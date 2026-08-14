دو کرامت رضوی و فاطمی در آینه یک سند نویافته + عکس

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا | در منظومه معرفتی و فرهنگی تشیع، مشاهد مشرفه تنها ابنیههای مذهبی نیستند؛ بلکه کانونهای زیارت برای «تجلی ولایت و کرامت» و «واسطهگری فیض الهی» محسوب میشوند. در این میان، وقوع کرامت در این بقاع متبرکه، هنگامی واجد ارزش مضاعفِ تاریخی و پژوهشی میشود که از سطح روایتهای شفاهی فراتر رفته و به نوعی در «نظام ثبت اداری» آستانهای مقدس ضبط گردد.
در این میان، نمونه مستندشدهی کرامت در «استشهادنامه محلی» متعلق به تیر ماه ۱۳۲۴ش، که با همگرایی فیض و عنایات رضوی و فاطمی، دو کرامت را در یک قاب به تصویر کشیده، سند محوری این نوشتار است. این استشهادنامه موجود در مرکز اسناد آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)، به همراه صورتجلسه اداریِ آستانه (سند ۳۷۱/۱۱) که نقش تکمیلکننده و تأییدگر را دارد، به عنوان «سند نویافته» (در عنوان نوشتار) نشان میدهد که چگونه یک روحانی اقدام به تنظیم و ارسال استشهادنامهی محلی نموده و نهاد متولی آستان فاطمی نیز در مواجهه با ادعای کرامت، با اتخاذ رویکردی تحقیقی و مستند، اقدام به احراز هویت، مصاحبه با شفایافته و ثبت دقیق جزئیات واقعه نموده است.
اهمیت این اسناد علاوه بر گزارش شفایافتگی، در نشان دادن سازوکارهایی است که به واسطه آن یک تجربه شخصی و شفاهی، در دو سطح محلی و نهادی، به روایت قابل استناد و معتبر تبدیل شده است. از این منظر، اسناد حاضر همزمان برای مطالعه تاریخ و فرهنگ زیارت، فرهنگ دینی مردم، جایگاه عالمان محلی و شیوههای ثبت کرامات و صیانت از رخدادهای مذهبی و روایتهای قدسی نیز اهمیت دارند. در این نوشتار، ابتدا ماجرای این دو کرامت رضوی و فاطمی را مبتنی بر گزارشهای اسناد موجود در مرکز اسناد آستان مقدس فاطمی بازگو میکنیم و سپس از زوایا و ابعاد مختلف به تبیین میزان اعتبار و ارزشمندی اسناد کرامت پرداخته و مفاد کلیدی اسناد و پیامهای متنی و فرامتنی آنها را تحلیل میکنیم.
ماجرای دو کرامت؛ از مشهدالرضا (ع) تا حرم فاطمی (س)
در سال ۱۳۲۴ شمسی، در هنگامهٔ تکانههای پایان جنگ جهانی دوم و دشواریهای اجتماعی و اقتصادی، از ناحیهٔ کاغذکنان خلخال دو روایت شفایافتگی در حرمهای مطهر رضوی و فاطمی به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) رسید. این دو روایت، که در قالب استشهادنامهای محلی با گواهی دهها تن از اهالی و صورتجلسهای رسمی در دفتر آستانه ثبت شد، از روستایی در کاغذکنان آغاز میشود، به مشهد میرسد و در قم در قالب سند اداری تثبیت میگردد. همین پیوستگی، پرونده را از سطح یک حکایت محلی فراتر میبرد و به نمونهای از جغرافیای اعتقادی و زیارتی مردم ایران معاصر بدل میسازد.
همانطور که در این سندِ محوری (استشهادنامه) به تفصیل آمده است، نخستین ماجرا به «مشهدی بخشعلی، فرزند رجبعلی آقکندی» مربوط است. بنا بر گواهی روحانی محل و اهالی منطقه، او سالها از ناتوانی در تکلم و شنوایی رنج میبرد و مراجعههای درمانیاش بینتیجه مانده بود. وی پس از تشرف به مشهد مقدس و توسل در حرم حضرت علی بن موسیالرضا (علیه السلام)، توان سخن گفتن و شنیدن را به دست آورد. اهالی تصریح کردهاند که او را پیشتر «گنگ و لال و کر» دیده بودند و شفایافتگی او پس از زیارت مشهدالرضا (ع) برای همگان آشکار شده است.
