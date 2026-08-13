تبریک رئیس جامعه مدرسین به رئیس ستاد کل، فرمانده سپاه و رئیس سازمان بسیج

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیام‌هایی به صورت جداگانه، انتصاب سرلشکر علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر احمد وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.

متن پیام‌های آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در تبریک به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی (زید عزه العالی)

سلام علیکم و رحمة الله

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را تبریک می‌گویم.

امیدوارم در این جایگاه که بر اساس حسن نظر و اعتماد فرماندهی معظم کل قوا و سوابق متعهدانه و تجارب ارزشمند به آن نایل آمده اید، با تأییدات خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موفق باشید.

سردار سرلشکر پاسدار جناب آقای احمد وحیدی (زید عزه العالی)

سلام علیکم و رحمة الله

انتصاب شایسته شما به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی فرمانده معظم کل قوا که نشان از حسن نظر و اعتماد معظم‌له به شما دارد و برخاسته از سوابق و تجارب ارزشمند نظامی و مدیریتی شماست را به جنابعالی تبریک می‌گویم.

امیدوارم در این شرایط ویژه کشور، شما و مجموعه تحت فرمان، بر اقتدار و پویایی، استوار و مستدام و در سایه تأییدات الهی و توجهات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موفق باشید.

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ حسین طائب (زید عزه الشریف)

سلام علیکم و رحمة الله

انتصاب شایسته شما که حائز تجارب ارزشمند و سوابق درخشان در رده‌های مختلف سپاه و بسیج بودید، به سمت فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین از سوی رهبر معظم انقلاب را تبریک می‌گویم.

امیدوارم در این جایگاه مؤثر و مردمی بتوانید با بهره گیری از همه ظرفیت‌های متنوع و گسترده بسیج در ایجاد اقتدار ملی و وحدت اجتماعی و همچنین فعال سازی شبکه‌های مساجد و محلات بیش از پیش موفق باشید.

بی‌شک نقش بسیج در تأمین اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی نقشی پیش برنده است و در ایجاد تاب آوری اجتماعی و پشتیبانی از مردم و مردان میدان یکی از محورهای اساسی است.

إن‌شاءالله در سایه تأییدات الهی و توجهات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) موفق و پیروز باشید.

سید هاشم حسینی بوشهری

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

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