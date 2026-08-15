امام زمان(ع) در دعاهای امام رضا(ع)؛ بخش دوم : اوصاف منتظران و خادمان مهدوی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته، برخی از اوصاف امام زمان(عج) براساس دعاهای امام رضا(ع) مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو دعای روایت شده از امام رضا(ع) با موضوع امام زمان(عج)، اوصاف منتظران ایشان و نحوه خدمت به ایشان نیز بیان شده است. علاوه بر بیان این اوصاف، آنچه که در هر دو دعا برجسته است، درخواست از خداوند بر استمرار و دائمی بودن خدمت به امام زمان(عج) است.

در دعای دوم، که به‌عنوان دعای قنوت نماز روز جمعه، خوانده می‌شود، از خداوند اینگونه درخواست می‌شود: «وَاجْعَلْنی مِنْ اَنْصارِه، خدایا ما را از انصار امام زمان(عج) قرار بده» در دعای اول نیز که به‌عنوان دعای بعد از نماز عصر روز جمعه، خوانده می‌شود، بعد از بیان اوصاف منتظران و خادمان، اینگونه به خدا عرض می‌شود: « وَلا تَسْتَبْدِلْ بِنا غَیْرَنا، فَاِنَّ اسْتِبْدالَکَ بِنا غَیْرَنا عَلَیْکَ یَسیرٌ، وَهُوَ عَلَیْنا عَسیرٌ، فرد دیگری را جایگزین ما نکن، زیرا فطعاً جایگزین کردن فرد دیگری به جای ما توسط تو بر تو آسان است ولی این کار بر ما سخت است.»

امام رضا(ع) در این دعا، درخواست‌های منتظران و خادمان امام زمان(عج) از خداوند را اینگونه بیان می‌کنند: «اَللّهُمَّ وَقَوِّنا عَلی طاعَتِه، وَثَبِّتْنا عَلی مُشایَعَتِه، وَامْنُنْ عَلَیْنا بِمُتابَعَتِه وَاجْعَلْنا فی حِزْبِهِ، الْقَوّامِینَ بِاَمْرِهِ، الصّابِرینَ مَعَهُ، الطّالِبینَ رِضاکَ بِمُناصَحَتِه، حَتّی تَحْشُرَنا یَوْمَ الْقِیامَهِ فی اَنْصارِه وَاَعْوانِه وَمُقَوِّیَهِ سُلْطانِه. اَللّهُمَّ وَاجْعَلْ ذلِکَ خالِصا مِنْ کُلِّ شَکٍّ وَشُبْهَهٍ وَ رِیاءٍ وَسُمْعَهٍ، حَتّی لا نَعْتَمِدَ بِه غَیْرَکَ، ما را بر اطاعت و فرمانبرداری او نیرومند گردان، و بر پیروی او ثابت قدم و استوار فرما، و تبعیت از حضرتش را به ما تفضل کن، و ما را در حزب و جماعت یاران او که دستور او را به اجرا گذاشته و به همراه حضرتش استقامت ورزیده و با خیرخواهی (و یاری) نسبت به او (و حکومتش) خشنودی تو را می‌طلبند قرار بده، تا اینکه در روز قیامت ما را در زمره یاران و مددکنندگان و تقویت‌کنندگان سلطه و حکومتش محشور گردانی. بارخدایا و تمام (این کارها) را به نفع ما و از جانب ما و فقط برای تو قرار بده به‌گونه‌ای که از هر شک و شبهه و ریا و سمعه (عملی برای شهرت) به دور باشد، تا اینکه به واسطه این کار بر غیر تو تکیه و اعتماد نکنیم».

بر اساس این عبارات، اوصاف منتظران و خادمان امام زمان(عج) را می‌توان این گونه بیان کرد: «قوی شدن برای اطاعت و فرمانبرداری» روشن است که این کسب قدرت، هم شامل قدرت‌های طبیعی و قدرت‌های معنوی الهی می‌شود تا انسانِ منتظر هم توانایی معنوی برای خدمتگذاری به حضرت(عج) را داشته باشد و هم توانایی استفاده از ابزارهای مادی برای اطاعت را کسب کند، همانگونه که یاران رسول خدا(ص) برای یاری ایشان، هم نیازمند قدرت‌های معنوی بوده و هم به ابزارهای مادی مانند ثروت و سلاح نیاز داشتند.

«ثابت قدم بودن»، «تبعیت‌پذیری»، «قرار گرفتن در گروه معتقدان به امامت و ولایت»، «برپاکنندگان امر امام زمان(عج)»، «صابران و تابعین دستورات ایشان» از دیگر اوصاف منتظران و خادمان مهدوی است که امام رضا(ع) در ادامه استمرار این اوصاف این‌گونه از خداوند طلب می‌کند: «خالِصا مِنْ کُلِّ شَکٍّ وَشُبْهَهٍ وَ رِیاءٍ وَسُمْعَهٍ حَتّی لا نَعْتَمِدَ بِه غَیْرَکَ»

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

................

پایان پیام