در این استشهادنامه، «پیش و پس از زیارت» دو مرحلهٔ اصلی روایت شفایافتگی است. از اینرو، سند صرفاً نقل یک ادعای فردی نیست؛ بلکه با تکیه بر حافظهٔ جمعی اهالی، وضعیت پیشین و تغییر وضعیت بیمار را در برابر هم قرار میدهد و پایهٔ اجتماعی روایت را شکل میبخشد.
تأثیر این واقعه در منطقه، زمینهساز سفر «محمدصادق قلیدخت حاجمیری»، فرزند مرحوم میرزا ابوالفضل، نوزدهساله و اهل روستای حاجمیر کاغذکنان به مشهد و سپس قم شد. او که از فلج یکطرفهٔ بدن و ضعف شدید بینایی در یک چشم رنج میبرد، با مشاهدهٔ شفایافتگی مشهدی بخشعلی، به همراه دوستانش راهی مشهد شد و در حرم مطهر رضوی توسل جست؛ اما بنا بر روایت خود، در آن مرحله بهبودی ظاهری حاصل نشد. سپس از مشهد به قم آمد تا در حرم حضرت فاطمه معصومه (علیها السلام)، خواهر گرامی امام رضا (علیه السلام)، متوسل شده و شفای خود را طلب کند.
محمدصادق سه روز در حرم مطهر فاطمی بیتوته کرد. بر پایهٔ اظهارات ثبتشده در دفتر آستانه، روز جمعه ۲۷ جمادیالثانی ۱۳۶۴ق، برابر با ۱۸ خرداد ۱۳۲۴ش، هنگام ظهر در حرم مطهر به خواب رفت و در رؤیا بانویی محترمه را دید که دست بر صورت او کشید و فرمود: «شفا یافتی.» پس از بیدارشدن، خود را شفایافته یافت، وضو گرفت و نماز شکر گزارد؛ ایشان پس دیدار و مصاحبه با متولیان امر در آستان مقدس فاطمی، با با بهبودی آشکار به زادگاهش بازگشت. اهالی حاجمیر و شاهدان استشهادنامه، این تغییر را مشاهده و گواهی کردند.
در اینجا یک تجربهٔ معنوی و کشف کرامت پایانیافته و فراموش شده باقی نماند؛ بلکه با بازگویی زائر شفایافته، مشاهده و گواهی اهالی محل و پرسشگری و ثبت دفتر آستانه، وارد حافظهٔ اجتماعی و اسناد اداری شد. دو حرم مطهر نیز در یک زنجیرهٔ معنوی و روایی به هم پیوند میخورند؛ مشهدی بخشعلی در حرم رضوی شفا یافت و محمدصادق، پس از زیارت مشهد، در حرم فاطمی به شفا رسید. این پیوند، بازتابدهندهٔ فهم مردم آن روزگار از زیارت حرمهای اهلبیت (علیهم السلام) بهمثابه مسیری پیوسته و مکمل است.
- جایگاه و ارزش آرشیوی اسناد نویافتهٔ کرامت
اعتبار تاریخی این پژوهش بر دو سند اصیل و دستاول از مخزن مرکز اسناد آستان مقدس فاطمی استوار است که بازهٔ خرداد تا تیر ۱۳۲۴ش، برابر با جمادیالثانی تا رجب ۱۳۶۴ق، را پوشش میدهند. سند نخست، به شمارهٔ بازیابی ۳۷۰/۱۱، استشهادنامهای محلی با ماهیت گزارش مردمی است که عالم منطقه آن را کتابت کرده و بیش از چهل تن از شاهدان و معتمدان محل آن را امضا یا مهر کردهاند. این سند، نمایندهٔ اعتبار اجتماعی واقعه در مبدأ، یعنی کاغذکنان خلخال، است.
سند دوم، صورتجلسهای رسمی در دفتر آستانه مقدسه قم، به شمارهٔ بازیابی ۳۷۱/۱۱، است که در ساختار دیوانی متولیباشی حرم تنظیم و به تأیید مسئولان مربوط رسیده است. کنار هم قرار گرفتن این دو سند، دو لایهٔ ثبت حقیقت را آشکار میکند؛ نخست، شهود عینی و مذهبی در متن جامعه؛ و دوم، وارسی و انضباط اداری در نهاد متولی آستانه.
