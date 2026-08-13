حشد شعبی: پیگیر حل قانونی مطالبات مجروحان هستیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حشد شعبی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مجروحان و آسیب‌دیدگان از نیروهای این نهاد، حقوق و مطالبات قانونی خود را در چارچوب اختیارات هیئت، تقریباً به‌طور کامل دریافت کرده‌اند و پرونده تجمع‌های اخیر مقابل اداره عمومی بازنشستگی، موضوعی جدا از حقوق و مزایای آنان نزد هیئت حشد شعبی است.

هیئت حشد شعبی در این بیانیه خطاب به افکار عمومی، علاقه‌مندان و نیروهای مجاهد خود اعلام کرد: مجروحان و آسیب‌دیدگان از نیروهای این هیئت، حقوق مستحق خود را در چارچوب اختیارات قانونی هیئت و تقریباً به‌طور کامل دریافت کرده‌اند؛ چه در زمینه پرداخت حقوق و مزایا و چه در حوزه درمان و تأمین هزینه‌های پزشکی در داخل عراق و خارج از کشور که از طریق نهادهای تخصصی و ذی‌ربط در هیئت حشد شعبی انجام شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: اما تجمعی که طی روزهای اخیر مقابل اداره عمومی بازنشستگی برگزار شده، به پرونده‌ای جدا از حقوق مجروحان نزد هیئت مربوط می‌شود و مطالبه اصلی تجمع‌کنندگان، اجرای مفاد قانون بنیاد شهدا شماره ۵۷ اصلاح‌شده سال ۲۰۲۰ است.

هیئت حشد شعبی افزود: به‌ویژه، معترضان خواستار اجرای بندی از این قانون هستند که امکان جمع میان حقوق بازنشستگی و حقوق ناشی از مجروحیت و آسیب‌دیدگی را فراهم کرده است؛ حقی که آنان خواستار برخورداری از آن همانند برخی از نیروهای نهادهای امنیتی دیگر هستند.

این هیئت تأکید کرد: این پرونده در چارچوب اختیارات قانونی یا اداری هیئت حشد شعبی قرار ندارد، بلکه در حوزه صلاحیت وزارت دارایی و سازمان ملی بازنشستگی عراق است؛ چراکه این دو نهاد، مسئول اجرای احکام قانونی مربوط به این نوع استحقاق هستند.

با این حال، هیئت حشد شعبی تصریح کرد که رهبری این نهاد، با توجه به مسئولیت خود در قبال نیروهای مجاهد و آسیب‌دیدگان، همچنان به هماهنگی و رایزنی با نهادهای ذی‌ربط ادامه می‌دهد تا در حل این پرونده نقش داشته باشد و راهکاری برای آن پیدا شود که حقوق مجروحان را مطابق قانون تضمین کند.

هیئت حشد شعبی در پایان تأکید کرد که پیگیری این موضوع را در چارچوب مسئولیت خود نسبت به نیروهایش ادامه خواهد داد و برای دستیابی به راه‌حلی قانونی که حقوق مجروحان را تأمین کند، با دستگاه‌های مسئول در ارتباط خواهد بود.



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