانه در غرب تا شقیف و دامنه‌های جبل‌الشیخ در شرق امتداد دارد.

کاتس با بیان اینکه این منطقه خالی از سکنه است، افزود که نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در آن مستقر هستند و زیرساخت‌ها چه در سطح زمین و چه در زیر زمین، تخریب شده است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که به ارتش دستور داده است برای حضور طولانی‌مدت در میدان و حفاظت از نیروها و شهرک‌ها آماده باشد تا زمانی که هدف خلع سلاح حزب‌الله محقق شود.

کاتس در پایان سخنانش میان وضعیت لبنان و کرانه باختری تفاوت قائل شد و با استفاده از نام عبری «یهودا و سامره» برای کرانه باختری، مدعی شد که این منطقه سرزمین اسرائیل است و شهرک‌های صهیونیستی در آن را بازگشت به خانه اجدادی و سرزمین پیامبران توصیف کرد.

او در پایان تأکید کرد که رژیم صهیونیستی برای همیشه در این مناطق باقی خواهد ماند.

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