عنوانِ این یادداشت بر «سندِ» مفرد تأکید دارد؛ چرا که «استشهادنامهٔ محلی» سندِ محوری و ستونِ فقراتِ روایتِ ماست. در این سندِ ویژه، دو واقعهٔ کرامت -یکی رضوی و یکی فاطمی- در کنار هم و در یک قابِ سندی ثبت شدهاند که این موضوع در تاریخ ثبت کرامات، کمنظیر است. سندِ دوم، در واقع آینهای دیگر برای راستیآزمایی و ثبتِ رسمیِ اداریِ همان رخدادهاست که در مکملِ آن سندِ محوری قرار میگیرد.
تاریخدار بودن، دستنویس و خطی بودن، وجود امضاها و اثرانگشتها، سلامت فیزیکی، وضوح متن و نگهداری اصل اسناد در مرکز اسناد آستان، مجموعهای از ارکان اصالت و ارزشمندی مادی و ثبات آرشیوی را فراهم آورده است. بدین ترتیب، این دو نوشته افزون بر محتوای روایی، از منظر مادی، فیزیکی و آرشیوی نیز اسنادی قابل ردیابی و قابل اتکا به شمار میآیند.
• استشهادنامه محلی؛ اعتبار اجتماعی روایت
سند نخست، به شمارهٔ بازیابی ۳۷۰/۱۱، عریضهای به قلم «شیخ عبدالعظیم کریمی آقکندی» و مورخ ۱۲ رجب ۱۳۶۴ق است. نویسنده با خطبهای بلیغ در توحید و ولایت، انگیزهٔ نگارش را بیدارسازی مردم از غفلت و ارجاع آنان به «ابواب حاجات» بیان میکند. از اینرو، استشهادنامه تنها یک گزارش برای متولیان آستان نیست، بلکه واجد کارکرد تبلیغی، تربیتی و هویتی است و تجربهٔ شفایافتگی را در منظومهٔ باورهای توحیدی، ولایی و زیارتمحور معنا میکند.
بیش از چهل امضا و مهر از اهالی، از جمله علیاکبر مهری، احمد شعبانی و نجفقلی قهرمانی، نشاندهندهٔ اجماع محلی بر صحت واقعه است. گواهان تصریح کردهاند که مشهدی بخشعلی را پیشتر صمّ و بکم دیده بودند و اکنون شفای او «کالشمس فی رابعة النهار»؛ چون خورشید در میانهٔ روز، آشکار شده است. این فراوانی امضاها، از منظر تاریخ اجتماعی، نشان میدهد گروهی از مردم حاضر بودهاند اعتبار اجتماعی و دینی خود را در تأیید روایتِ کرامت به میان آورند؛ ازاینرو سند، بازنماییکنندهٔ باور جمعی و حافظهٔ مشترک اهالی منطقه است.
شیخ عبدالعظیم کریمی آقکندی در این پرونده فراتر از یک روحانی، در نقش مورخ محلی ظاهر میشود؛ او مشاهدات پراکندهٔ مردم را با زبان و قالبهای شناختهشدهٔ دینی، به متنی رسمی، منسجم و ماندگار تبدیل میکند و فاصلهٔ روایت شفاهی تا سند مکتوب را میپوشاند.
• صورتجلسه آستانه؛ انضباط اداری و راستیآزمایی
سند دوم، به شمارهٔ بازیابی ۳۷۱/۱۱، که در دفتر اداری آستانه مقدسه قم تنظیم شده، نشاندهندهٔ مواجههای عقلانی، ساختارمند و پرسشگرانه با ادعای کرامت است. آستانه نه روایت را بیاعتنا کنار میگذارد و نه آن را بدون بررسی میپذیرد؛ بلکه با ثبت اظهارات زائرِ شفایافته، بررسی مشخصات و گردآوری قرائن، واقعه را در چارچوبی اداری و قابل پیگیری قرار میدهد.
