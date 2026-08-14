به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین بندانی نیشابوری در سخنرانی سالروز شهادت امام رضا علیه السلام در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، با اشاره به جایگاه دعا در فرهنگ اهل‌بیت(ع)، اظهار داشت: امام صادق(ع) دعا را سلاح انبیا معرفی کرده‌اند و دعا وسیله ارتباط میان خالق و مخلوق و از مهم‌ترین عبادت‌هاست.

وی افزود: خداوند متعال مکان‌هایی را برای دعا و توسل مورد عنایت قرار داده است و از جمله این مکان‌ها، حرم‌های اهل‌بیت(ع) است؛ همچنین در مورد امام حسین(ع) سه ویژگی ویژه شامل استجابت دعا در زیر گنبد، شفا در تربت و قرار گرفتن امامت در نسل ایشان بیان شده است.

بندانی نیشابوری با اشاره به زندگی و دوران امامت امام رضا(ع)، خاطرنشان کرد: حضرت رضا(ع) در مسیر هجرت از مدینه به مرو، با رفتار و اخلاق کریمانه خود حتی بر همراهان و مأموران حکومتی اثر گذاشتند و محبت اهل‌بیت(ع) را در دل آنان ایجاد کردند.

وی ادامه داد: امام رضا(ع) در نیشابور نیز با بیان حدیث سلسله‌الذهب، اهمیت توحید و ولایت را برای مردم تبیین کردند و حضور ایشان در شهرهای مختلف، زمینه گسترش معارف اهل‌بیت(ع) را فراهم ساخت.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه زیارت امام رضا(ع) دارای فضیلت فراوانی است، گفت: در روایات، برای زیارت حضرت رضا(ع) پاداش‌های بزرگی بیان شده و زائر حقیقی کسی است که علاوه بر حضور در حرم، با معرفت و توجه به جایگاه امام به زیارت بپردازد.

بندانی نیشابوری در پایان با اشاره به سیره اخلاقی امام رضا(ع)، تصریح کرد: آن حضرت در رفتار با مردم، خانواده، خادمان و نیازمندان نهایت کرامت و مهربانی را داشتند و توجه به سیره عملی ایشان می‌تواند الگوی مناسبی برای زندگی مؤمنانه و ارتباط صحیح با دیگران باشد.

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