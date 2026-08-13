به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم سوگواری سالروز شهادت امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در حسینیه دفتر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در شهر قم، برگزار شد

حجت الاسلام والمسلمین بیگدلی امروز در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام که با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و عموم ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در حسینه دفتر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) برگزار شد در سخنانی به تبیین فضائل و کرامات امام رضا علیه السلام پرداخت و گفت: هر کجا در روایات و کتب فقهی لفظ"مومن" آمده منظور از آن شیعه است، شیعیان، طبق روایت امام حسن عسکری علیه السلام به کثرت نماز شناخته می شوند.

وی با اشاره به روایتی از حضرت ابن الرضا امام جواد علیه السلام ابراز داشت: یکی از چیزهایی که طبق روایت مومن به آن احتیاج دارد، نصیحت و موعظه است، مومن نصیحت پذیر است، امروز موعظه زیاد است اما موعظه پذیر کم است و این هم به خاطر خوردن مال حرام است که حرف های حق را عده ای درک نمی کنند.

سخنران این مراسم خاطرنشان کرد: حیا یعنی ادب حضور را رعایت کردن، همه باید خود را در محضر خدا ببینند و از انجام گناه و معصیت حیا کنند، یک حیای خاص هم داریم که مخصوص بانوان است اما متاسفانه حیا در میان جامعه ما کم شده است.

حجت الاسلام والمسلمین بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز تاسف از برخی ولنگاری ها در بحث حجاب تاکید کرد: از مردم و مسئولین خواهشمندیم قم را دریابند، همه موظف به رعایت احکام الهی به ویژه در این شهر مقدس هستند، چه مردم خود قم و چه زائرانی که از سایر شهرها و کشورها به قم می آیند موظف به رعایت حجاب و عفاف هستند.

وی افزود: امروز فکر و عقاید در جوامع بهم ریخته شده است، مومن همواره اهل فکر است اما فکر آخرت و حساب و کتاب خود.

این خطیب حوزوی با طرح این پرسش که از کجا بفهمیم که خدای متعال از ما راضی شده است؟ گفت: یکی از نشانه هایی که بفهمیم خدای متعال از ما رضایت دارد داشتن توفیق است چرا که طبق روایت امام محمدتقی علیه السلام مومن همواره نیاز به توفیقی از سوی خداست.

حجت الاسلام والمسلمین بیگدلی در پایان سخنان خود با اشاره به زحمات و فعالیت های با برکت امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در ترویج مکتب تشیع گفت: امام هشتم علیه السلام نقطه عطف امامت است و کسانی که قائل به امامت ایشان هستند اهل نجاتند و سایر فرقه ها مثل اسماعیلیه، کیسانیه، واقفیه و.... مردود هستند، آن حضرت مبانی و مکتب تشیع را در سایر بلاد مسلمین به خوبی منتشر و تثبیت کردند.

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