آستانه با اعزام مأمور ویژه، «حاج شیخ علی بهجتی حرمی»، فرایند پرسشگری و ثبت اظهارات محمدصادق را در قالب مصاحبه انجام داده است. ثبت مشخصات سجلی او، از جمله سجل ۲۶۶ صادره از خلخال، و بررسی وضعیت خانوادگی، نشان میدهد که نهاد آستانه در پی احراز دقیق هویت شخص شفایافته و رفع هرگونه ابهام بوده است.
پرسش دربارهٔ هزینهٔ سفر و میزان پول باقیمانده، یعنی ۵۰ تومان، نیز بخشی از همین راستیآزمایی است. پاسخ محمدصادق مبنی بر فروش اثاثیهٔ منزل برای تأمین مخارج سفر، افزون بر رفع شائبهٔ تکدیگری یا جعل ادعا، تصویری از دشواریهای معیشتی و عمق تکیهٔ مردم ایران به اهلبیت (علیهم السلام) در زمانهٔ پهلوی ارائه میدهد. زیارت برای این زائران تصمیمی پرهزینه بود؛ اما دشواری مالی و دوری مسافت مانع حرکت آنان به سوی مشاهد مشرفه نمیشد.
حضور صاحبمنصبانی چون آقای فروغی، مباشر، سید تقی کمالی، فراشباشی، و مهر رسمی سید مصطفی فاطمی، مدیر آستانه، این واقعه را از سطح روایتی شفاهی به سندی دیوانی و معتبر ارتقا داده است. اعتبار این صورتجلسه، محصول پیوند زائر شفایافته بهعنوان راوی، مأمور آستانه بهعنوان مصاحبهگر و ثبتکننده، و مسئولان آستانه بهعنوان تأییدکنندگان اداری است.
• دلالتهای تاریخی و روششناختی اسناد
این دو سند، تنها منابعی برای تاریخ کرامت یا اماکن مقدس نیستند؛ بلکه از جغرافیای زیارت، ساختار اعتماد اجتماعی، نقش عالمان محلی، تشکیلات اداری آستانه و وضعیت اقتصادی زائران در دههٔ ۱۳۲۰ش نیز خبر میدهند.
نخستین دلالت، گذار از «حقیقت اجتماعی» به «حقیقت سازمانی» است. در استشهادنامهٔ محلی، اعتبار واقعه بر شهادت جمعی و شناخت اهالی استوار است؛ در صورتجلسهٔ آستانه، هویت رسمی، سجل احوال و پرسشگری نظاممند نهادی نیز به آن افزوده میشود. سند آستانه جایگزین استشهادنامه نیست؛ بلکه لایهای دیگر از اعتبار و معنا پدید میآورد. نخستین سند، واقعه را در حافظهٔ محلی و سند دوم، همان روایت را در چارچوب سازمان و تشریفات اداری ثبت میکند.
دومین دلالت، منطق معنوی «حوالت فیض» است. نافرجام ماندن ظاهری استشفای محمدصادق در مشهد و گشودهشدن باب شفا در قم، در فرهنگ زیارت، بهمثابه مسیر واحد استشفا فهم میشود؛ مسیری که در آن زائر رضوی، ساحت فاطمی را امتداد همان فیض رضوی میبیند. از این منظر، راه مشهد تا قم تنها جابهجایی مکانی نیست، بلکه حرکت در جغرافیای معنوی و زیارتی تشیع است.
سومین دلالت، بازتاب زیست مذهبی در عصر بحران پهلوی است. فروش اثاثیهٔ منزل برای تأمین سفر زیارتی، نشان میدهد که ایمان زیارتمحور در دشواریهای معیشتی سال ۱۳۲۴ش نیز پایدار بوده است. اسناد، صدای مردمی عادی را به تاریخ بازمیگردانند که در اسناد سیاسی کمتر دیده میشوند، اما از راه زیارت، توسل و شهادت جمعی، حضور خود را در تاریخ ثبت کردهاند.
• تبیینِ اعتبارِ فنی و قطعیتِ کرامت ناشی از اصالتِ سندی
از منظر تخصصی اسناد، این دو دستنوشته وجود دو ادعای شفایافتگی، زمان و مکان طرح آنها، هویت اشخاص، نحوهٔ انتقال روایت و فرایند ثبت و اعتباربخشی به آن را اثبات میکنند. در عین حال، استقلال دو سند و تطابق آنها در هستهٔ روایت، نمونهای از «تطابق غیرمستقیم» است؛ یعنی دو فرآیند تولید جداگانه، در یک نقطهٔ اصلی به هم میرسند و احتمال جعل یا تبانی را به حداقل میرسانند.
