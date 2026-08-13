به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در کنفرانس ارتباطات تجاری ایران و افغانستان بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور تأکید کرد.
عزیزی گفت همبستگی و گسترش همکاری میان افغانستان و ایران، علاوه بر تقویت اقتصاد دو کشور، میتواند به رشد اقتصادی کشورهای منطقه نیز کمک کند.
او با اشاره به سیاستهای اقتصادی حکومت طالبان افزود که کشورهای همسایه و منطقه در اولویت روابط اقتصادی و تجاری افغانستان قرار دارند.
وزیر صنعت و تجارت طالبان تأکید کرد که تهران و کابل میتوانند با استفاده از ظرفیتهای مشترک، حجم مبادلات تجاری و سرمایهگذاریهای دوجانبه را افزایش دهند.
در این نشست، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور، نیز خواستار توسعه روابط تهران و کابل شد.
او همچنین از مواضع و همکاریهای افغانستان در جریان جنگ اخیر قدردانی کرد و گفت ایران و افغانستان بهعنوان دو کشور همسایه و مستقل، ظرفیتهای گستردهای برای تقویت مناسبات خود دارند.
نوری قزلجه، امنیت غذایی را یکی از زمینههای مهم همکاری میان دو کشور عنوان کرد و گفت ایران و افغانستان میتوانند از ظرفیتهای یکدیگر در حوزه کشاورزی، تولید مواد غذایی و سرمایهگذاریهای مشترک استفاده کنند.
در این کنفرانس همچنین درباره روابط اقتصادی دو کشور، نیازهای متقابل بازارهای ایران و افغانستان و زمینههای سرمایهگذاری مشترک، بهویژه در بخش کشاورزی افغانستان، گفتوگو شد.
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