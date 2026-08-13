به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز خبرنگاران افغانستان امروز (پنجشنبه ۲۲ مرداد) گزارش داد که در پنجمین سال حکومت طالبان بیش از ۱۰۰ مورد نقض آزادی خبرنگاران و رسانهها ثبت شده است. این مرکز تأکید کرد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ فضای فعالیت رسانهای در افغانستان بهشدت محدود شده و بحران آزادی بیان در یک سال اخیر عمیقتر شده است.
در ۱۲ ماه گذشته دستکم ۱۰۲ مورد نقض آزادی رسانهها به ثبت رسیده که نسبت به ۱۹۰ مورد سال چهارم از نظر آماری نصف شده است. با این حال روند سرکوب از نظر ماهیتی کاهش نیافته و فشارها و سختگیریها افزایش یافته است.
مرکز خبرنگاران بازداشت ۱۵ خبرنگار و کارمند رسانهای را در این مدت ثبت کرده و سه نفر دیگر بیش از یک سال است که در زندان بهسر میبرند.
این مرکز افزود حداقل ۲۹ رسانه و نهاد خبرنگاری بسته شده یا جواز کاری آنها لغو شده است. ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در پنج استان دیگر از جمله بلخ، هرات، پکتیا، ارزگان و کاپیسا ابلاغ شده و این ممنوعیت اکنون در ۲۵ استان از ۳۴ استان افغانستان رسمی است. همچنین ممنوعیت گزارشدهی و مصاحبه تصویری در حدود ۴۰ وزارت و ریاست دولتی اعمال شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان در ادامه گفت که ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند برای کارمندان دولتی نیز دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را محدودتر کرده است. فشار بر محتوای برنامهها افزایش یافته و رسانهها مجبور شدهاند از مصاحبه با افراد غیرتأییدشده خودداری کنند و پیامهای تبلیغاتی اداره حاکم را نشر دهند. دستکم پنج رسانه بهخاطر رعایت نکردن دستورهای استخبارات و امر به معروف متوقف شدهاند.
این مرکز تأیید کرد که محدودیتها بر خبرنگاران زن و نشر صدای زنان تشدید شده و صدای آنان در نشستهای خبری سانسور یا از حضورشان جلوگیری شده است. دو رادیو بهدلیل فراهم کردن تماس تلفنی زنان تعطیل شدند. طالبان اعتراف اجباری تصویری سه خبرنگار را نیز منتشر کردهاند. وزارت عدلیه طالبان هم به نیروی سرکوبگر جدیدی تبدیل شده و تلویزیون تمدن را بسته و دو کارمند آن را زندانی کرده بودند.
مرکز خبرنگاران از جامعه بینالمللی خواست فشار بر اداره حاکم را برای رعایت آزادی رسانهها افزایش دهد و حمایت سیاسی، مالی و فنی از رسانههای مستقل و خبرنگاران در معرض خطر را بیشتر کند.
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