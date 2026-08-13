استقبال مقاومت فلسطین از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیتههای مقاومت فلسطین در بیانیهای، از اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره ضرورت پایان دادن به جنگها در منطقه از جمله جنگ در لبنان و نوار غزه، استقبال کردند و آن را نشانهای از رویکرد ثابت رهبری ایران در حمایت از ملتهای تحت ستم و مظلوم دانستند.
این کمیتهها تأکید کردند که مواضع رضایی در حمایت از پایان جنگ در منطقه، بهویژه جنگ علیه مردم فلسطین و لبنان با منافع ملتهای منطقه و آینده، امنیت و ثبات آنها همسو است.
در این بیانیه آمده است که پایان دادن به جنگ و تجاوزات و جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، یک ضرورت برای ملتهای منطقه است؛ چراکه ادامه جنگ تنها به طرحهای رژیم صهیونیستی برای برهم زدن ثبات منطقه، فرسایش توان ملتها و گرفتار کردن کشورهای منطقه در چرخه درگیری و جنگ کمک میکند.
کمیتههای مقاومت فلسطین همچنین از همه ملتها، نیروهای آزادیخواه و اتحادیههای دانشجویی و صنفی در سراسر جهان خواستند در راستای توقف جنگ ویرانگر، تجاوز، پاکسازی قومی، محاصره و گرسنگی تحمیلشده بر ملت فلسطین در نوار غزه اقدام کنند.
این گروه با تأکید بر ضرورت رفع محاصره، توقف هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأمین نیازهای اساسی مردم غزه، اعلام کرد که ادامه سکوت جامعه جهانی و ناتوانی در توقف این جنایتها، عملاً پوششی سیاسی برای تداوم تجاوزات فراهم میکند.
کمیتههای مقاومت فلسطین در پایان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف جنایتها علیه ملت فلسطین و دیگر ملتهای منطقه شدند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که پیشتر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین در تهران تاکید کرد: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد؛ آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پولهای مسدود شده ایران را بپردازد، جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه باید پایان یابد و همچنین شروطی دیگر که از طریق واسطهها به آنها منتقل شده است.
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