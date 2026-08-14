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حجت‌الاسلام‌ بندانی نیشابوری:

رفتار کریمانه امام رضا(ع) حتی مأموران حکومتی را تحت تأثیر قرار می‌داد

۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۱
کد مطلب: 1852242
رفتار کریمانه امام رضا(ع) حتی مأموران حکومتی را تحت تأثیر قرار می‌داد

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه حضور امام رضا علیه السلام در شهرهای مختلف، زمینه گسترش معارف اهل‌بیت(ع) را فراهم ساخت|، گفت: حضرت رضا(ع) در مسیر هجرت از مدینه به مرو، با رفتار و اخلاق کریمانه خود حتی بر همراهان و مأموران حکومتی اثر گذاشتند و محبت اهل‌بیت(ع) را در دل آنان ایجاد کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین بندانی نیشابوری در سخنرانی سالروز شهادت امام رضا علیه السلام در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، با اشاره به جایگاه دعا در فرهنگ اهل‌بیت(ع)، اظهار داشت: امام صادق(ع) دعا را سلاح انبیا معرفی کرده‌اند و دعا وسیله ارتباط میان خالق و مخلوق و از مهم‌ترین عبادت‌هاست.

وی افزود: خداوند متعال مکان‌هایی را برای دعا و توسل مورد عنایت قرار داده است و از جمله این مکان‌ها، حرم‌های اهل‌بیت(ع) است؛ همچنین در مورد امام حسین(ع) سه ویژگی ویژه شامل استجابت دعا در زیر گنبد، شفا در تربت و قرار گرفتن امامت در نسل ایشان بیان شده است.

بندانی نیشابوری با اشاره به زندگی و دوران امامت امام رضا(ع)، خاطرنشان کرد: حضرت رضا(ع) در مسیر هجرت از مدینه به مرو، با رفتار و اخلاق کریمانه خود حتی بر همراهان و مأموران حکومتی اثر گذاشتند و محبت اهل‌بیت(ع) را در دل آنان ایجاد کردند.

وی ادامه داد: امام رضا(ع) در نیشابور نیز با بیان حدیث سلسله‌الذهب، اهمیت توحید و ولایت را برای مردم تبیین کردند و حضور ایشان در شهرهای مختلف، زمینه گسترش معارف اهل‌بیت(ع) را فراهم ساخت.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه زیارت امام رضا(ع) دارای فضیلت فراوانی است، گفت: در روایات، برای زیارت حضرت رضا(ع) پاداش‌های بزرگی بیان شده و زائر حقیقی کسی است که علاوه بر حضور در حرم، با معرفت و توجه به جایگاه امام به زیارت بپردازد.

بندانی نیشابوری در پایان با اشاره به سیره اخلاقی امام رضا(ع)، تصریح کرد: آن حضرت در رفتار با مردم، خانواده، خادمان و نیازمندان نهایت کرامت و مهربانی را داشتند و توجه به سیره عملی ایشان می‌تواند الگوی مناسبی برای زندگی مؤمنانه و ارتباط صحیح با دیگران باشد.

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