اصالت مادی اسناد، شامل دستنویس بودن، امضا و اثرانگشت، سلامت فیزیکی و خوانایی، همراه با ثبات آرشیوی و نگهداری اصل آنها در مرکز اسناد معتبر، این پرونده را از حد یک نقل منفرد فراتر میبرد. همنشینی زبان ایمان در استشهادنامه، با زبان اداره در صورتجلسه، قرینهای مهم بر واقعیت و جدیت ماجراست؛ رخدادی که هم در دل مردم و اهل علم جای گرفته و هم در دفتر آستانه ثبت شده است.
جزئیات قابل راستیآزمایی، از نامها و نسبتهای خانوادگی تا سجل ۲۶۶ خلخال، هزینهٔ سفر، فروش اثاثیهٔ منزل، نام مأمور ویژه و مهر مسئولان آستانه، شبکهای از قرائن جزئی مؤید را میسازد. این هماهنگی درونی و بیرونی، تعارضناپذیری ساختاری اسناد را تقویت میکند و آنها را به نمونههایی ممتاز در تاریخ ثبت کرامات بدل میسازد.
بنابراین، این دو نوشته را باید فراتر از یک ثبت اداری صرف و در شمار قرائن صدق و گواهیهای وقوع برای کرامت رضوی و فاطمی دانست. وفاق مؤمنانهٔ شاهدان محلی و وارسی دقیق نهاد آستانه، روایت را از حقیقت شخصی به ثبت دیوانی و اجتماعی ارتقا داده است؛ حقیقتی که در تار و پود تاریخ معاصر آستان مقدس فاطمی تثبیت شده است.
• قطعیت کرامت؛ از همسویی شواهد تا وثوقِ سندی و یقینِ دینی
از منظر دینی، با جمع میان دقت تاریخنگاری و ایمان دینمدارانه، این اسناد مایهٔ حصول اطمینان به وقوع دو شفایافتگیاند. استقلال طُرق اثبات، اصالت مادی و سندی، شهادتهای متعدد و قرائن فرامتنی، همگی وثوق عرفی و اطمینان عقلایی پدید میآورند.
تواتر روایت و همسویی شواهد بر صدق، در کنار نشانههای اخلاص و نبود نفع مادی زائران از جعل و تحریف، برای پژوهشگر دینی دلالتی قوی دارد؛ اسناد حاضر تنها بازتاب تاریخی و ثبت اداری یک حقیقت مسلم نیستند، بلکه نشانهای مستند از تجربهٔ زیستهٔ مردم مؤمن در مواجهه با عنایت الهی و الطاف حضرات اهلبیت (علیهم السلام) به شمار میآیند.
بر این پایه، احتیاط زبان روششناسی جدید به معنای تردید در اصل واقعه نیست؛ بلکه نشان میدهد که یقین دینیِ حاصل از همسویی اسناد و همپوشانی قرائن، در کنار فهم الهیاتی از امکان و وقوع کرامت، پذیرش معقول و مستند این حقیقت را رهنمون میسازد که شفایافتگی این زائران جلوهای از عنایت رضوی و فاطمی بوده است.
• ظرفیتهای دیگر سندپژوهشی و کاربردی-رسانهای
این پرونده ظرفیتهای مهمی برای تکمیل پژوهش دارد؛ بررسی سرگذشت، آثار و شبکهٔ ارتباطی شیخ عبدالعظیم کریمی آقکندی، گفتوگو با بازماندگان شاهدان و زائران شفایافته در کاغذکنان و حاجمیر، و جستوجو در حافظهٔ شفاهی منطقه میتواند حلقههای تازهای از ماجرا را آشکار کند. همچنین احتمال وجود اسناد متناظر در دفتر ثبت کرامات رضوی، آرشیو مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مطبوعات ملی و محلی مشهد، خلخال و قم در سال ۱۳۲۴ش، و نیز پیشآرشیو و بایگانی مرکزی آستان مقدس فاطمی وجود دارد.
