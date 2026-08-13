به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود تأکید حکومت طالبان بر تلاش برای تقویت منابع تولید برق افغانستان، مردم این کشور همچنان با قطعی‌های چندساعته و حتی چندروزه برق مواجه‌اند. مسئله‌ای که در گرمای شدید تابستان، مشکلات و رنج‌های آنان را دوچندان کرده است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، پس از پایان جنگ میان طالبان و دولت پیشین افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت طالبان به قدرت در اواسط آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، مردم افغانستان انتظار داشتند شرایط بهبود یابد و خدمات حیاتی به وضعیت مطلوب بازگردد، اما واقعیت برخلاف این انتظار پیش رفت.

در طول جنگ در افغانستان، زیرساخت‌های برق این کشور نیز به‌طور مستقیم آسیب دیدند. زیرا نیروهای مسلح وابسته به طرف‌های مختلف، تیرهای انتقال برق را که از مرز کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به سمت شهر کابل پایتخت افغانستان و از آنجا به استان‌های جنوبی و شرقی این کشور امتداد داشتند، تخریب می‌کردند.

در برخی موارد طالبان اقدام به قطع و تخریب تیرهای برق می‌کرد و گاهی نیز گروه‌های ناشناس دست به چنین اقداماتی می‌زدند. در هر یک از این موارد، برق شهر کابل و مناطق جنوبی و شرقی افغانستان برای چند روز و گاهی حتی چند هفته قطع می‌شد. امروز، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، دیگر چنین وضعیتی وجود ندارد و امکان تخریب تیرهای برق یا قطع کابل‌ها برای افراد و گروه‌ها بسیار محدود شده است. با این حال، مردم افغانستان به‌ویژه در استان‌های جنوبی و شرقی این کشور، همچنان از قطعی‌های مکرر و طولانی‌مدت برق رنج می‌برند.

گرمای شدید و زندگی در خاموشی

گرمای شدید تابستان نیز مشکلات مردم افغانستان را تشدید کرده است. آن هم در شرایطی که نشانه‌ای از حل فوری بحران برق دیده نمی‌شود.

در شهر «خوست» در جنوب‌شرق افغانستان که معمولاً هوای بسیار گرمی دارد، «نصیب‌خان زرْمتی» یکی از ساکنان این شهر به روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: زندگی ما تقریباً به‌طور کامل مختل شده است. هوا بسیار گرم است و از ابتدای تابستان برق برای ساعت‌های طولانی قطع می‌شود. ما تنها سه یا چهار ساعت در روز برق داریم و این مسئله بر تمام جنبه‌های زندگی تأثیر منفی گذاشته است. گاهی نیز برق برای چند روز متوالی قطع می‌شود، در حالی که همه مردم توان پرداخت هزینه تأمین برق از طریق انرژی خورشیدی را ندارند.

او می‌گوید در یک تعمیرگاه خودرو کار می‌کند که در آن یک ژنراتور برق و آب خنک وجود دارد، اما پس از بازگشت به خانه، او و خانواده‌اش به‌ویژه کودکان، ساعت‌های دشواری را به دلیل گرما در سایه قطعی برق، سپری می‌کنند.

خانواده «جهانزیب صمدی» از ساکنان شهر کابل نیز شرایط مشابهی دارند. مادر او به بیماری سرطان مبتلاست و در نبود برق، گرمای شدید او را آزار می‌دهد. شب‌ها نیز پشه‌ها آسایش او را سلب می‌کنند. این در حالی است که آب‌وهوای شهر کابل در مقایسه با استان‌های جنوبی و شرقی افغانستان، بهتر است.

صمدی به روزنامه «العربی الجدید» می‌گوید: زندگی در تمام مناطق افغانستان دشوار است، هرچند شرایط از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است. برخی داروهای مادرم باید در یخچال نگهداری شوند و قطع برق می‌تواند نگهداری آنها را با مشکل مواجه کند.

برق و اینترنت؛ دو نیاز حیاتی مردم افغانستان

«عبدالرحیم» یکی دیگر از ساکنان شهر کابل نیز قطعی برق را به باری سنگین بر زندگی مردم افغانستان توصیف می‌کند.

او می‌گوید: همه چیز به شبکه برق و اینترنت وابسته است، اما ما در شهر کابل، ساعت‌های طولانی و گاهی حتی روزهای کامل را بدون برق سپری می‌کنیم. پسر و دخترم خارج از کشور زندگی می‌کنند و به دلیل تمام شدن شارژ تلفن‌ها نمی‌توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم.

او اضافه می‌کند: پسر دیگرم در دانشگاه تحصیل می‌کند و برای انجام تکالیف و تحقیقات خود به رایانه یا تلفن همراه نیاز دارد، اما قطعی مداوم برق مانع انجام این کارها می‌شود.

روی آوردن مردم افغانستان به انرژی خورشیدی و نیروگاه‌های کوچک

با ادامه بحران برق، شماری از ساکنان مناطق دورافتاده افغانستان به راهکارهای جایگزین روی آورده‌اند و تلاش می‌کنند مستقل از شبکه عمومی، برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.

بسیاری از آنها پنل‌های خورشیدی نصب کرده‌اند یا در مسیر رودخانه‌ها و جویبارها نیروگاه‌های کوچک آبی ایجاد کرده‌اند تا برق مورد نیاز برای راه‌اندازی چاه‌های آب، تأمین نیازهای خانگی و استفاده از وسایل ضروری را تولید کنند.

اگرچه این راهکارها توانسته‌اند بخشی از مشکلات برخی خانواده‌ها را کاهش دهند، هزینه بالای آنها مانع بهره‌مندی بخش گسترده‌ای از مردم افغانستان شده است. علاوه بر این، ظرفیت تولید این سامانه‌ها، محدود است و نمی‌تواند نیازهای کامل فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی را تأمین کند.

وعده حکومت طالبان برای کاهش وابستگی به برق وارداتی

حکومت طالبان تاکنون توضیح رسمی مشخصی درباره علت قطعی‌های برق در افغانستان یا زمان مورد انتظار برای رفع این مشکل ارائه نکرده است، اما مقام‌های این حکومت در اظهارات مختلف تأکید کرده‌اند که توسعه بخش انرژی یکی از اولویت‌های آنهاست.

حکومت طالبان اعلام کرده است که برای تقویت منابع تولید برق در داخل افغانستان از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های برق‌آبی، انرژی خورشیدی و دیگر منابع داخلی تلاش می‌کند.

هدف از این اقدامات، کاهش وابستگی افغانستان به برق وارداتی از کشورهای همسایه است. برقی که هزینه زیادی برای کشور دارد، ذخایر ارز خارجی را مصرف می‌کند و فشار مالی بیشتری بر دولت وارد می‌سازد.

با این حال، تا زمانی که ظرفیت تولید داخلی و زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق در افغانستان توسعه پیدا نکند، میلیون‌ها شهروند این کشور همچنان ناچار خواهند بود در گرمای تابستان با خاموشی‌های طولانی‌مدت و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن دست‌وپنجه نرم کنند.

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