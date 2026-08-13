طرح مرتبط با داعش برای حمله به مسجد شیعیان در کویت خنثی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی کویتی به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که کویت این هفته سه نفر، از جمله دو فرد زیر سن قانونی، را که قصد داشتند به یک مسجد شیعیان و مراکز حیاتی حمله کنند، بازداشت کرده است.

وزارت کشور کویت روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که دو فرد زیر سن قانونی را که با عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش در ارتباط بودند و برای ساخت مواد منفجره با هدف حمله به یک محل عبادت آموزش دیده بودند، بازداشت کرده است. این وزارتخانه نام مسجد موردنظر را اعلام نکرده بود.

روز بعد نیز این وزارتخانه از بازداشت یک شهروند کویتی عضو همین گروه خبر داد که پیش‌تر آموزش ساخت مواد منفجره و پهپاد دیده بود و یک پهپاد را برای هدف قرار دادن یکی از مراکز حیاتی که نام آن اعلام نشده، ساخته بود.

این منبع امنیتی که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفت این سه نفر عضو یک هسته واحد مرتبط با داعش بوده‌اند و قصد داشتند یک مسجد شیعی و مراکز حیاتی دیگری را هدف قرار دهند.

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