از منظر رسانهای، این ماجرا به دلیل برخورداری از ماجرای جالب و پرفراز و نشیب، عنصر سفر، رنج، توسل، زیارت، شفا، شهادت محلی و ثبت اداری، ظرفیت تولید آثاری چون کلیپ، موشنگرافی، پادکست، گزارش تصویری، نمایشگاه اسنادی و مستند فاخر را دارد. بکریت موضوع و پیوند همزمان آن با ایمان، تاریخ و درام انسانی، حتی آن را به سوژهای مناسب برای فیلم سینمایی و تلویزیونی مبتنی بر واقعیت تاریخی تبدیل میکند.
فقر مادی، غنای معنوی، عمق و فراز و نشیب داستانی، دشواری سفر و فرجام شفایافتگی به کرامت اولیای الهی، به این پرونده بُعدی انسانی و معنوی و امکان تصویرگری میبخشد؛ روایتی از زائرانی که با تحمل مشقت راه، به توسل پناه بردند و تجربهٔ فوق العاده خود را در حافظهٔ خانوادگی، محلی و نهادی برجای گذاشتند.
• فرجامسخن؛ دو کرامت در آینه یک سند
این دو سند شفایافتگی زائران رضوی و فاطمی در سال ۱۳۲۴ش، با محوریتِ «استشهادنامهٔ محلی» به مثابه سند اصلی و ستونِ روایت تنظیم شدهاند، افزون بر گزارش دو واقعه کرامت، پنجرهای به واکاوی تاریخ مذهبی و اجتماعی ایران معاصر در بستر پرتنش دههٔ ۲۰ شمسی میگشایند. مطالعهٔ آنان بازتابی از تعامل وثیق میان دو ساحت مکمل در زیست جهانِ شیعی است؛ از یک سو، ایمان و ارادت بیواسطه و زیارتمحورِ عموم ارادتمندان که در جستجوی پناهگاه معنوی، مشهد و قم را در امتداد یکدیگر میبینند؛ از سوی دیگر، نقش جامعهٔ محلی، شاهدان و عالم منطقه در حفظ روایت و نیز اهتمام نهاد آستان به احراز هویت شفایافته، مصاحبه و ثبت اداری واقعه؛ نشانهٔ بلوغی که با ابزارهای هویتسنجی و راستیآزمایی، «کرامت» را از روایت شفاهیِ مستعدِ تحریف به «سندِ دیوانیِ متقن» ارتقا میدهد. از منظر دینی نیز، این همسویی شواهد در کنار صدق راویان و قرائن و مدارک مثبته و اداری آستان فاطمی، موجبات یقین قلبی را فراهم میآورد.
در واقع، ارزش تاریخی این اوراق، بیش از آنکه در وقوعِ امرِ قدسی نهفته باشد، در چگونگیِ مستندسازیِ آن است؛ اقدامِ عالم محلی در ثبتِ اجماع عمومی و اهتمام آستان فاطمی در تعیین مأمور، شاهد و تأییدکننده، گواهی است بر اینکه نهاد زیارت در آن دوران عسرت و بحرانهای اجتماعی، با تکیه بر ساختارهای معتبر، از حریم قدسی خود در برابر شایعات و تحریفات صیانت میکرده است. از سوی دیگر، جزئیاتی چون دشواری سفر و فروش اثاثیهٔ منزل، تصویری روشن از زیست مؤمنانه در شرایط اقتصادی دشوار پس از جنگ جهانی دوم به دست میدهد؛ زیارت در این تصویر، نه امری حاشیهای، بلکه بخشی از امید، هویت و نظام معنابخش زندگی مردم ایران بود.
در نهایت، این پرونده ثابت میکند که پیوند میان زائر و مزار و مزور، تنها رابطهای عاطفی و معنوی نیست، بلکه در تار و پود تاریخ معاصر ایران به سازوکار استوارِ هویتی بدل شده است؛ سازوکاری که در آن، روایتِ شخصیِ بیمارِ شفایافته با عنایت رضوی و کرامت فاطمی، به سندِ ماندگار تاریخ شیعه تبدیل گشته و پیوند قلبی مردم با ساحت اهل بیت (علیهمالسلام) را برای نسلهای آینده، مکتوب و غیرقابل انکار ثبت کرده است.
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