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استقبال مقاومت فلسطین از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی

۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۹
کد مطلب: 1852138
استقبال مقاومت فلسطین از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی

کمیته‌های مقاومت فلسطین با استقبال از اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره ضرورت پایان دادن به جنگ‌ها در سراسر منطقه، تأکید کردند که این موضع بیانگر حمایت مستمر ایران از ملت‌های فلسطین و لبنان و ضرورت پایان دادن به تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای، از اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره ضرورت پایان دادن به جنگ‌ها در منطقه از جمله جنگ در لبنان و نوار غزه، استقبال کردند و آن را نشانه‌ای از رویکرد ثابت رهبری ایران در حمایت از ملت‌های تحت ستم و مظلوم دانستند.

این کمیته‌ها تأکید کردند که مواضع رضایی در حمایت از پایان جنگ در منطقه، به‌ویژه جنگ علیه مردم فلسطین و لبنان با منافع ملت‌های منطقه و آینده، امنیت و ثبات آنها همسو است.

در این بیانیه آمده است که پایان دادن به جنگ و تجاوزات و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، یک ضرورت برای ملت‌های منطقه است؛ چراکه ادامه جنگ تنها به طرح‌های رژیم صهیونیستی برای برهم زدن ثبات منطقه، فرسایش توان ملت‌ها و گرفتار کردن کشورهای منطقه در چرخه درگیری و جنگ کمک می‌کند.

کمیته‌های مقاومت فلسطین همچنین از همه ملت‌ها، نیروهای آزادی‌خواه و اتحادیه‌های دانشجویی و صنفی در سراسر جهان خواستند در راستای توقف جنگ ویرانگر، تجاوز، پاکسازی قومی، محاصره و گرسنگی تحمیل‌شده بر ملت فلسطین در نوار غزه اقدام کنند.

این گروه با تأکید بر ضرورت رفع محاصره، توقف هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأمین نیازهای اساسی مردم غزه، اعلام کرد که ادامه سکوت جامعه جهانی و ناتوانی در توقف این جنایت‌ها، عملاً پوششی سیاسی برای تداوم تجاوزات فراهم می‌کند.

کمیته‌های مقاومت فلسطین در پایان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف جنایت‌ها علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های منطقه شدند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که پیش‌تر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین در تهران تاکید کرد: تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد؛ آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد، جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه باید پایان یابد و همچنین شروطی دیگر که از طریق واسطه‌ها به آن‌ها منتقل شده است.
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